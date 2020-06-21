Xiaomi, MIUI 12 çalışmalarını geçici olarak durdurdu

Xiaomi tarafından resmi olarak yapılan açıklamaya göre, Xiaomi ve Redmi cihazlar için yapılacak olan MIUI 12 güncellemesi, bir süre için beklemeye alındı. Gelin; geçici olarak durdurulan geliştirmeler ve güncellemeler ile ilgili bazı detayları ele alalım.

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MIUI 12 sürümünü deneyimlemek isteyen kullanıcılar biraz daha sabretmek zorunda kalacak

MIUI 12 için yaşanacak gecikme, bu sefer Android işletim sisteminden veya yazılımsal problemlerden kaynaklı değil. 25 Haziran’da gerçekleşecek olan “Chinese Dragon Boat Festival” dolayısı ile Xiaomi, 26 Haziran ve 3 Temmuz arasında bazı çalışmalarını durduracak. Bundan dolayı, MIUI 12’yi tecrübe etmek isteyen kullanıcılar da bir miktar daha dişini sıkmak zorunda kalacak.

Hali hazırda MIUI 12’ye erişim sağlayan kullanıcılar için ise bir değişiklik tabi ki söz konusu değil. Fakat cihazlarını MIUI 12’ye güncelledikten sonra sıkıntı yaşayan kullanıcılar, sıkıntılarının çözülmesi için bir müddet daha beklemek zorunda. Her güncelleme sonrası Xiaomi forumlarına şikayetlerini yazan kullanıcılar; MIUI 12 için ise, ses seviyesinde yaşanan azalma ile ilgili sıkıntılarını dile getirdiler. Kullanıcıların belirttiği üzere, MIUI 12’ye güncellenen cihazlarda, telefonun ses seviyesinde, eskiye oranla ciddi bir azalma yaşanıyor.

MIUI 12 sürümünde ne gibi problemler yaşandı

Ses sorununa şimdilik sağlıklı bir çözüm getiremeyen Xiaomi, en kısa zamanda durumdan muzdarip olan kullanıcıların gönlünü alacaktır diye umuyoruz. Fakat bir yandan; Mi A3 modelinin güncelleme sürecinde yaşanan sıkıntılar da kafaları karıştırmıyor değil. Birçok kullanıcı da, giriş seviyesi cihazlardan olan Redmi 7A modelinin aldığı Android 10 Beta güncellemesinin problemlere neden olup olmadığını merak etmekte. Yeni güncellemeleri cihazlarına hızla uyarlamak konusunda diğer Android işletim sistemli markalara göre daha başarılı olan Xiaomi; son zamanlarda bu güncellemelerin stabilizasyonuyla ilgili problemler yaşıyor. Umarız MIUI 12 için de bu problemler minimum seviyede yaşanır; ve yaşansa bile en kısa zamanda çözülür.

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