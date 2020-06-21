Güncelleme
Xiaomi, MIUI 12 çalışmalarını geçici olarak durdurdu
Xiaomi tarafından resmi olarak yapılan açıklamaya göre, Xiaomi ve Redmi cihazlar için yapılacak olan MIUI 12 güncellemesi, bir süre için beklemeye alındı. Gelin; geçici olarak durdurulan geliştirmeler ve güncellemeler ile ilgili bazı detayları ele alalım.
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MIUI 12 sürümünü deneyimlemek isteyen kullanıcılar biraz daha sabretmek zorunda kalacak
MIUI 12 için yaşanacak gecikme, bu sefer Android işletim sisteminden veya yazılımsal problemlerden kaynaklı değil. 25 Haziran’da gerçekleşecek olan “Chinese Dragon Boat Festival” dolayısı ile Xiaomi, 26 Haziran ve 3 Temmuz arasında bazı çalışmalarını durduracak. Bundan dolayı, MIUI 12’yi tecrübe etmek isteyen kullanıcılar da bir miktar daha dişini sıkmak zorunda kalacak.
Hali hazırda MIUI 12’ye erişim sağlayan kullanıcılar için ise bir değişiklik tabi ki söz konusu değil. Fakat cihazlarını MIUI 12’ye güncelledikten sonra sıkıntı yaşayan kullanıcılar, sıkıntılarının çözülmesi için bir müddet daha beklemek zorunda. Her güncelleme sonrası Xiaomi forumlarına şikayetlerini yazan kullanıcılar; MIUI 12 için ise, ses seviyesinde yaşanan azalma ile ilgili sıkıntılarını dile getirdiler. Kullanıcıların belirttiği üzere, MIUI 12’ye güncellenen cihazlarda, telefonun ses seviyesinde, eskiye oranla ciddi bir azalma yaşanıyor.
MIUI 12 sürümünde ne gibi problemler yaşandı
Ses sorununa şimdilik sağlıklı bir çözüm getiremeyen Xiaomi, en kısa zamanda durumdan muzdarip olan kullanıcıların gönlünü alacaktır diye umuyoruz. Fakat bir yandan; Mi A3 modelinin güncelleme sürecinde yaşanan sıkıntılar da kafaları karıştırmıyor değil. Birçok kullanıcı da, giriş seviyesi cihazlardan olan Redmi 7A modelinin aldığı Android 10 Beta güncellemesinin problemlere neden olup olmadığını merak etmekte. Yeni güncellemeleri cihazlarına hızla uyarlamak konusunda diğer Android işletim sistemli markalara göre daha başarılı olan Xiaomi; son zamanlarda bu güncellemelerin stabilizasyonuyla ilgili problemler yaşıyor. Umarız MIUI 12 için de bu problemler minimum seviyede yaşanır; ve yaşansa bile en kısa zamanda çözülür.
Peki ya siz Xiaomi cihazlarınızla ilgili yazılımsal bir problem yaşadınız mı? Düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi yakında Android 11 beta güncellemesini dağıtacak!
Xiaomi, Android 11 için kolları sıvamadı. Firma, ilk beta güncellemesi için Poco F2 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanıcılarına müjdeyi verdi!
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Android 11 beta güncellemesi yakında dağıtılıyor!
Xiaomi, yeni nesil Android arayüzüne geçiş çalışmalarını sürdürüyor. Firma, Android 11 için kolları sıvamış durumda. Twitter üzerinden resmi iki hesabıyla paylaşım yapan firma, Poco F2 Pro, Mi 10 ve Mi 10 Pro kullanan hayranlarını sevindiren müjdeyi verdi. Firma, yakın bir zaman içerisinde bu üç cihaz için Android 11 beta güncellemesinin sunulacağını paylaştı. Poco Global ve MIUI hesapları ayrı
ayrı paylaşımlar yaparken, Redmi cephesinden herhangi bir haber gelmemesi kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Yakında etiketi ile paylaşılan haber görünüşe göre şimdilik sadece amiral gemisi üç cihaz için hedeflenmiş.
Oppo firmasının ardından Xiaomi’nin de müjdeyi vermesi ile birlikte, piyasada Android 11 güncellemesinin etkilerini hissetmeye başlayacağız gibi gözüküyor. An itibariyle Android 10 tabanlı, MIUI 12 güncellemesini dağıtan firma, böylelikle yeni sürüm olan MIUI13′ü de ilk kez bizlere sunma fırsatına sahip olacak. Tabi şu an için MIUI 12 güncellemesinin yeni yeni dağıtıma başlandığı şu ortamda ne zaman Android 11 beta güncellemesine sıra gelir bilinmiyor. Ayrıca sonradan elde edilen bilgilere göre bu güncellemenin kapalı beta olarak dağıtılacağı da konuşuluyor. Bakalım Xiaomi, Android 11 ile birlikte kullanıcılarına ne tür yenilikler sunacak bekleyip göreceğiz.
Güncelleme
MIUI 12 Beta versiyonu, bazı Xiaomi cihazlar için yayınlandı
19 Mayıs tarihinde tanıtılan MIUI 12 arayüzünün ilk stabil Beta versiyonu, birkaç saat önce dünya genelinde yayınlanmaya başladı. Hangi modeller için dağıtımın başladığını ve güncellemelerin hangi sıra ile ilerleyeceği detaylarını gelin hep beraber inceleyelim.
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MIUI 12 Beta güncellemesi alacak ilk modeller hangileri
İlk olarak Mi 9 modelleri için dağıtılmaya başlanan MIUI 12 Beta versiyonunun, daha sonrasında Mi 9T / Redmi K20 veya Mi 9T Pro / Redmi K20 Pro modellerine gelmesi bekleniyor. Fakat hatırlatmadan geçmeyelim ki eğer Beta için kayıt olmadıysanız bu güncellemeyi Beta süreci sona erene kadar edinemeyebilirsiniz.
MIUI 12 ile gelecek yeni özellikler ise, Dark Mode 2.0, yeni uygulama menüsü, Ultra Güç Tasarruf Modu, 3D animasyonlu duvar kağıdı, arttırılmış sağlık ölçümleri, arttırılmış gizlilik vb. ek olarak yeni kamera uygulaması da mevcut.
Güncelleme listesi
1. Tur
- Xiaomi Mi 9.
- Xiaomi Mi 9T / Xiaomi Mi 9T Pro.
- Redmi K20 / Redmi K20 Pro.
2. Tur
Mi serisi:
- Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Lite.
- Mi 9 Lite / Mi 9 SE.
- Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite.
- Mi Mix 3 / Mi Mix 2 / Mi Mix 2S.
- Mi Note 10 / Mi Note 10 Lite.
- Mi Max 3.
Redmi serisi:
- Redmi Note 5 / Redmi Note 5 Pro.
- Redmi Note 6 Pro.
- Redmi Note 7 / Redmi Note 7 Pro.
- Redmi Note 8 / Redmi Note 8T / Redmi Note 8 Pro.
- Redmi Note 9 / Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max.
- Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi 6 Pro.
- Redmi 7A / Redmi 7.
- Redmi 8A / Redmi 8A Dual / Redmi 8.
- Redmi Y2 / Redmi Y3.
- Redmi S2.
- Poco F1.
- Poco X2.
- Poco F2 Pro.
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Güncelleme
Windows 10 2004 güncellemesi indirmeye sunuldu!
Bugün itibariyle genel kullanıcılar için, Windows 10 2004 Mayıs 2020 güncellemesi kullanıma sunuldu. Microsoft, güncellemeyi Haziran 2020 güncelleştirmesi olarak yayınlamaya hazırlanırken nihayet yeni sürüm tüm kullanıcılar için yüklenebilir hale geldi.
Windows 10 sürüm 2004 olarak da bilinen Mayıs 2020 Güncelleştirmesi, toplu güncelleştirme olarak sunulan Windows 10 sürüm 1909’dan daha önemli bir sürüm olarak adlandırılıyor. Mayıs 2020 Güncellemesi yeni bir Cortana kullanıcı arayüzüne, sanal masaüstü bilgisayarlarda optimizasyonlara, ayarlar üzerinde değişikliklere, swift ile eşleştirmeyi kolaylaştırmaya ve diğer bazı anlamlı değişiklikleri beraberinde sunuyor.
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Ek olarak, yeni sürümle beraber görev yöneticisi üzerinde artık ekran kartı ısımızı görebileceğiz. Beraberinde buluttan sıfırlama gibi ileriye dönük özellikler getiren 2004 sürümünü nasıl elde edebileceğinizi kısaca açıkladık;
Öncelikle otomatik olarak güncellemeyi almak isterseniz, Ayarlar> Güncelleme ve Güvenlik> Windows Update yolunu izleyerek Windows 10 yeni güncellemeleri tarafınıza isteyebilirsiniz. İkinci olarak Microsoft’un internet adresi üzerinde .iso dosyasını edinerek veya güncelleme asistani ile manuel olarak v2004 sürümüne geçiş yapabilirsiniz.
El ile kurulum için;
1- Microsoft Güncelleme Asistanını kullanmak için buraya tıklayın ve açılan sayfada Hemen Güncelleştir(Update now) butonuna tıklayın.
2- Medya Oluşturma Aracı’nı kullanarak güncelleme yapmak için buraya tıklayın ve açılan sayfada Aracı Şimdi İndir (Download Tool) butonuna tıklayın. İndirdiğiniz araç üzerinde açılan ekranda “Bu bilgisayarı güncelle” seçeneğini seçin ve ileriye tıklayın, ardından ISO file seçeneğini seçip güncellemenin yüklenmesini bekleyin.