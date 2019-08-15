Xiaomi 64 MP kameralı cep telefonunu paylaştı

Xiaomi Genel Müdür Yardımcısı (VP) Lu Weibing 64 MP kameraya sahip akıllı telefonları ile ilgili kısa bir video yayınladı.

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Xiaomi’nin alt markası olarak üretime devam eden Redmi geçtiğimiz hafta 64 MP kameraya sahip akıllı telefonlarının 2019 son çeyrekte pazarda olacağını duyurmuştu. Bugün ise Xiaomi Genel Müdür Yardımcısı – Redmi CEO‘su Lu Weibing yeni cihazları için kısa bir video paylaştı. Paylaşılan videoda 64 MP çözünürlüğe sahip yeni telefonların seri üretime geçildiği görülüyor. Çoklu kamera modüllerinin bantlarda görüldüğü videoda cihaz ile ilgili önemli detaylarda bulunmakta. Yeni cihaz yatay olarak yerleştirilmiş 3 , dikey olarak konumlandırılmış 1 adet kamera ile arka tarafta toplam dörtlü kamera bileşeni ile bizleri karşılayacak. Açılır kapanır (pop-up) kamera mekanizmasının görülmediği videoda ön yapı ile ilgili tahminler yürütmek de mümkün. Motorlu mekanizmanın olmadığı varsayılarak cihazın ön tarafında damla çentik bulunabileceği öngörülüyor. Weibing seri üretim ile ilgili olarak ise cihazların üretimine yarım ay önce başlanıldığını belirtmişti. Yeni cihaz ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde belirginleşmesi bekleniliyor.

Xiaomi VP’si Lu Weibing kimdir?

Xiaomi Genel Başkan Yardımcılığı’nı yürüten Lu Weibing, Redmi alt markasının kuruluşundan sonra bu grubun CEO’su olarak görevlendirildi. Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Tsinghua Üniversitesi’nde Kimya dalında lisans derecesini bitiren Weibing daha sonra Cheung Kong İşletme Enstitüsü’nde İşletme bölümünde yüksek lisans yaptı. Daha sonra Çin’in önemli telefon üreticilerinden biri olan Gionee Communication Equipment Co Ltd şirketinin başkanlığını yürüttü. 2019 Haziran itibari ile Xiaomi-Redmi bünyesinde yönetici kadrosunda çalışmaya başladı.