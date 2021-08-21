XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1

Çok sevilen serimiz Nesini Sevmiyorsunuz’un finalini yapmıştık. Şimdi ise Nesini Seviyorsunuz ile devam ediyoruz. Bu seriye Xioami ile başlamıştık ve yine Xiaomi ile devam ediyoruz.

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Markaların sevilmeyen yanları varken birçok kesim tarafından da sevilen, beğenilen yanları da bulunuyor. Ve artık söz sizde. Sosyal medya hesaplarımızdan sorduğumuz soruya sizler yanıt verdiniz ve biz de bu yanıtlar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

00:00 Giriş

00:40 Fiyat / Performans oranı yüksek telefonlarının olması.

5:55 Çok uzun ömürlü hiç bozulmayan sorunsuz telefonlar üretmesini seviyoruz. Evdeki telefonlar Mi 4, Mi 9, Mi 8 SE, ve Redmi 4a hepsi çalışıyor.

6:58 MIUI 12.5 arayüzü çok iyi, optimizasyonu güzel olmuş.

9:26 IMEI atılabilir olmasını.

11:45 Custom ROM cenneti telefonları. Ve bu ROM’lar harbiden performanslı çalışıyor. F/P oranı tavan yapıyor custom ROM’larla.

13:18 Segmentinin üstünde performans sunmasını seviyorum.

13:52 Daha yüksek ekran tazeleme hızının ne işe yaradığını doğru düzgün anlatamayan insanları, kamera karşısına çıkarıp “lansman” yaparak bizi güldürmesini seviyorum.

17:42 Vergilere ve kurlara kafa tutmasını.

18:38 Çıkarttığı modellerle kendi kendine rakip olabiliyor ki benim sevdiğim bir özellik. Çünkü mesela telefonla daha çok oyun oynayacaksan tercih edebileceğin farklı bir model var, daha çok video-film vesaire izleyeceksen ekranı daha güzel olan farklı bir model var benzer fiyatlarda. Bu anlamda kataloğunun geniş olmasını seviyorum.

19:56 Batarya, tasarım ve de çok eksiği olmasına rağmen MIUI arayüzünü seviyorum.

20:35: Xioami’nin kendisine aşığım hemen hemen bütün akıllı aletlerim Xioami. Yazılım ile yavaşlatmıyorlar 3-4 senede hâlâ ilk günkü hızı veriyor.

22:16 Mobil oyuncular için rakiplerinden daha ucuza iyi performans veren cihazlar üretiyor. Örneğin; POCO X3 Pro, POCO F3 ve Mi 10T gibi.

23:52 Ekosisteminin içinde gerçekten fiyat performans ürünlerinin olması wowstick Mi router vb. cihazlar.

27:27 Hi-Res’ten tutun da orta segmente 10 bit renk desteği, 1,07 milyar renk ve HDR gibi özellikleri uygun fiyata sunması.