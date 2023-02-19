Çinli teknoloji devi 13 ailesine yeni bir üye eklemeye gün sayıyor. Sızıntıları ile bilinen Kartikey Singh’e göre yüzde 90 güvenilir olan Xiaomi 13 Ultra render’ları yayınladı. Bu görsellere göre Xiaomi’nin yeni canavarı DxOMark’ın yeni kralı olacak gibi görünüyor.

Xiaomi 13 Ultra’nın tasarımı Xiaomi 12S Ultra’ya benzer olacak. Ancak kamera sayısı dörde yükseldi ve konumları değişti. Ayrıca, akıllı telefonun daha kalın olacağı için kamera ünitesinin bulunduğu arka panelin üst kısmı yükseltilecek.

Önceki bilgilere göre, Xiaomi 13 Ultra hala bir Sony IM989 one-inch görüntü sensörü ve Leica görüntü işleme sistemi ile donatılacak. Ayrıca, sırasıyla ultra geniş açılı 3 kat portre ve 5 kat telefoto lens ile donatılmış üç Sony IMX858 görüntü sensörü alacağına dair söylentiler var.

Xiaomi 13 Ultra’nın yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılması bekleniyor. Bu telefonda 90W’lık bir şarj yer alacak. Ayırca Xiaomi müşterilere deri veya cam arka panel ile donatılmış Xiaomi 13 Ultra’nın iki versiyonunun sunulması bekleniyor. Seramik kasalı versiyon olmayacak.

Son söylentilere göre, Xiaomi 13 Ultra bu ayın sonunda veya Mart ayında sunulabilir. Satışlar ise Nisan ayında başlayacak. Bilmeyenleriniz için Kartikey Singh geçen yıl telefonun duyurulmasından tam iki ay önce Xiaomi 13 Pro’nun doğru görüntülerini yayınlamıştı. Bu yüzden bu sızıntı da doğru çıkacak gibi görünüyor.

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Sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station ise şimdiye kadar duyurulmamış Çin amiral gemisinin yakında DxOMark derecelendirmesinin üzerine çıkaracağını söyledi. Bakalım DxOMark’ın kralı değişecek mi?