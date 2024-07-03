Xiaomi’nin merakla beklenen katlanabilir telefonu MIX Fold serisindeki bir sonraki model olan Xiaomi Mix Fold 4 hakkındaki detaylar, ünlü sızıntı kaynağı @evleaks tarafından ortaya çıkarıldı. İşte teknoloji dünyasında heyecan yaratan bu yeni modelin özellikleri ve yenilikleri.

İçindekiler Xiaomi Mix Fold 4 özellikleri ile ezber bozacak

Xiaomi Mix Fold 4 özellikleri ile ezber bozacak

Xiaomi Mix Fold 4, önceki modelde kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin yerini alacak olan güçlü Snapdragon 8 Gen 3 SoC ile geliyor. Bu yükseltme, cihazın performansını ve verimliliğini önemli ölçüde artıracak. Ayrıca, telefonun suya dayanıklılık konusunda IPX8 derecelendirmesi alacağı belirtiliyor, bu da cihazın su altında bile dayanıklı olacağını gösteriyor.

Bir maket telefon görüntüsü, cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumunu ortaya koydu. Bu kamera kurulumunun son sürüm olup olmadığı henüz kesinleşmemiş olsa da, telefonun ilk kez Leica Summilux lense sahip olacağı söyleniyor. Kamera özellikleri şöyle sıralanıyor;

50 megapiksel OV50E 1/1.55″ ana kamera

13MP OV13B 1/3.06″ ultra geniş açılı kamera

60MP OV60A 1/2.8″ 2x portre kamerası

10MP S5K3K1 1/3.94″ 5x periskop telefoto lens kamerası

16MP OV16F ön kamera

Bu kamera özellikleri, kullanıcıların fotoğrafçılık deneyimlerini yeni bir seviyeye taşıyacak. Xiaomi Mix Fold 4, önceki model MIX Fold 3’te olduğu gibi yan tarafa konumlandırılmış parmak izi sensörünü koruyacak. Ayrıca, 4800 mAh’lik çift hücreli bataryanın yerini alacak olan 5000 mAh’lik daha büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu yeni batarya, kablosuz şarj desteği ile birlikte geliyor.

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Digital Chat Station adlı başka bir güvenilir sızıntı kaynağına göre, MIX Fold 4 çift yönlü uydu iletişimi destekleyecek ve cihazın kalınlığı sadece 9.x mm olacak. Ekranlar hakkında daha fazla detayın yakında açıklanması bekleniyor.

Xiaomi MIX Fold 4’ün, geçen yıl olduğu gibi Redmi K70 Ultra ile birlikte ağustos ayının ortalarında tanıtılması bekleniyor. Bu lansman, Xiaomi hayranları ve teknoloji meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı olacak gibi görünüyor.