Xiaomi, Çin’in teknoloji üssü Shenzhen’de MediaTek ile birlikte kurduğu yeni ortak laboratuvarın açıldığını duyurdu. Bu laboratuvar, performans, bağlantı ve yapay zeka olmak üzere üç ana alana odaklanacak. Xiaomi ve MediaTek’in bu stratejik işbirliği, ileri teknoloji çözümleri ve inovatif ürünlerle teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratmayı hedefliyor. Birlikteliğin ilk meyvesi Redmi K70 Ultra olacak.

Xiaomi-MediaTek ortak laboratuvarı, teknolojinin sınırlarını zorlamak için tasarlandı. Performans, bağlantı ve yapay zeka gibi kritik alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüterek, her iki şirket de üstün ürünler sunmayı ve sektörde öncü olmayı amaçlıyor. Bu laboratuvar, yeni teknolojilerin keşfi ve mevcut teknolojilerin iyileştirilmesi için önemli bir merkez olacak.

Birlikteliğin ilk meyvesi: Redmi K70 Ultra

Bu yeni işbirliğinin ilk meyvesi, Redmi K70 Extreme Edition, diğer adıyla Redmi K70 Ultra olacak. Xiaomi, bu modelde MediaTek’in en yeni ve güçlü yonga seti olan Dimensity 9300 Plus’ı kullanacak. Cihazın, 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı ile desteklenmesi bekleniyor. Bu özellikler, Redmi K70 Ultra’yı piyasanın en güçlü akıllı telefonlarından biri yapacak.

Xiaomi, son üç yılda Dimensity SoC tarafından desteklenen 18,6 milyondan fazla Redmi cihazı sevk ettiğini açıkladı. Bu başarı, Xiaomi’nin MediaTek platformlarına olan güvenini ve bu işbirliğinin ne kadar verimli olduğunu gösteriyor. Xiaomi Group, MediaTek platformlarını kullanarak toplam 680 milyon adet cihaz sevk etti. Bu, iki şirketin birlikte çalışarak ne kadar büyük başarılara imza atabileceğini kanıtlıyor.

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Xiaomi ve MediaTek, yeni ürünler geliştirme konusunda güçlü bir işbirliği yapmayı planlıyor. Bu işbirliğinin ilk ürünü olan Redmi K70 Ultra, üstün performansı ve etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. MediaTek Dimensity 9300 Plus yonga seti ile donatılan bu cihaz, kullanıcılarına en üst düzeyde performans sunacak.

Redmi K70 Ultra, sadece güçlü donanımı ile değil, aynı zamanda dayanıklılığı ile de öne çıkıyor. Marka, bu modelin IP68 derecesiyle toza ve suya dayanıklı olacağını doğruladı. Bu özellik, cihazın zorlu koşullarda bile güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayacak.