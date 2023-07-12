Katlanabilir akıllı telefon pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda birçok oyuncu bulunuyor. Ancak pazarı domine eden marka, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Huawei, Xiaomi, Oppo gibi Çinli markalar da kendi katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürerek nispeten yeni olan bu pazarda yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda Xiaomi, Mi Mix Fold ve Xiaomi Mix Fold 2 isimli katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, Xiaomi Mix Fold 3 üzerinde çalışıyor. Katlanabilir akıllı telefon 3C sertifikası alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

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3C sertifikasında Xiaomi Mix Fold 3, 2308CPXD0C model numarası ile görüntülendi. Sertifikaya göre katlanabilir akıllı telefon 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu hızlı şarjı destekleyen şarj adaptörü ve şarj kablosu kutudan çıkacak. Redmi serilerinde ve Xiaomi serilerinde görmeye alışkın olduğumuz 67W adaptörün ve kablonun Xiaomi Mix Fold 3 ile verilmesi bekleniyor. Yani yeni bir adaptör olmayacak.

*Önceki Nesil Xiaomi Mix Fold 2 ve Xiaomi ekosistem ürünleri (Xiaomi Buds 4 Pro ve Xiaomi Watch S1 Pro)

Xiaomi katlanabilir akıllı telefon pazarında hızla yol alıyor. Ancak önünde Samsung gibi güçlü bir rakibi var. Samsung’un haricinde birçok Çinli şirket de katlanabilir akıllı telefon üretiyor. Bakalım Xiaomi rakiplerini geçip listede adını ilk sıraya yazdırabilecek mi?