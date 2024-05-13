Çinli teknoloji devi Xiaomi, birçok ülkede Mix serisi ile sevilmişti. Marka bu bağlamda Mix adı altında birçok üst seviye telefon piyasaya sürdü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, artık Mix serisi adı altında katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Marka bundan önce Xiaomi Mix Fold, Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Mix Fold 3 modellerini çıkarmıştı. Bu modeller yatay katlanır formda idi. Geldiğimiz noktada bugün ise marka, dikey katlanır formdaki ilk akıllı telefonu olacak olan Xiaomi Mix Flip üzerinde çalışıyor. Xiaomi Mix Flip şarj hızı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi Mix Flip şarj hızı nasıl olacak?

Xiaomi’nin birçok akıllı telefonunda yüksek hızlı şarj teknolojileri görüyoruz. Marka üst seviye telefonlarında 120W, biraz daha alt seviye telefonlarında 67W, giriş segment telefonlarında ise genellikle 33W ya da 18W kullanıyor. Ancak marka 240W hızlı şarj destekli akıllı telefonunu da piyasaya sürmüştü. Xiaomi şimdi Mix Flip üzerinde çalışıyor.

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Xiaomi Mix Flip’in şarj hızı sızdırıldı. Sızdırılan Xiaomi Mix Flip şarj hızı ise 67W olarak karşımıza çıkıyor. Marka genellikle yüksek hızlı şarjı destekleyen adaptörlerini kutu içerisinde veriyor. Bu bağlamda Xiaomi Mix Flip şarj hızını destekleyen bir adaptörün kutudan çıkma ihtimali de oldukça yüksek.