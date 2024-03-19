Xiaomi, katlanabilir telefon pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor ve yakında piyasaya sürmeyi planladığı Xiaomi MIX Flip modeliyle büyük bir dikkat çekiyor. MIX FOLD 4’ün yalnızca Çin’de satılacağına dair önceki düşünceler yanıltıcı olabilir. Xiaomi’nin mayıs ayı için planladığı sürpriz bir hamle var ve MIX Flip’in dünya çapında satışa sunulacağı açıklanıyor. Bu, Xiaomi’nin katlanabilir telefon serisindeki uluslararası varlığını güçlendirmek için büyük bir adım olacak.

İlk kez 2021 yılında duyurulan ancak daha sonra durdurulan MIX Flip, şimdi Xiaomi’nin yoğun çalışmalarıyla yeniden gündeme geliyor. Mayıs ayında resmi olarak duyurulması beklenen bu yeni model, önceki beklentileri aşacak gibi görünüyor. Bazıları başlangıçta bu yeni cihazın MIX FOLD 4 olduğunu düşünse de, detaylara yakından bakıldığında farklı bir model olduğu anlaşılıyor.

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Sızdırılan detaylara göre, MIX Flip modeli “2405CPX3DG / 2405CPX3DC” model numarasına ve “ruyi” kod adına sahip olacak. Xiaomi’nin MIX serisi cihazlarına genellikle “8” sayısını ataması dikkat çekiyor ve bu yeni modelin teknik özellikleri de oldukça etkileyici. Yeni MIX Flip, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirilmiş olacak ve arka tarafta çift kamera kurulumu bulunacak. Kameraların altında ise küçük bir ekran yer alacak. Ancak, resmi bir görüntü henüz paylaşılmamış olsa da, bu telefonun nasıl görünebileceği hakkında bazı spekülasyonlar var.

Xiaomi MIX Flip modeli, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacak gibi görünüyor. Mayıs ayında planlanan büyük lansman etkinliği, telefon tutkunlarını MIX Flip’in getireceği yeni özellikler ve deneyimler için heyecanlandırıyor. Bu yeni katlanabilir telefon, Xiaomi’nin inovasyon ve teknoloji alanındaki liderliğini bir kez daha kanıtlamaya aday görünüyor.