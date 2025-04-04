Katlanabilir telefon pazarında heyecan dorukta! Xiaomi Mix Flip 2 modeliyle Xiaomi, sahaya hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu yeni cihaz, Çin’in TENAA kurumundan sertifika alarak piyasaya adım adım yaklaştığını gösterdi. Peki Xiaomi Mix Flip 2 özellikleri neler sunacak?

Xiaomi Mix Flip 2 tanıtımı yaklaşıyor: Rakiplerine gözdağı mı?

Sertifikasyon sürecinin tamamlanması, Xiaomi Mix Flip 2 için artık geri sayımın başladığını gösteriyor. Model numarası 2404CPXD3C olarak kayıtlara geçen bu cihaz, TENAA verilerine göre çok yakında resmi olarak tanıtılacak.

Henüz tüm teknik detaylar paylaşılmamış olsa da, Xiaomi’nin bu modelde rakiplerinden geri kalmayacak iddialı özelliklere yer vermesi bekleniyor. Katlanabilir telefon pazarında Samsung’un Galaxy Z Flip serisi öne çıkıyor ancak Xiaomi Mix Flip 2 sahneye çıkınca dengeler değişebilir.

Daha önceki modelden daha ince ve hafif olması beklenen bu cihaz, kullanıcı deneyimini ileri taşıyacak yenilikler sunacak gibi görünüyor. Özellikle Türkiye’deki teknoloji tutkunları Mix Flip 2 için heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

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Çin dışında da geniş bir pazara ulaşması beklenen Mix Flip 2, fiyat-performans dengesini iyi kurarsa büyük ilgi görebilir. Xiaomi’nin agresif fiyat politikası, bu modeli Samsung karşısında ciddi bir alternatif haline getirebilir. TENAA onayı sonrası tanıtım tarihinin de yakın olması bekleniyor.

Peki sizce Mix Flip 2 beklediğiniz özellikleri sunabilecek mi? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın! Xiaomi ve daha fazlası için bizi takipte kalın!