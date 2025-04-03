Samsung, yıllardır katlanabilir telefon alanında yenilikler sunmaya devam ederken, şimdi çıtayı daha da yükselten bir konseptle gündemde. Son alınan bir patent, dörde katlanan telefon fikrini ortaya koyarak, mobil cihazların geleceği hakkında heyecan uyandırıyor. Üç menteşe ve dört panele sahip olan bu tasarım, katlanabilir ekran teknolojisinin sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor.

Samsung Dörde Katlanan Telefon yapıoyor!

Samsung’un yayınladığı patentte, dört yatay panelin üç menteşe ile birleştirildiği yenilikçi bir katlanabilir ekran tasarımı görülüyor. Tek bir bütün halinde açılabilen bu sistem, standart kapaklı veya kitap tarzı tasarımlardan çok daha farklı bir kullanım senaryosu sunuyor. Henüz resmi olarak geliştirme sürecine girmemiş olsa da, dörde katlanan telefon fikri teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmış durumda.

Patent dosyasında ayrıca iki menteşeli, üç panelden oluşan farklı bir model de yer alıyor. Bu cihazda bir USB-C portu ve gelişmiş bir üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu modelin, Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde tanıtılması beklenen çift menteşeli konsept ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Ancak en büyük ilgi, mobil dünyada çığır açabilecek dörde katlanan telefon üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Samsung, altı yılı aşkın süredir katlanabilir telefon pazarında öncü bir rol üstleniyor. Şirket, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileriyle sektörde büyük bir başarı yakalarken, bu yeni patentin Apple gibi rakiplere karşı önemli bir avantaj sağlayabileceği belirtiliyor. Samsung’un durmaksızın geliştirdiği katlanabilir ekran teknolojisi, markayı yenilikçi çözümler konusunda bir adım öne taşıyor.

Şu an için ne üç katlı ne de dörde katlanan telefon için resmi bir lansman tarihi bulunmuyor. Ancak, üç katlı cihazın SM-F9680 ve SM-F968N model numaralarıyla GSMA veri tabanında görüldüğü ve ilk olarak Çin ve Güney Kore pazarlarına sunulabileceği öne sürülüyor.

Konsept, akıllı telefon dünyasında köklü bir değişim yaratma potansiyeli taşıyor. Daha büyük ekran deneyimi, taşınabilirlik avantajı ve yenilikçi menteşe teknolojisiyle bu cihazlar, gelecekte kullanıcıların beklentilerini yeniden şekillendirebilir.

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Siz dörde katlanan telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.