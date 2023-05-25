MIUI, ilk olarak Xiaomi Mi 1’den bir yıl önce, yani 2010 yılında tanıtıldı ve o zamandan beri büyük bir popülerlik kazandı. 21 Mayıs 2023 itibarıyla, Xiaomi MIUI’nin küresel aylık aktif kullanıcı sayısı 600 milyonu aşarak, onu en popüler özel Android arayüzlerinden biri haline getirdi. Bu etkileyici büyüme, 500 milyon kullanıcıya ulaşılmasından sadece bir buçuk yıl içinde gerçekleşti.

MIUI, dünya genelinde 180’den fazla ülke ve bölgede kullanıcı kitlesi bulunan bir ayak izine sahip. 2010 yılındaki başlangıcından bu yana, bu özel Android arayüzü Ağustos 2015’te 100 milyon kullanıcı sınırını aşmayı başardı. Üç yıl sonra, Xiaomi bu sayıyı ikiye katlayarak dünya genelinde aylık 200 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. MIUI’nin küresel aylık aktif kullanıcı sayısı bir yıl sonra, yani 28 Ekim 2019’da 300 milyonu aştı.

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Aktif kullanıcı sayısındaki istikrarlı büyüme, 2020 yılı başlarında 400 milyon kullanıcıya ulaştı. Geçtiğimiz yıl MIUI’nin aktif kullanıcı sayısı 500 milyonu aştı. En son gelişmeyle birlikte, kullanıcı tabanı artık 600 milyonun üzerinde.

MIUI, birçok iterasyonla birlikte gelerek en son sürümü olan MIUI 14’ü de içeriyor. Tarihsel olarak, MIUI’nin iOS’tan ilham aldığı biliniyor ve bu benzerlik, en son sürümde hala belirgin bir şekilde görülüyor. Örneğin, MIUI 14’teki kontrol merkezi, iOS’taki kontrol merkezine benzer renk düzeni, parlaklık ve ses için kaydırıcılar içeriyor. Ancak, MIUI kendine özgü özelliklerle birlikte hafif bir tasarım sunuyor.