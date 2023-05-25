Xiaomi’nin yakında piyasaya sürmeyi planladığı selfie odaklı akıllı telefonu Xiaomi Civi 3, 25 Mayıs’ta Çin’de tanıtılacak. Lansman tarihine yaklaşırken Xiaomi, Civi 3’ün özelliklerini aşamalı olarak ortaya çıkarıyor. Bugün şirket, cihazın en yüksek konfigürasyonunu ve etkileyici teknik özelliklerini açıkladı.

Xiaomi Civi 3, kısa bir süre önce MIIT sertifika veritabanında görüldü ve 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla geleceği doğrulandı. Ayrıca Xiaomi, markanın en son posterinde belirtildiği gibi, daha da etkileyici özelliklere sahip, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip bir model sunacağını duyurdu. Şirket aynı zamanda cihazın 4500mAh bataryaya sahip olacağını da onayladı.

Bellek teknolojisi açısından, Civi 3’ün LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama özelliğiyle geleceği tahmin ediliyor. Yukarıda belirtilen yapılandırmalara ek olarak, cihazın 256 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş 8 GB RAM ve 12 GB RAM’e sahip 256 GB depolama dahil olmak üzere diğer seçeneklerle de sunulabileceği düşünülüyor.

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Xiaomi Civi 3’ün, Full HD+ çözünürlüğe ve pürüzsüz 120 Hz yenileme hızına sahip 6.55 inçlik bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ön plana çıkan özelliği, 32 megapiksel ana sensör ve 32 megapiksel ultra geniş sensörden oluşan ön kamera kurulumunda yatıyor. Arka tarafta, kullanıcılar yüksek çözünürlüklü 50 megapiksel Sony IMX800 birincil kamera bekleyebilirler. Ön kamera çentik tasarımı, hatta iPhone 14 Pro’dan daha zarif bir görünüm sunuyor.

Cihazın altında, Xiaomi Civi 3, Dimensity 8200-Ultra yonga seti tarafından desteklenecek. Özellikle, cihaz 67W hızlı şarjı destekleyecektir. Civi 3, Xiaomi’nin özel MIUI 14 arayüzü ile birlikte Android 13 işletim sisteminde çalışacak. Ayrıca, uzun süreli kullanımda etkili bir ısı dağılımı sağlayan 4.000 mm2’lik bir buhar odalı soğutma ünitesine sahip olacak, böylece potansiyel ısınma endişeleri giderilecek. Bakalım bu model karşısında Vivo cephesinden bir hamle gelecek mi?