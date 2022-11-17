Xiaomi, Aralık 2021 tarihinde Xiaomi 12 serisi ile birlikte MIUI 13 arayüzünü tanıtmıştı. MIUI 12.5 ve MIUI 12’ye göre çok daha stabil olan bu arayüz kullanıcıların beklentilerini çok karşılamamıştı.

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Çinli şirketin önümüzdeki günlerde yapacağı Xiaomi 13 lansmanında MIUI 14’ün de tanıtılması bekleniyor. Bugün erken saatlerde MIUI’dan sorumlu Xiaomi çalışanı, Çin sosyal medya platformu olan Weibo’da bir takım açıklamalar yaptı.

Açıklamayı yapan Jim Fan, Xiaomi’de ürün direktörü. Aynı zamanda da MIUI başkanı. Kendisi, Weibo’da düzenli olarak paylaşım yapmıyor.

Jin Fan, MIUI 14’ün yakında tanıtılacağını söyledi. Ancak herhangi bir tarih vermedi. Fan, yeni gelecek MIUI 14 ile birlikte MIUI arayüzünün en hafif ve en akıcı arayüz olmasını hedeflediklerini söyledi. Yapılan açıklamalara göre MIUI, yeni güncelleme ile birlikte bir tasarım revizyonu da alacak. Xiaomi’nin son zamanlarda yazılım sorunlarıyla başının dertte olacağını düşünecek olursak Çinli şirketin bu sorunu çözmek için adımlar attığını söyleyebiliriz. Yine de nihai MIUI 14 sürümünü beklemenin yararı var.