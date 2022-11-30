Bildiğiniz üzere Xiaomi, 1 Aralık 2022 tarihinde yani yarın Xiaomi 13 serisini tanıtacaktı. Bu lansmanda Xiaomi 12 serisinin yanı sıra Xiaomi Buds 4 ve Xiaomi Watch S2 gibi ekosistem ürünleri de görecektik. Ancak Xiaomi yarın yapılacak olan lansmanını erteledi.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 13 Serisinin Tüm Özellikleri Sızdırıldı, İşte Beklenenler

Xiaomi 13 Series Launch Event Postponed pic.twitter.com/2CSaSP6fEZ — Ankit (@TechnoAnkit1) November 30, 2022

“Sevgili kullanıcılar ve arkadaşlar:

Yeni Xiaomi 13 serisinin lansmanının erteleneceğini üzülerek bildiririz. Yeni sürüm tarihi onaylanır onaylanmaz sizi bilgilendireceğiz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.”

Bir göz atın: Xiaomi 13 Serisi 1 Aralık’ta Tanıtılacak!

Çin’de ertelenen tek etkinlik Xiaomi 13 serisinin lansmanı değil. Çinli birçok şirket yapacağı etkinlikler ve lansmanları erteledi. Sebebi ise Çin eski Devlet Başkanı Jiang Zemin’in ölmesi.

Xiaomi kanadı bu etkinliği ne zaman yapacağını bizlerle paylaşmadı ancak tarihin uzak olduğunu düşünmüyoruz. Çin’de ertelenen birçok lansman çok yüksek ihtimalle 2022 yılı bitmeden yapılacaktır.