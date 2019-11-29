Xiaomi Redmi K30 özellikleri ile görüntülendi!

Xiaomi, önümüzdeki ay önemli bir lansman etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinlikte duyurulacak olan Xiaomi Redmi K30, dikkat çeken tasarımı ve önemli teknik özellikleri ile ortaya çıktı.

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Xiaomi Redmi K30 geliyor: Çift ön kamera, delikli ekran ve uygun fiyat!

Redmi K20, Avrupa pazarında satışa sunulduğu Mi 9T adıyla büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Bu modelin halefi niteliğinde olacak Redmi K30 ise Weibo üzerinden yayınlanan bir sızıntı ile detaylandı. Çalışır halde görüntülenen Xiaomi Redmi K30, önceki modeldeki pop-up kameranın aksine delikli ekranıyla dikkat çekiyor. Çift ön kamerasıyla Samsung Galaxy S10+ modelini anımsatan telefon, bunun yanı sıra ekran içi parmak izi okuma teknolojisini de bünyesinde barındıracak.

Tasarımıyla farklılık yaratan Redmi K30’un teknik detaylarına inildiği zaman bazı kullanıcıları üzecek bilgiler bulunuyor. Bünyesinde 6.66 inçlik Full HD bir ekran barındıran telefon, BOE üretimi bir IPS LCD panel kullanıyor. Bu noktada AMOLED panel kullanan Redmi K20/Mi 9T’ye göre bir gerileme söz konusu. Gücünü daha önce Redmi Note 8 Pro’da gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 730G’den alacak olan Xiaomi Redmi K30, başlangıç sürümünde 6 GB RAM ve 128 GB depolama taşıyacak.

Ön yüzünde 20+2 megapiksel çözünürlüklü çift kamera taşıyacak olan Redmi K30, ikinci ön kamerasıyla fiziksel derinlik algılama özelliği sunacak. Cihazın arkasında ise 64+13+8+2 megapiksellik dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Gövdesinde 4.700 mAh kapasiteli büyük bir batarya taşıyan telefon, kullanıcısına 27W hızlı şarj desteği sunacak. NFC, kızılötesi sensör, 3.5 mm kulaklık girişi, Gorilla Glass 5 ve Android 10 işletim sistemi ise Xiaomi Redmi K30’un öne çıkan diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor.

Yine Weibo’daki sızıntıda cihazın tanıtım tarihi ve fiyat bilgilerine de yer verildi. İddiaya göre 12 Aralık’ta duyurulacak olan Redmi K30’un başlangıç fiyatı yaklaşık 285 dolar olacak. Son olarak 2020’de tanıtılacak olan Redmi K30 Pro’da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan MediaTek Dimensity 1000 işlemcinin kullanılmasının beklendiğini belirtelim.