Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi K30 özellikleri ile görüntülendi!
Xiaomi, önümüzdeki ay önemli bir lansman etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinlikte duyurulacak olan Xiaomi Redmi K30, dikkat çeken tasarımı ve önemli teknik özellikleri ile ortaya çıktı.
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Xiaomi Redmi K30 geliyor: Çift ön kamera, delikli ekran ve uygun fiyat!
Redmi K20, Avrupa pazarında satışa sunulduğu Mi 9T adıyla büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Bu modelin halefi niteliğinde olacak Redmi K30 ise Weibo üzerinden yayınlanan bir sızıntı ile detaylandı. Çalışır halde görüntülenen Xiaomi Redmi K30, önceki modeldeki pop-up kameranın aksine delikli ekranıyla dikkat çekiyor. Çift ön kamerasıyla Samsung Galaxy S10+ modelini anımsatan telefon, bunun yanı sıra ekran içi parmak izi okuma teknolojisini de bünyesinde barındıracak.
Tasarımıyla farklılık yaratan Redmi K30’un teknik detaylarına inildiği zaman bazı kullanıcıları üzecek bilgiler bulunuyor. Bünyesinde 6.66 inçlik Full HD bir ekran barındıran telefon, BOE üretimi bir IPS LCD panel kullanıyor. Bu noktada AMOLED panel kullanan Redmi K20/Mi 9T’ye göre bir gerileme söz konusu. Gücünü daha önce Redmi Note 8 Pro’da gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 730G’den alacak olan Xiaomi Redmi K30, başlangıç sürümünde 6 GB RAM ve 128 GB depolama taşıyacak.
Ön yüzünde 20+2 megapiksel çözünürlüklü çift kamera taşıyacak olan Redmi K30, ikinci ön kamerasıyla fiziksel derinlik algılama özelliği sunacak. Cihazın arkasında ise 64+13+8+2 megapiksellik dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Gövdesinde 4.700 mAh kapasiteli büyük bir batarya taşıyan telefon, kullanıcısına 27W hızlı şarj desteği sunacak. NFC, kızılötesi sensör, 3.5 mm kulaklık girişi, Gorilla Glass 5 ve Android 10 işletim sistemi ise Xiaomi Redmi K30’un öne çıkan diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor.
Yine Weibo’daki sızıntıda cihazın tanıtım tarihi ve fiyat bilgilerine de yer verildi. İddiaya göre 12 Aralık’ta duyurulacak olan Redmi K30’un başlangıç fiyatı yaklaşık 285 dolar olacak. Son olarak 2020’de tanıtılacak olan Redmi K30 Pro’da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan MediaTek Dimensity 1000 işlemcinin kullanılmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
En çok radyasyon yayan cep telefonları
Alman Radyasyondan Korunma Federal Ofisi tarafından paylaşılan veriler ışığında, en çok ve en az radyasyon yayan cep telefonları açıklandı.
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Birçok insan günün büyük bir kısmını cep telefonlarında geçirmekte. Sosyal medyada gezinirken, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken zamanımızın önemli bir kısmını geçirdiğimiz cep telefonları için yeni bir istatistik yayınlandı. Alman Radyasonydan Korunma Ofisi tarafından elde edilen cihaz bilgileri göz önüne alınarak en çok ve en az radyasyon yayan cep telefonları açıklandı. Avrupa ülkelerinde 2.0, Amerika’da 1.6 üst değerlerinin altında kalan cihazların sağlık için uygun kabul ediliyor. Özgül Emilim Oranı SAR ( Specific Absorption Rate ) değerleri ölçülen cihazların listesi oldukça dikkat çekici.
En çok radyasyon yayan cep telefonları listesinin ilk üç sırasında Xiaomi bulunuyor. 2017 yılında Google işbirliği ile geliştirilen Mi A1 modelinin 1.75 W/kg emilim değeri ile en çok radyason yayan telefon olduğu görülüyor. Mi A1 modelini sırasıyla Mi Max 3 ve Mi Mix 3 5G modellerinin takip ettiğini görmekteyiz. Paylaşılan listede son zamanların dikkat çeken telefonu Mi 9T modelinin ve iki iPhone cihazının olduğunu görmekteyiz. Ayrıca paylaşılan listenin %40’ını Çinli firma oluşturmakta.
En az radyasyon yayan cep telefonları listesinin ilk numarası ZTE Axon Elite modeli olduğu açıklandı. 2015 yılında Snapdragon 810 işlemcisi ile marketlere giriş yapan telefonun radyasyon emilim değeri yalnızca 0.17 olarak ölçüldü. Axon Elite modeli ile çok yakın sonuç alan ve ikinci sırada bulunan cep telefonu Samsung Galaxy Note 8. Paylaşılan listenin %53’ünü oluşturan Samsung, listede 8 cihazı ile birlikte bulunuyor. Samsung’u takip eden bir başka üreticisi ise Nokia oldu. Nokia 6 ile Galaxy Note 10+ cihazını takip eden Nokia, 5 cihazı ile listede kendine yer buldu.
İnfografik : statista.com
Akıllı Telefonlar
DxOMark: 2019’un en iyi telefon kameraları
2019 yılının bitmesine kısa bir zaman kala DxOMark tarafından test edilen amiral gemilerinde birbirinden önemli kamera özellikleri karşımıza çıktı. Peki amiral gemisi telefonlar, kameralarının hangi özellikleri ile dünyanın en iyisi?
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DxOMark tarafından test edilen 2019 yılının amiral gemileri, kamera donanımında birbirinden önemli özelliklere sahip. Bazı telefonlar video performansı ile öne çıkarken bazıları geniş açı kamerası bazıları ise yakınlaştırma yeteneği ile. 2019’un kamera enleri listesinin başını çok yönlü özellikleri ile DxOMark listesinin birinci sırasına yerleşen, Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition paylaşıyor.
Birçok yönden en iyi: Huawei Mate 30 Pro / Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, DxOMark listesinin en üst sırasını paylaşan iki telefon olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefonda, hem video hemde fotoğraf performansı ile diğer rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Bu demek oluyor ki, birçok yönden dünyanın en iyi iki telefonu olarak bu telefonu gösterebiliriz.
En iyi video çeken: iPhone 11 Pro Max
DxOMark listesinin en iyi video çeken telefonu unvanını, iPhone 11 Pro Max üstlenmiş durumda. 102 puan alarak en üst sıraya yerleşen telefon, optik imaj sabitleyicisi ve otomatik odak kısmında rakiplerini geride bırakıyor. Hem arka hem de ön kamerası ile 4K 60 fps videolar çekebilen telefon, bu konuda da rakiplerine göre avantaj sağlamış durumda.
En iyi yakınlaştırma: Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Birçok yönden en iyi listemizde yer alan CC9 Pro, en iyi yakınlaştırma listesinde de birinci sıraya oturmuş durumda. 108 MP çözünürlüğe sahip kamerası ile oldukça büyük fotoğraflar çekebilen telefon, çektiği bu fotoğraflarda bizlere en iyi yakınlaştırma özelliğini sunabiliyor. Çekilen fotoğraflarda, 108 MP çözünürlük ile oldukça fazla piksele sahip olurken, bu pikseller yakınlaştırma kısmında bozulmadığı için çekilen fotoğrafları kayıp yaşamadan yakınlaştırabiliyorsunuz.
En iyi ultra geniş açı: Samsung Galaxy Note10+ 5G
Grup çekimleri ve manzara fotoğrafçıları için vazgeçilmez özelliklerden biri olan ultra geniş açı sensörü, son yıllarda akıllı telefonlara konulan temel özelliklerden biri haline gelmeyi başardı. DxOMark listesinin ise en iyi ultra geniş açı fotoğraf çekebilen telefonu Samsung Galaxy Note 10+ 5G versiyonu oldu.
En iyi gece fotoğrafçılığı: Huawei Mate 30 Pro
Her yönden en iyi telefonlar listesinde yer alan bir diğer telefonda Huawei Mate 30 Pro. Bu kez gece fotoğrafçılığı konusunda listemizde yer alan Mate 30 Pro, dünyanın en iyi gece fotoğrafı çeken telefonu unvanına sahip.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırması
Son zamanların dikkat çeken iki cihazı Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırmasını teknik özellik ve fiyat çerçevesinde inceliyoruz.
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Xiaomi 28 Mayıs tarihinde pop-up kameraya sahip Mi 9T modelini tanıtmıştı. Farklı bölgelerde Redmi K20 olarakta bilinilen cihaz kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Diğer taraftan Xiaomi’nin alt markası olarak üretime devam eden Redmi, ağustos ayında yeni fiyat/performans cihazı Note 8 Pro modelini tanıtmıştı. Bu yazımızda tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken iki cihazı karşılaştırıyoruz.
Ekran – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro
Her iki cihaz ön tarafta farklı tasarım anlayışlarını benimsiyor. Xiaomi Mi 9T sahip olduğu tam ekran tasarımı ile %86.1 ekran-kasa oranını sunmayı başarıyor. 1080 x 2340 çözünrlüğünde ki 6.39 inç AMOLED ekran ön taraftan bakıldığında neredeyse çerçevesiz bir yapıya sahip. Ekranın üst tarafına konumlandırılmış ahize yapısı çerçevesiz yapı ile uyum halinde. Cihaz sahip olduğu yüksek ekran kasa oranı yapısını açılır-kapanır (pop-up) kameraya borçlu. Corning Gorilla Glass 5 ile korunaklı ön panel 19:5:9 görüntü oranını kullanmakta. Ayrıca cihazın sahip olduğu HDR desteği ile kullanıcılara güzel bir ekran deneyimi sunuyor.
Redmi K20 modeli ise ön tarafta damla çentik formuna sahip bir tasarım dili ile kullanıcıları karşılıyor. 6.53 inç boyutundaki ekranda %84.9 ekran-kasa oranı sağlanmakta. 1080 x 2340 FHD+ çözünürlüğündeki ekranda inç başına düşen piksel sayısı 395. Cihaz, Mi 9T modelinde olduğu gibi Corning Gorilla Glass 5 ile korunmakta ve HDR desteğine sahip. Telefonun ulaştığı maksimum parlaklık değeri ise 500 nit olarak ölçüldü.
Kamera – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro
Telefonların kamera performanslarını incelediğimizde her iki cihazında fiyat segmentinde iddalı modeller olduğunu söylemeliyiz. Redmi Note 8 Pro modeli arka tarafta dört, ön tarafta bir adet selife kamerası olmak üzere toplam 5 kameraya sahip. Arka tarafta bulunan ana kamera 64 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip. 4K 30 kare‘de video çekimine olanak sağlayan ana kamerada EIS desteği bulunmakta. Arka kameraya eşlik eden kameralar ise 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro, arka tarafı bulanıklaştırmanıza olanak sağlayan 2 MP f/2.4 derinlik sensörü. Kameraların hem sağ tarafında LED flaş bulunuyor. Telefonun ön kısımında 20 MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerası bulunmakta. Ön kamerada video çekmek isteyen kullanıcılar için 1080P 30 kare seçeneği sunuluyor. Redmi Note 8 Pro ile çekilmiş fotoğraf örneklerine göz atmak isterseniz bu linke tıklayarak inceleme videomuza gidebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde her iki telefonun ön ve arka kameralarını karşılaştırdığımız videoya ise buradan ulaşabilirsiniz
Xiaomi Mi 9T modelinde arka tarafta üç, ön tarafta bir adet olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. 4K’da 30 kare, FHD çözünürlükte 60 kare videolar çekmenize olanak sağlayan bu sensörde faz algılama otomatik odaklama sistemi bulunuyor. Cihazın arka tarafında bulunan diğer kameralar ise 8 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto ve 13 MP f/2.4 ultra geniş açı kamera. Telefonun ön kamerası ise açılır-kapanır bir yapıya sahip. 20 MP f/2.2 diyaframa sahip pop-up kamerada yazılımsal olarak portre modu desteği sunulmuş.
Performans – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro
Xiaomi Mi 9T modeli 9 Nisan tarihinde tanıtılan Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alıyor. 8 nanometre üretim sürecinden geçen bu yonga seti 8 çekirdeğe sahip. Bunların 2’si 2.2 GHz Kryo 470 Gold birimi iken 6’sı 1.8 GHz Kryo 470 Silver yapısında. Telefonun grafik birimi ise Adreno 618. 6 GB RAM seçeneği ile satışa sunulan cihazda 64 veya 128 GB varyasyonlar bulunuyor. Android 9 Pie üzerinde MIUI 11.0.3 ile çalışan telefonun Antutu Benchmark sonucu 251.377 olarak test edildi.
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T modeline kıyasla daha yeni bir yonga setine sahip. Mediatek Helio G90T işlemcisinden gücünü alan telefonda 8 çekirdek bulunuyor. 2×2.05 GHz Cortex-A76 ve 6×2.0 GHz Cortex-A55 birimlerinden oluşan G90T, Mali-G76 MC4 grafik birimine sahip. Redmi Note 8 Pro’nun oyun performansını sergilediğimiz ‘Redmi Note 8 Pro ile 10 oyun’ videomuzu bu linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Android 9 Pie üzerinde MIUI 11 ile çalışan cihazın Antutu Benchmark sonucu Mi 9T modelinden fazla olduğu gözlemleniyor. 283.161 puan ile 36. sırada kendine yer bulan telefon 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM seçenekleri ile satışa sunuluyor.
Fiyat – Xiaomi Mi 9T vs Redmi Note 8 Pro
‘Efsane Cuma’ günü özelinde indirime giren Xiaomi Mi 9T modelini 2549 Türk Lirası karşılığında Mi Store mağazalarından almak mümkün. Telefonun Xiaomi Türkiye Garantili olarak diğer e-ticaret sitelerinde karşılığı ise 2700-3000 Türk Lirası bandında olduğunu görmek mümkün. Redmi Note 8 Pro modeli ise 29 Kasım’a özel olarak 2149 TL fiyat etiketi ile Mi Store mağazalarında bulunacak. Redmi Note 8 Pro modelinin satın alım seçeneklerine bağlı olarak e-ticaret sitelerinde 2100-2650 Türk Lirası aralığında bulmam mümkün.