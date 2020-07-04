Akıllı TV
Xiaomi Mi TV Master resmi olarak tanıtıldı!
Akıllı TV pazarı her geçen gün çeşitleniyor ve gelişiyor. Xiaomi geçtiğimiz gün Mi TV Master adlı 65 inçlik 4K çözünürlüklü OLED TV‘sini tanıttı. Şirket, cihazın premium segmentte yer alacağını belirtti.
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Xiaomi Mi TV Master hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Xiaomi Mi TV Master, 65 inçlik 120 Hz değişken ekran tazeleme hızına sahip 4K çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Cihazın, gecikme süresini 1 ms’ye düşüren Otomatik Düşük Gecikme Modu bulunuyor. Bu mod ile ses ve görüntü daha senkronize bir şekilde kullanıcıya ulaşıyor. Ekranın diğer özellikleri, %98.5 DCI-P3 renk gamı bulunması, 1000 nite ulaşan ekran parlaklığı ve 178 derecelik görüş açısı olarak sıralanabilir. Cihazın ekranında Dolby Vision özelliği de bulunuyor.
Mi TV Master, gövdesinin her tarafında 4.6 mm inceliği korumasıyla oldukça estetik bir TV olarak karışmıza çıkıyor. Cihazın ekran gövde oranı ise %98.8 gibi oldukça iyi bir değere sahip. TV‘nin en çok öne çıkan özelliklerinden biri “piksel düzeyinde dinamik ekran kalitesi ayarı” bulunması. Mi TV Master, sağ ve sol tarafta 12.5W değerinde iki adet hoparlöre sahip olacak. Bunların haricinde iki adet de 10W değerinde “surround hoparlör” mevcut olacak. Hoparlörler Dolby Audio ve DTS Audio desteği ile geliyor.
Mi TV Master, dört çekirdekli CPU ve Mali-G52 MC1 GPU‘lu MediaTek MT9650 yonga setinden gücünü alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın 3 HDMI, iki USB, S/PDIF ve LAN girişleri mevcut. Ayrıca televizyon, Bluetooth 5.0 desteğine sahip.
Mi TV Master, fiyatlandırma tarafında 12,999 CNY(1840$) fiyat etiketiyle gelecek. Cihaz, 8 Temmuz tarihinde resmi satışlarına başlayacak.
Akıllı TV
Xiaomi Mi TV Stick özellikleri ortaya çıktı!
Xiaomi markasına yıllardır Android TV tarafında başarı getiren Mi Box ve Mi Box S modellerine Xiaomi Mi TV Stick ekleniyor. Gelin cihazın ayrıntılarına haberimizde yakından bakalım.
Google Play Console üzerinde aldığı seritifika ile ortaya çıkan Xiaomi Mi TV Stick hakkında pek çok donanım özelliği açığa çıktı. Cihaz, 4 adet 1.2 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeğini ve 750 MHz hızında çalışan Mali 450 grafik kartını barındıran Amlogic AMLS805Y işlemcisinden güç alıyor. 1 GB RAM kapasitesine sahip olan model, kutusundan Android 9 Pie ile çıkacak. Mi TV Stick, aldığı sertifikalar ile, yüksek çözünürlüklü Netflix ve Amazon Prime desteğine de sahip olacak. 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan Mi TV Stick, taşınabilir yapısı ile oldukça kullanışlılık vaadediyor. Oyun oynatma konusunda pek de vaatkar olmayan modelin neler sunacağını önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.
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Bugüne kadar birkaç kez daha sızdırılmış olan Mi TV Stick, Gearbest ve AliExpress gibi e-ticaret platformlarından ön siparişe açık durumda. Ürünün global satış fiyatı ve tarihi henüz belli olmasada AliExpress ve Gearbest platformlarının Rusya tarafında 65-70$ aralığında bir ön sipariş fiyatı bulunuyor. Bu uygun fiyatını Google Sabrina gibi rakiplerine nazaran daha yavaş bir işlemci ve düşük RAM kapasitesi sunmasına borçlu olan Xiaomi’nin Android TV cihazı, ülkemizinde aralarında olduğu Google ürünlerinin resmi olarak satılmadığı ülkelerde oldukça ilgi göreceğe benziyor.
Akıllı TV
OnePlus, yeni TV modellerinin fiyatlarını doğruladı!
OnePlus, geçtiğimiz Eylül ayında akıllı televizyon pazarına Q1 ve Q1 Pro olmak üzere iki modelden oluşan Q1 serisiyle giriş yaptı. Bu televizyonlar fiyat segmenti olarak üst segmente konumlanmıştı. Ancak bu sefer şirket, 2 Temmuz‘da daha uygun fiyatlı TV’ler ile karşımıza çıkacak.
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OnePlus yeni TV’lerle ilgili neleri doğruladı?
OnePlus yeni TV serisinin birkaç önemli özelliğini ve serinin üç modelden oluşacağını doğruladı. Şirket, bu modellerin ekran boyutlarını açıklamadı. Fakat bu ayın başlarında 32 inç ve 43 inç iki TV modeli onaylamıştı. Üçüncüsünün Q1 serisiyle aynı boyutta 55 inçlik bir ekran olacağı tahmin ediliyor. 32 inçlik model HD çözünürlüklü, 43 inçlik Full HD çözünürlüklü ve 55 inçlik ise QHD ekrana sahip olabilir.
OnePlus yeni TV serisi ile fiyatları da daha uygun hale getirecek. Bu fiyatlar 1x,999 INR, 2x,999 INR ve 4x,999 INR olarak sıralanıyor. Fakat en kötü senaryoda bile 19,999 INR(265$), 29,999 INR(395$) ve 49,999 INR(660$) olacak. Geçtiğimiz seneki Q1 serisi televizyonlar 69,900 INR(925$) ve 99,900 INR(1320$) olarak fiyatlandırılmıştı. Bunlar yeni seriye göre daha üst segment cihazlardı. Bu sebeple bazı kısıtlamalara gidildiğini görebiliriz.
OnePlus‘un yeni TV ailesi, Dolby ATMOS ve Dolby Vision destekli olarak gelecek. Ayrıca cihazın inceliği 6.9 mm olacak. 2 Temmuz tarihinde tanıtılacak cihaz hakkında yakın zamanda daha çok şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı TV
TP Vision, Play-Fi destekli Philips TV & Sound ürünlerini tanıtacak!
TP Vision; yüksek çözünürlüklü ses akışı ve milisaniyeden daha kısa sürede doğru ses aktarımını destekleyen, kablosuz ses ekosistemi olan DTS Play-Fi üzerinden kablosuz bağlanan ve aynı anda birlikte çalışan yeni ürünlerini tanıtacak.
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TP Vision ve DTS Play-Fi işbirliğiyle; Philips TV’ler de dahil olmak üzere pek çok ürün, çoklu ortamda yüksek kalite kablosuz bağlantı kurabilecek. OLED805 serisi, DTS Play-Fi özelliğine sahip ilk premium model Philips TV olacak.
2020 Philips Android TV’lere DTS Play-Fi dopingi!
Tüm 2020 Philips Android TV’lere DTS Play-Fi özelliği eklenecek. 2019 model Philips Android TV’lere, 2020’nin ikinci yarısında DTS Play-Fi özelliği güncellemesi gönderilecek. Sistem, 2020’nin ikinci yarısında soundbar ve kablosuz ses hoparlörlerini de kapsayacak.
DTS Play-Fi üzerinden kablosuz bağlanan ve aynı anda birlikte çalışan yeni Philips TV & Sound ürünlerini tanıtacağını duyurdu. Yüksek çözünürlüklü ses akışı ve milisaniyeden daha kısa sürede doğru ses aktarımını destekleyen kablosuz ses ekosistemi olan DTS Play-Fi; TV, mobil cihaz ve hoparlör dahil olmak üzere pek çok elektronik cihazla çalışabiliyor.
Sistemin, yeni çıkacak olan Philips OLED805 serisinde yer alacağını belirten TP Vision, bu ürünün premium TV markaları arasında DTS Play-Fi’yi setine dahil eden ilk TV olacağını söyledi.
2020 model tüm Philips Android TV’lerde DTS Play-Fi siteminin hazır olacağını duyuran TP Vision, 2019 modelleri için de bir güncelleme yapacak. 2020 yılının ikinci yarısında yapılacak güncellemeyle 2019 model Philips Android TV’lere de DTS Play-Fi’yı ekleyen firma, eksiksiz bir kablosuz bağlantı platformu oluşturmaya yönelik güzel adımlar atmış olacak.
TP Vision, ayrıca Eylül ayında DTS Play-Fi donanımlı yeni soundbar ve kablosuz hoparlör serisini de piyasaya sürecek. Tüketicilere evlerinde kesintisiz ve kullanımı kolay Philips ses deneyimi seçeneği sunacak.