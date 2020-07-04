Xiaomi Mi TV Master resmi olarak tanıtıldı!

Akıllı TV pazarı her geçen gün çeşitleniyor ve gelişiyor. Xiaomi geçtiğimiz gün Mi TV Master adlı 65 inçlik 4K çözünürlüklü OLED TV‘sini tanıttı. Şirket, cihazın premium segmentte yer alacağını belirtti.

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Xiaomi Mi TV Master hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Xiaomi Mi TV Master, 65 inçlik 120 Hz değişken ekran tazeleme hızına sahip 4K çözünürlüklü OLED bir ekran ile gelecek. Cihazın, gecikme süresini 1 ms’ye düşüren Otomatik Düşük Gecikme Modu bulunuyor. Bu mod ile ses ve görüntü daha senkronize bir şekilde kullanıcıya ulaşıyor. Ekranın diğer özellikleri, %98.5 DCI-P3 renk gamı bulunması, 1000 nite ulaşan ekran parlaklığı ve 178 derecelik görüş açısı olarak sıralanabilir. Cihazın ekranında Dolby Vision özelliği de bulunuyor.

Mi TV Master, gövdesinin her tarafında 4.6 mm inceliği korumasıyla oldukça estetik bir TV olarak karışmıza çıkıyor. Cihazın ekran gövde oranı ise %98.8 gibi oldukça iyi bir değere sahip. TV‘nin en çok öne çıkan özelliklerinden biri “piksel düzeyinde dinamik ekran kalitesi ayarı” bulunması. Mi TV Master, sağ ve sol tarafta 12.5W değerinde iki adet hoparlöre sahip olacak. Bunların haricinde iki adet de 10W değerinde “surround hoparlör” mevcut olacak. Hoparlörler Dolby Audio ve DTS Audio desteği ile geliyor.

Mi TV Master, dört çekirdekli CPU ve Mali-G52 MC1 GPU‘lu MediaTek MT9650 yonga setinden gücünü alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Cihazın 3 HDMI, iki USB, S/PDIF ve LAN girişleri mevcut. Ayrıca televizyon, Bluetooth 5.0 desteğine sahip.

Mi TV Master, fiyatlandırma tarafında 12,999 CNY(1840$) fiyat etiketiyle gelecek. Cihaz, 8 Temmuz tarihinde resmi satışlarına başlayacak.