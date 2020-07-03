Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, selfie kamerası ile DxOMark testinde!
Geçtiğimiz Şubat ayında Xiaomi Mi 10 Pro 5G resmi olarak tanıtılmıştı. Bugün ise cihazın selfie kamerası, DxOMark testinde görüntülendi. Cihaz, Şubat ayında çıkış yaptığında arka kameranın DxOMark skoru “124” olarak belirlenmişti. Bu skor ile zirveye otursa da ardından gelen Huawei ve Honor cihazlarla 3.lüğe geriledi.
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Xiaomi Mi 10 Pro nasıl bir kamera kurulumuna sahip?
Mi 10 Pro, 0.9µm piksel sabit odaklı f/2.0 diyafram aralığı bulunan 1/3 inç büyüklüğünde 20 MP çözünürlüklü selfie kameraya sahip. Bu kamera 1080p / 30 fps video kaydını destekliyor. Kameranın teknik özelliklerine baktığımızda iyi çekimler yapabileceğini görüyoruz. DxOMark skorları cihazın iyi bir kamerasının olduğunu fakat bunun amiral gemisi düzeyinde olmadığını gösteriyor. Mi 10 Pro, DxOMark tarafından 83 puan alarak sıralamada ortalarda yerini alıyor. Cihazın orta segmentte bulunan Galaxy A71 ile aynı skoru alması oldukça şaşırtıcı olarak değerlendiriliyor.
DxOMark‘a göre Xiaomi Mi 10 Pro, arka kamera olarak test edilen en iyi cihazlardan biri. Fakat maalesef selfie kamerası için aynı şeyler söylenemiyor. Cihazın ön kamerası sosyal medyada yoğun paylaşım yapan kişileri bazı noktalarda memnun etmeyebilir. Bu noktalardan en önemlileri dinamik aralık eksikliği ve kullanışsız stabilizasyon sistemi olarak sıralanabilir. Eğer çok aktif bir şekilde paylaşım yapmıyorsanız bu telefonu değerlendirebilirsiniz. Fakat Vlogger veya bu işi meslek olarak yapan biriyseniz bu telefon uygun tercih olmayabilir.
Akıllı Telefonlar
Oppo, yeni bir telefon ile TENAA’da görüntülendi!
Oppo, Reno serisini geçtiğimiz sene Nisan ayında başlatmış olmasına rağmen şimdiye kadar 17 adet Reno serisi telefon piyasaya sürdü. Reno serisinin ilk cihazları Reno ve Reno 10x Zoom‘du. Şimdi ise TENAA‘da henüz adı bilinmeyen yeni bir Oppo telefon görüntülendi. Bu telefonun Reno 10x Zoom‘un yeni modeli olduğu söyleniyor.
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Yeni Oppo telefon hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo’nun yeni telefonu söylentilere göre Reno 10x Zoom‘un geliştirilmiş modeli olacak. Bu yüzden cihazda periskop kamera bulunacağı tahmin ediliyor. PDYM20 ve PDYT20 model numaralı telefonların teknik özelliklerine gelecek olursak, cihazların 6.5 inçlik ekranı bulunacak. Çift modlu 5G desteği, 3.945 mAh değerinde pil ve Android 10 tabanlı arayüz kullanacak olmaları ortaya çıkan diğer özellikler arasında yer alıyor. Telefonların boyutları 162,2 x 75,0 x 7,9 mm olacak. Bu da bize Reno 10x Zoom ile olan benzerliği göstermiş oluyor.
Söylentilere göre Reno 10x Zoom‘un yeni modeli Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 5x’e kadar optik, 100x’e kadar dijital zoom yapacağı tahmin ediliyor. Periskop kamerasının güncel olacağı ve bozulmaları en aza indireceği de söylentiler arasında. Bazı sızıntılar cihazın yeni bir OIS sistemine sahip olacağı ve ekran içi parmak izi okuyucusu bulunan 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip rAMOLED bir ekran ile geleceği yönünde. Cihaz hakkındaki kesinleşmiş bilgiler şimdilik TENAA ile sınırlı durumda. Diğer söylentilerin doğruluğunun yakın zamanda ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, stereo hoparlör ile gelebilir!
Önümüzdeki Ekim Ayı itibarıyla tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 serisine ait bilgi sızıntıları hız kazanmaya başladı. Son olarak cihazın hoparlörleri ile ilgili ortaya çıkan bilgilere haberimizde yakından bakıyoruz.
Daha önce de pek çok cihaza ait özellikleri sızdırarak gündeme gelen RODENT950, Twitter üzerinden Huawei Mate 40 serisinde stereo hoparlörlere yer verileceğini iddia eden bir paylaşım yaptı. Paylaşıma göre Mate 40 serisinde kullanılacak olan hoparlörler daha önce Mate 20X serisinde kullanılanlar ile aynı olacak. Oldukça yüksek ve kaliteli ses sundukları bilinen hoparlörler aynı zamanda Dolby Atmos desteğine de sahip. Elbette yeni seride daha gelişmiş ses sürücülerine yer verilerek kullanıcı deneyimi daha da ileri taşınabilir.
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Mate 40 ve Mate 20X modellerinde aynı hoparlörlerin kullanılacağını ızgara şekillerinin aynı olmasından yola çıkarak iddia eden RODENT950, başka bir ayrıntıya yer vermiyor. Cihazların tanıtımının yaklaşması ile birlikte pek çok detay netlik kazanacak.
Akıllı Telefonlar
POCO M2 Pro Geekbench üzerinde görüntülendi!
POCO firması M2 Pro isimli orta seviye cihazını duyurdu. Firmanın yeni cihazı Geekbench üzerinde görüntülendi ve bazı teknik özellikleri ortaya çıktı.
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POCO M2 Pro teknik özellikleri ortaya çıktı!
POCO yeni orta seviye cihazı M2 Pro ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Twitter hesabı üzerinden cihazı duyuran firma 7 Temmuz tarihinde internet üzerinden yapılacak etkinlik ile cihazın tanıtımını da gerçekleştirecek. Tanıtımına bu kadar kısa bir süre kala cihaz Geekbench üzerinde görüntülendi. Tekli çekirdek performansında 554 puan alan cihaz çoklu çekirdek kısmında ise 1757 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan bu test sonucunda bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan cihaz gücünü Snapdragon 720 işlemcisinden alıyor. Ayrıca listede 6 GB RAM değeri göze çarpıyor.
For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.
Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r
— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020
Tasarım kısmında ise firmanın Twitter paylaşımında dört kameralı kurulum dikkat çekerken, kameraların sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirleneceği konuşuluyor. 6.57 inç Full HD+ LCD ekran ile bizleri karşılaması beklenen cihazın parmak izi koruyucusunun da yan tarafta yer alacağı iddia ediliyor. M2 Pro cihazının Redmi Note 9 Pro‘nun yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak bizleri karşılayacağı düşünülürken, tasarım ve kamera detayları da bu bağlamda yorumlanıyor. Ayrıca cihazın 5020 mAh batarya ve 30W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. 7 Temmuz tarihinde internet üzerinden yapılacak etkinlik ile tanıtılacak POCO M2 Pro, bakalım iddiaları ne derecede doğrulayacak bekleyip göreceğiz.