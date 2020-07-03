Xiaomi Mi 10 Pro, selfie kamerası ile DxOMark testinde!

Geçtiğimiz Şubat ayında Xiaomi Mi 10 Pro 5G resmi olarak tanıtılmıştı. Bugün ise cihazın selfie kamerası, DxOMark testinde görüntülendi. Cihaz, Şubat ayında çıkış yaptığında arka kameranın DxOMark skoru “124” olarak belirlenmişti. Bu skor ile zirveye otursa da ardından gelen Huawei ve Honor cihazlarla 3.lüğe geriledi.

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Xiaomi Mi 10 Pro nasıl bir kamera kurulumuna sahip?

Mi 10 Pro, 0.9µm piksel sabit odaklı f/2.0 diyafram aralığı bulunan 1/3 inç büyüklüğünde 20 MP çözünürlüklü selfie kameraya sahip. Bu kamera 1080p / 30 fps video kaydını destekliyor. Kameranın teknik özelliklerine baktığımızda iyi çekimler yapabileceğini görüyoruz. DxOMark skorları cihazın iyi bir kamerasının olduğunu fakat bunun amiral gemisi düzeyinde olmadığını gösteriyor. Mi 10 Pro, DxOMark tarafından 83 puan alarak sıralamada ortalarda yerini alıyor. Cihazın orta segmentte bulunan Galaxy A71 ile aynı skoru alması oldukça şaşırtıcı olarak değerlendiriliyor.

DxOMark‘a göre Xiaomi Mi 10 Pro, arka kamera olarak test edilen en iyi cihazlardan biri. Fakat maalesef selfie kamerası için aynı şeyler söylenemiyor. Cihazın ön kamerası sosyal medyada yoğun paylaşım yapan kişileri bazı noktalarda memnun etmeyebilir. Bu noktalardan en önemlileri dinamik aralık eksikliği ve kullanışsız stabilizasyon sistemi olarak sıralanabilir. Eğer çok aktif bir şekilde paylaşım yapmıyorsanız bu telefonu değerlendirebilirsiniz. Fakat Vlogger veya bu işi meslek olarak yapan biriyseniz bu telefon uygun tercih olmayabilir.