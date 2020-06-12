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Xiaomi Mi Notebook Pro 15 dizüstü bilgisayarları tanıtıldı!
Xiaomi, düzenlediği bir etkinlik ile yeni nesil Intel işlemcilere sahip Mi Notebook Pro 15 modelini tanıttı. İki farklı modele sahip olan cihaz, Apple’ın MacBook serisine rakip olmak istiyor.
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Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni laptopu, özellikleri, tasarımı ve fiyatı ile oldukça başarılı bir cihaz olduğu söylemek gerekiyor. Bir önceki nesil Mi Notebook Pro ile aynı metal tasarıma sahip olan bilgisayarlar bu kez Intel’in 14 nm teknolojisiyle üretilen 10. nesil Comet Lake işlemcilerinden güç alıyor ve iki farklı modelle karşımıza çıkıyor.
MacBook modellerine alternatif olmak isteyen Xiaomi Mi Notebook Pro 15 laptopun Core i5 işlemcili modeli 847 dolar, Core i7 işlemcili modeli 989 dolardan satışa sunuldu. Söz konusu cihazların global pazarda satışa ne zaman sunulacağı ise netlik kazanmadı.
Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020) teknik özellikleri
- Ekran: 15.6 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 çözünürlüğünde 178-derece görüş açılı 300 nit parlaklıklı %100 sRGB destekli Corning Gorilla Glass 3 korumalı
- İşlemci 1.8GHz Intel Core i7-10510U (8MB L3 Cache 4.9GHz) / 1.6GHz Intel Core i5-10210U (6MB L3 Cache 4.2GHz)
- Grafik birimi: Intel UHD Graphics 620 / 2GB DDR5 NVIDIA GeForce MX350 GPU
- RAM: 8GB/16GB DDR4 2666MHz
- Depolama: 512 GB /1 TB PCIe NVMe SSD
- Kamera: 1 Megapiksel HD webcam
- Bağlantı: Intel 2×2 802.11 ac Wi-Fi 6 dual-band (2.4GHz, 5GHz), Bluetooth 5.0 ve 1 x HDMI, 2 x USB 3.1, 2 x USB Type-C, 3.5mm kulaklık girişi, 3-in-1 kart okuyucu (SD/SDHC/SDXC)
- Ses: 2.5W × 2 Hoparlör (Audio by Harman) / Dolby AudioTM Premium desteği
- Boyutlar: 360.7 x 243.6 x 16.9 mm
- Ağırlık: 2 kg
- İşletim sistemi: Windows 10 Home Edition
- Batarya: 60Whr, 40 dakika şarj ile yüzde 50 dolum
- Renk: Gri
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung firmasının yeni orta seviye cihazı Galaxy M31s, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
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Galaxy M31s, 6 GB RAM ve Exynos 9611 ile geliyor!
Samsung firmasının orta seviye serisi olarak karşımıza çıkan M ailesi, yeni üyesi ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy M31s ismi ile karşımıza çıkan yeni cihaz, Geekbench üzerinde görüntülendi. Orta seviyede iyi bir alternatif oluşturmayı planlayan cihaz, çoklu çekirdek testinde 1,256 puan alırken, tekli çekirdek performansında ise 347 puan ile bizleri karşılıyor. SM-M317F model ismi ile teste giren cihaz, 6 GB RAM ile bizleri karşılamakta. Ayrıca cihazın gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacağı da test sonuçlarında görüntülenen liste üzerinden belli oldu.
Kesinleşen diğer özellikler ise cihazın 6000 mAh değerinde bataryaya sahip olması. Her Samsung cihazında olduğu gibi AMOLED ekran ile bizleri karşılayacak cihazın tahminlere göre dört adet arka kamerası olacak. Ana kameranın 64 MP değerinde olması beklenir iken diğer kameralar hakkında henüz yeterli bilgiye ulaşılamadı. Cihazın hafıza kısmında ise 6 GB RAM seçeneğinin yanında 128 GB değerinde dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Tasarım konusunda ise cihazın, Galaxy M31 cihazından pek de farklı olmaması bekleniyor. Covid-19 nedeniyle üretim konusunda sıkıntı yaşaması düşünülen Samsung, haziran veya temmuz ayları arasında cihazı tanıtacak gibi gözüküyor. Ancak bu bilgiler şu an için sadece dedikodudan ibaret.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 ve 8 Pro, Android 11 Beta sürümüne dahil edildi!
Hem Oppo hem de Xiaomi, bazı cihazlarını yakında Android 11’in Beta sürümüne dahil edeceğini açıklamıştı. OnePlus ise daha erken davrandı. OnePlus 8 ve 8 Pro telefonları şu an Android 11 Beta sürümünü indirebilir hale geldi. OnePlus‘a göre bu, geliştirici izleme programı dahilindeki ilk Android 11 Betası olacak.
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OnePlus 8 ve 8 Pro cihazlarında Android 11 Betası hangi sorunlara sahip?
Google önceki geliştirici sürümlerinin üzerine dün, Android 11 Beta‘yı resmi olarak piyasaya sürdü. Beta‘nın öncelikle Pixel telefonlara geleceğini duyurdu. OnePlus ise bugün resmi olarak belirtilen cihazlara Android 11 Betası vereceğini duyurdu. Fakat bu Beta sürüm OnePlus için bazı sorunlara sahip. Bunlardan başlıcaları yüz kilidinin kullanılamaması, Google Asistan’ın çalışmaması, görüntülü görüşmede karşı tarafın hareketsiz gözükmesi olarak sıralanıyor. Ayrıca kullanıcı arayüzünde de belli aksaklıklar bulunuyor.
Bu hataların yanı sıra sistem kararlılığında bazı sorunlar bulunuyor ve bazı uygulamalardaki veriler silinebiliyor. Buradan çıkan sonuç bu sürümün OnePlus telefonlar için henüz günlük kullanıma uygun olmadığı yönünde. Google Pixel telefonlarda ise Android 11 Beta sürümü daha stabil ve sorunsuz çalışıyor. Bunları göz önünde bulundurarak bazı geliştiriciler ve teknoloji ile yakından ilgili olan kişiler bu sürümü kullanmak isteyecektir. Fakat günlük kullanıma uygun olmayan ve riskli bir sürüm yerine ilerideki güncellemeleri takip etmek daha yerinde bir karar olacaktır.
Oyun Konsolu
PlayStation 5 resmen tanıtıldı: Beyazla bütünleşen etkileyici tasarım!
PlayStation 5, Sony’nin YouTube hesabı üzerinden yapmış olduğu canlı lansmanla birlikte resmen tanıtılmış oldu. Uzun zamandır beklediğimiz konsolun tasarımı, oldukça göz kamaştırıcı görünüyor. Aynı zamanda firma, konsola çıkacak olan oyunları da etkinlikte açıkladı.
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Sony, en nihayetinde beklenen konsolunu gösterime çıkardı. Peki, isterseniz önce PlayStation’un bize ne sunacaklarından bahsedelim ve özelliklere kısa bir bakış atalım. Daha sonrasında ise tasarımla birlikte bir değerlendirme yapalım.
PlayStation 5 teknik özellikleri nelerdi?
Yeni nesil konsol, gücünü AMD’nin Zen 2 tabanlı 3.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemcilerle sağlıyor. Konsol için özelleştirilmiş AMD RDNA 2 ekran kartımız bulunuyor. Ram tarafında ise 16GB GDDR6 hafıza bulunuyor. Günümüzün standartlarına göre güçlü bir işlemciyle gelen konsol, asıl iddiasını içerisinde taşıdığı Süper-Hızlı SSD teknolojisinden alıyor. Bu SSD 825 GB boyutunda ve 5.5 GB/s hızında çalışabiliyor. Ayrıca 8K desteğimiz ve 4K 120fps desteğimiz de konsolla birlikte tadılabilir hale geliyor.
Ray-Tracing grafik işleme teknolojisinin aktif olarak çalıştığı oyun canavarımızda, Süper-Hızlı SSD sistemi bulunuyor. Açıklanan bilgiler ışığında, oyunların uzun ve sıkıcı yükleme ekranları artık çok daha kısa olacak. Çok daha akıcı bir arayüz imkanı sunabilecek.
Bunların dışında, 4K Blu-ray içerik oynatma ve PS4’ün oyun kataloğunda bulunan oyunları da oynama şansı verilecek oyunculara. PS4’ün oyunlarını ne şekilde cihazda oynanacağı ise henüz netleşmiş bir durum değil.
Yeni nesil konsolun tasarımı ve DualSense!
Şirket, sürekli sosyal medya üzerindeki paylaşımlarında beyaz tonları tercih ediyordu. Sosyal medya paylaşımlarındaki imaj akıllara bembeyaz bir konsol mu gelecek acaba, dedirtiyordu. Nitekim öyle de oldu. Tertemiz ve bembeyaz nurtopu gibi bir konsol ortaya çıkmış oldu.
Hem dikey modda hem de yatay modda kullanılabilen PlayStation 5, uzay mekiğini andıran yapısıyla karşımıza çıktı. Tasarımda siyah kısım, içeriye doğru bükülürken (PlayStation’un imzası niteliğindeki mavi ışık, bombeli alanın yanlarını aydınlatıyor.), kenar hatlarında bulunan beyaz kısım, daha sivri duruyor.
İki versiyondan oluşan konsolumuzun, birinde Blu-ray ve oyun CD’lerini oynatmak için tasarlanmış özel bir giriş yer alıyor. Bu giriş elbette cihazın daha bombeli bir yapı kazanmasını sağlamış. İkinci versiyon olan PS5 Digital Edition’da, CD girişi bulunmadığı için daha ince ve simetrik yapıyla karşılaşıyoruz. Konsolun yan yüzeyinde ise Sony’nin klasikleşmiş logosu konumlandırılmış.
DualSense’le ise işler epey bir değişmiş. Bilirsiniz ki senelerdir Xbox ve PS kontrolcüleri harp halindedirler. Genellikle de savaşı Xbox kazanır. Ama bu sefer Sony bu oyunu bozmuş ve DualSense ile yepyeni bir kontrolcü tasarımı ortaya koymuş. İlk bakışta tombik dizaynı bizlere Xbox kontrolcüsünü anımsatırken, DualShock’un tutuş hissini de unutturmayacak şekilde tasarlanmış.
Mekanik kanadında da epey bir gelişme kateden kontrolcümüzde, daha hassas tepkiler veren (haptic feedback) titreşim motoru bulunuyor. Böylece kendinizi oyuna daha çok adapte edebiliyorsunuz. Bir diğer özellik ise L2 ve R2 yani tetikleme tuşlarında gerçekleşmiş. Oyun firmaları tarafından programlanabilir olan bu tuşlar sayesinde araba sürerken daha gerçekçi ve tepkisel bir deneyim alabileceksiniz.
Bunların dışında bizi bir süpriz de karşılamış oldu. Konsollarla birlikte “Pulse 3D kulak üstü kulaklık (3D ses deneyimi sunuyor.), medya kontrolü için kumanda, DualSense için şarj istasyonu ve HD kamera”da görücüye çıkmış oldu. Buradan anladığımız şu ki, Sony artık oyun konsolunu sadece oyun konsolu olarak değil multimedya cihazı olarak da konumlandırmak istiyor. Rakibi Microsoft’un tüm avantajlarını, böylece kapatmayı hedefliyor.
PlayStation 5 ile tanıtılan tüm oyunlar!
Geldik, bizi en çok heyecanlandıran kısma. Neler çıktı neler çıkmadı? Açıkçası moraller biraz bozuldu. Çünkü beklediğimiz bazı oyunlar, örnek olarak God of War veya Infamous gibi güçlü, PlayStation’a özel oyunları göremedik. Listede en çok dikkat çeken oyunlar ise Horizan Forbidden West, Hitman 3 ve Demon’s Souls oldu.
Lansman dahilinde toplamda, 25 tane oyun gösterilmiş oldu. Tüm oyunların gösterim videolarını aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.
Marvel’s Spider Man: Miles Morales
Peki, fiyat ne oldu? Açıklama geldi mi?
Maalesef ki lansmanda Sony kanadından PlayStation 5’in fiyatıyla ilgili hiçbir bilgi açıklanmadı. Açıkçası basında çıkan 450 ile 600 dolar fiyat skalası, akılları oldukça kurcalıyordu. Hala da bu karmaşık durum çözüme ulaşmış değil. Çıkış tarihiyle ilgili de henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Beklentiler ise Aralık 2020 tarihini işaret ediyor.