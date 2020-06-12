Xiaomi Mi Notebook Pro 15 dizüstü bilgisayarları tanıtıldı!

PlayStation 5, Sony’nin YouTube hesabı üzerinden yapmış olduğu canlı lansmanla birlikte resmen tanıtılmış oldu. Uzun zamandır beklediğimiz konsolun tasarımı, oldukça göz kamaştırıcı görünüyor. Aynı zamanda firma, konsola çıkacak olan oyunları da etkinlikte açıkladı.

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Sony, en nihayetinde beklenen konsolunu gösterime çıkardı. Peki, isterseniz önce PlayStation’un bize ne sunacaklarından bahsedelim ve özelliklere kısa bir bakış atalım. Daha sonrasında ise tasarımla birlikte bir değerlendirme yapalım.

PlayStation 5 teknik özellikleri nelerdi?

Yeni nesil konsol, gücünü AMD’nin Zen 2 tabanlı 3.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemcilerle sağlıyor. Konsol için özelleştirilmiş AMD RDNA 2 ekran kartımız bulunuyor. Ram tarafında ise 16GB GDDR6 hafıza bulunuyor. Günümüzün standartlarına göre güçlü bir işlemciyle gelen konsol, asıl iddiasını içerisinde taşıdığı Süper-Hızlı SSD teknolojisinden alıyor. Bu SSD 825 GB boyutunda ve 5.5 GB/s hızında çalışabiliyor. Ayrıca 8K desteğimiz ve 4K 120fps desteğimiz de konsolla birlikte tadılabilir hale geliyor.

Ray-Tracing grafik işleme teknolojisinin aktif olarak çalıştığı oyun canavarımızda, Süper-Hızlı SSD sistemi bulunuyor. Açıklanan bilgiler ışığında, oyunların uzun ve sıkıcı yükleme ekranları artık çok daha kısa olacak. Çok daha akıcı bir arayüz imkanı sunabilecek.

Bunların dışında, 4K Blu-ray içerik oynatma ve PS4’ün oyun kataloğunda bulunan oyunları da oynama şansı verilecek oyunculara. PS4’ün oyunlarını ne şekilde cihazda oynanacağı ise henüz netleşmiş bir durum değil.

Yeni nesil konsolun tasarımı ve DualSense!

Şirket, sürekli sosyal medya üzerindeki paylaşımlarında beyaz tonları tercih ediyordu. Sosyal medya paylaşımlarındaki imaj akıllara bembeyaz bir konsol mu gelecek acaba, dedirtiyordu. Nitekim öyle de oldu. Tertemiz ve bembeyaz nurtopu gibi bir konsol ortaya çıkmış oldu.

Hem dikey modda hem de yatay modda kullanılabilen PlayStation 5, uzay mekiğini andıran yapısıyla karşımıza çıktı. Tasarımda siyah kısım, içeriye doğru bükülürken (PlayStation’un imzası niteliğindeki mavi ışık, bombeli alanın yanlarını aydınlatıyor.), kenar hatlarında bulunan beyaz kısım, daha sivri duruyor.

İki versiyondan oluşan konsolumuzun, birinde Blu-ray ve oyun CD’lerini oynatmak için tasarlanmış özel bir giriş yer alıyor. Bu giriş elbette cihazın daha bombeli bir yapı kazanmasını sağlamış. İkinci versiyon olan PS5 Digital Edition’da, CD girişi bulunmadığı için daha ince ve simetrik yapıyla karşılaşıyoruz. Konsolun yan yüzeyinde ise Sony’nin klasikleşmiş logosu konumlandırılmış.

DualSense’le ise işler epey bir değişmiş. Bilirsiniz ki senelerdir Xbox ve PS kontrolcüleri harp halindedirler. Genellikle de savaşı Xbox kazanır. Ama bu sefer Sony bu oyunu bozmuş ve DualSense ile yepyeni bir kontrolcü tasarımı ortaya koymuş. İlk bakışta tombik dizaynı bizlere Xbox kontrolcüsünü anımsatırken, DualShock’un tutuş hissini de unutturmayacak şekilde tasarlanmış.

Mekanik kanadında da epey bir gelişme kateden kontrolcümüzde, daha hassas tepkiler veren (haptic feedback) titreşim motoru bulunuyor. Böylece kendinizi oyuna daha çok adapte edebiliyorsunuz. Bir diğer özellik ise L2 ve R2 yani tetikleme tuşlarında gerçekleşmiş. Oyun firmaları tarafından programlanabilir olan bu tuşlar sayesinde araba sürerken daha gerçekçi ve tepkisel bir deneyim alabileceksiniz.

Bunların dışında bizi bir süpriz de karşılamış oldu. Konsollarla birlikte “Pulse 3D kulak üstü kulaklık (3D ses deneyimi sunuyor.), medya kontrolü için kumanda, DualSense için şarj istasyonu ve HD kamera”da görücüye çıkmış oldu. Buradan anladığımız şu ki, Sony artık oyun konsolunu sadece oyun konsolu olarak değil multimedya cihazı olarak da konumlandırmak istiyor. Rakibi Microsoft’un tüm avantajlarını, böylece kapatmayı hedefliyor.

PlayStation 5 ile tanıtılan tüm oyunlar!

Geldik, bizi en çok heyecanlandıran kısma. Neler çıktı neler çıkmadı? Açıkçası moraller biraz bozuldu. Çünkü beklediğimiz bazı oyunlar, örnek olarak God of War veya Infamous gibi güçlü, PlayStation’a özel oyunları göremedik. Listede en çok dikkat çeken oyunlar ise Horizan Forbidden West, Hitman 3 ve Demon’s Souls oldu.

Lansman dahilinde toplamda, 25 tane oyun gösterilmiş oldu. Tüm oyunların gösterim videolarını aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

Horizon Forbidden West

Astro’s Playroom

Little Devil Inside

Bugsnax

Deathloop

Resident Evil Village

Demon’s Souls

Solar Ash

Gran Turismo 7

Godfall

JETT: The Far Shoe

GhostWire: Tokyo

Goodbye Volcano

Kena: Bridge of Spirits

Oddworld Soulstorm

Sackboy A Big Adventure

Destruction AllStars

Returnal

Stray

Ratchet & Clank: Rift Apart

Project Athia

Marvel’s Spider Man: Miles Morales

Pragmata

Hitman 3

NBA 2K21

Peki, fiyat ne oldu? Açıklama geldi mi?

Maalesef ki lansmanda Sony kanadından PlayStation 5’in fiyatıyla ilgili hiçbir bilgi açıklanmadı. Açıkçası basında çıkan 450 ile 600 dolar fiyat skalası, akılları oldukça kurcalıyordu. Hala da bu karmaşık durum çözüme ulaşmış değil. Çıkış tarihiyle ilgili de henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Beklentiler ise Aralık 2020 tarihini işaret ediyor.