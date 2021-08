Popüler Battle Royale Oyunu PUBG’nin İsmi Değiştirildi!

Ubisoft‘un sevilen oyunu Far Cry 5 bu hafta sonuna özel kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki Far Cry 5 nasıl ücretsiz yüklenir? İşte detaylar.

Ubisoft geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Far Cry 5‘in bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabileceğini söylemişti. 5 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında Epic Games ve Ubisoft Store‘da kısa süreliğine de olsa ücretsiz olan Far Cry 5 şu anda oynanabilir durumda. Peki Far Cry 5 nasıl yüklenir? Gelin Far Cry 5’i bu hafta sonu nasıl ücretsiz oynayabilirsiniz gösterelim.

Far Cry 5’i Epic Games’ten Ücretsiz İndirin!

Far Cry 5‘i bu hafta sonu ücretsiz olarak deneyimlemenizi sağlayan ilk platform Epic Games. Birçok oyuncunun en az bir kez ziyaret ettiği Epic Games, şimdi de Far Cry 5 oynamak isteyenleri davet ediyor. Gelin şimdi oyunu nasıl indirebilirsiniz bakalım.

1- İlk olarak buraya tıklayarak Epic Games‘in internet sitesine giriyoruz. Ardından sağ üst kısımda bulunan “Giriş Yap” butonuna basıyoruz. Burada bir üyeliğiniz varsa giriş yapmanız, üyeliğiniz yoksa üye olmanız gerekiyor.

2- Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra ana sayfada bulunan “Far Cry 5 – Deneme Hafta Sonu” sekmesine girerek ya da buradaki linke tıklayarak Far Cry 5‘in ücretsiz deneme sürümünün yayınlandığı Epic Games sayfasına giriyoruz. Ardından sağ kısımda bulunan mavi renkli “YÜKLE” butonuna tıklıyoruz. Ardından gerekli onayları verip oyunu bilgisayarımıza yüklüyoruz.

Far Cry 5‘i Epic Games üzerinden indirmek istiyorsanız belirttiğimiz adımları takip etmeniz yeterli. Şimdi gelin bir de Ubisoft Store üzerinden oyunu indirmeyi gösterelim.

Far Cry 5’i Ubisoft Store’dan Ücretsiz İndirin!

Far Cry 5‘i ücretsiz denemeniz için bir diğer platform ise Ubisoft Store. Kendi platformunda da oyunu yayınlayan Ubisoft, 5-9 Ağustos tarihleri arasında oyuncuların Far Cry 5’e ulaşması için elinden geleni yapıyor. Peki Ubisoft Store‘dan Far Cry 5 nasıl indirilir? İşte cevabı.

1- İlk olarak buraya tıklayarak Ubisoft Store‘a giriyoruz. Ardından sağ üst kısımda bulunan hesap ikonuna tıklıyoruz. Burada Ubisoft Store‘da üyeliğiniz varsa giriş yapmanız gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa “Create an account” butonu ile üye olmanız gerekiyor.

2- Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra buradaki bağlantıya tıklayarak Far Cry 5‘in Ubisoft Store sayfasına giriyoruz. Daha sonra sağ taraftaki “PLAY FOR FREE (PC)” butonuna basıyoruz ve gerekli adımları takip ederek Far Cry 5’i bilgisayarımıza yüklüyoruz.

Bu yazımızda sizlere bu hafta sonu ücretsiz oynanabilir hale gelen Far Cry 5‘i nasıl yüklersiniz gösterdik. Oyunu Epic Games ve Ubisoft Store üzerinden nasıl indirirsiniz yazımızda anlattık. Ayrıca Far Cry 5’in bu hafta sonuna özel indirimlerle satıldığını da söylememizde fayda var. Eğer Far Cry 5‘i satın almak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.