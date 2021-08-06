Popüler Battle Royale Oyunu PUBG’nin İsmi Değiştirildi!

Piyasanın en popüler Battle Royale oyunu PUBG isim değişikliğine gitti. Oyunun geliştiricisi Krafton, PUBG’nin isminin değiştirildiğini açıkladı.

Çıkış yaptığı günden bu yana oyun piyasasına yeni bir soluk getiren PUBG, tüm oyuncuların ilgisini kazanmıştı. İlk çıkış yaptığı günden beri oyuncuların vazgeçilmezi olan PUBG, geliştiricileri tarafından isim değişikliğine sürüklendi.

PUBG‘nin geliştiricisi Krafton bugün yaptığı bir açıklama ile 2017 yılından beri PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS olarak bildiğimiz PUBG‘nin isminin değiştiğini açıkladı. Bir süredir isim değişikliği ile ilgili söylemler meydandaydı. Ancak kesin bir açıklama gelmemişti. Artık PUBG‘nin ismi kesin olarak değişti. İşte PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS‘ın yeni ismi!

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PUBG’nin yeni ismi!

Oyun geliştiricisi Krafton bugün yaptığı bir paylaşımla ile PUBG’nin isminin değiştirildiğini açıkladı. Uzun süredir PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS adıyla piyasada olan PUBG, adını PUBG: Battlegrounds olarak güncelledi. Oyunun yeni ismini PUBG: Battlegrounds olarak değiştiren Krafton isim değişikliğinin nedenini de açıkladı diyebiliriz.

Geçtiğimiz günlerde çıkan söylentiler oyunun isminin değişeceğini gösteriyordu. Ancak resmi olarak açıklama Krafton tarafından geldi. Çıkış yaptığı günden beri oyuncular tarafında PUBG diye anılan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, artık kısa isminin daha çok faydasını görecek. Oyunun yeni isminin PUBG: Battlegrounds olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda “PUBG” artık sadece bir kısalma değil. Öte yandan gelen açıklamalara göre PUBG artık bir seri haline geliyor. Yani PUBG’nin devamı niteliğinde gelecek oyunlar yine “PUBG” isim etiketini taşıyacaklar. “PUBG” serisinin ikinci oyunu ise yine Krafton tarafından geliştirilen PUBG: New State.

Google Play üzerinde ön kayıt başvurusu açılan PUBG: New State, PUBG: Battlegrounds’dan sonra aynı isim etiketini taşıyan ikinci oyun olacak. Şimdiden 10 milyondan fazla ön kayıt alan PUBG: New State, oyun geliştiricilerinin neden böyle bir seriye giriştiklerini açıklıyor.

Bu isim değişikliği ile PUBG‘nin artık bir oyundan daha fazlası olduğunu olduğunu görmüş olduk. Geliştiriciler tarafından ismi değiştirilen PUBG görünüşe göre “GTA” gibi seri haline gelecek. Ancak genel olarak baktığımızda yıllardır PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS adı ile bilinen ancak PUBG olarak anılan oyunun ismi artık tam anlamıyla PUBG: Battlegrounds.

Bu değişim PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ismine alışanlar için garip olsa da, artık oyunun daha net bir adı olması sevindirici. Bizce PUBG’nin yeni ismi PUBG: Battlegrounds oyuna gayet yakışmış. Siz PUBG: Battlegrounds ismini nasıl buldunuz. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.