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Popüler Battle Royale Oyunu PUBG’nin İsmi Değiştirildi!
Piyasanın en popüler Battle Royale oyunu PUBG isim değişikliğine gitti. Oyunun geliştiricisi Krafton, PUBG’nin isminin değiştirildiğini açıkladı.
Çıkış yaptığı günden bu yana oyun piyasasına yeni bir soluk getiren PUBG, tüm oyuncuların ilgisini kazanmıştı. İlk çıkış yaptığı günden beri oyuncuların vazgeçilmezi olan PUBG, geliştiricileri tarafından isim değişikliğine sürüklendi.
PUBG‘nin geliştiricisi Krafton bugün yaptığı bir açıklama ile 2017 yılından beri PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS olarak bildiğimiz PUBG‘nin isminin değiştiğini açıkladı. Bir süredir isim değişikliği ile ilgili söylemler meydandaydı. Ancak kesin bir açıklama gelmemişti. Artık PUBG‘nin ismi kesin olarak değişti. İşte PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS‘ın yeni ismi!
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PUBG’nin yeni ismi!
Oyun geliştiricisi Krafton bugün yaptığı bir paylaşımla ile PUBG’nin isminin değiştirildiğini açıkladı. Uzun süredir PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS adıyla piyasada olan PUBG, adını PUBG: Battlegrounds olarak güncelledi. Oyunun yeni ismini PUBG: Battlegrounds olarak değiştiren Krafton isim değişikliğinin nedenini de açıkladı diyebiliriz.
Geçtiğimiz günlerde çıkan söylentiler oyunun isminin değişeceğini gösteriyordu. Ancak resmi olarak açıklama Krafton tarafından geldi. Çıkış yaptığı günden beri oyuncular tarafında PUBG diye anılan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, artık kısa isminin daha çok faydasını görecek. Oyunun yeni isminin PUBG: Battlegrounds olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda “PUBG” artık sadece bir kısalma değil. Öte yandan gelen açıklamalara göre PUBG artık bir seri haline geliyor. Yani PUBG’nin devamı niteliğinde gelecek oyunlar yine “PUBG” isim etiketini taşıyacaklar. “PUBG” serisinin ikinci oyunu ise yine Krafton tarafından geliştirilen PUBG: New State.
Google Play üzerinde ön kayıt başvurusu açılan PUBG: New State, PUBG: Battlegrounds’dan sonra aynı isim etiketini taşıyan ikinci oyun olacak. Şimdiden 10 milyondan fazla ön kayıt alan PUBG: New State, oyun geliştiricilerinin neden böyle bir seriye giriştiklerini açıklıyor.
Bu isim değişikliği ile PUBG‘nin artık bir oyundan daha fazlası olduğunu olduğunu görmüş olduk. Geliştiriciler tarafından ismi değiştirilen PUBG görünüşe göre “GTA” gibi seri haline gelecek. Ancak genel olarak baktığımızda yıllardır PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS adı ile bilinen ancak PUBG olarak anılan oyunun ismi artık tam anlamıyla PUBG: Battlegrounds.
Bu değişim PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ismine alışanlar için garip olsa da, artık oyunun daha net bir adı olması sevindirici. Bizce PUBG’nin yeni ismi PUBG: Battlegrounds oyuna gayet yakışmış. Siz PUBG: Battlegrounds ismini nasıl buldunuz. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Far Cry 5 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Nasıl Yüklenir?
Ubisoft‘un sevilen oyunu Far Cry 5 bu hafta sonuna özel kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki Far Cry 5 nasıl ücretsiz yüklenir? İşte detaylar.
Ubisoft geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile Far Cry 5‘in bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabileceğini söylemişti. 5 Ağustos – 9 Ağustos tarihleri arasında Epic Games ve Ubisoft Store‘da kısa süreliğine de olsa ücretsiz olan Far Cry 5 şu anda oynanabilir durumda. Peki Far Cry 5 nasıl yüklenir? Gelin Far Cry 5’i bu hafta sonu nasıl ücretsiz oynayabilirsiniz gösterelim.
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Far Cry 5’i Epic Games’ten Ücretsiz İndirin!
Far Cry 5‘i bu hafta sonu ücretsiz olarak deneyimlemenizi sağlayan ilk platform Epic Games. Birçok oyuncunun en az bir kez ziyaret ettiği Epic Games, şimdi de Far Cry 5 oynamak isteyenleri davet ediyor. Gelin şimdi oyunu nasıl indirebilirsiniz bakalım.
1- İlk olarak buraya tıklayarak Epic Games‘in internet sitesine giriyoruz. Ardından sağ üst kısımda bulunan “Giriş Yap” butonuna basıyoruz. Burada bir üyeliğiniz varsa giriş yapmanız, üyeliğiniz yoksa üye olmanız gerekiyor.
2- Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra ana sayfada bulunan “Far Cry 5 – Deneme Hafta Sonu” sekmesine girerek ya da buradaki linke tıklayarak Far Cry 5‘in ücretsiz deneme sürümünün yayınlandığı Epic Games sayfasına giriyoruz. Ardından sağ kısımda bulunan mavi renkli “YÜKLE” butonuna tıklıyoruz. Ardından gerekli onayları verip oyunu bilgisayarımıza yüklüyoruz.
Far Cry 5‘i Epic Games üzerinden indirmek istiyorsanız belirttiğimiz adımları takip etmeniz yeterli. Şimdi gelin bir de Ubisoft Store üzerinden oyunu indirmeyi gösterelim.
Far Cry 5’i Ubisoft Store’dan Ücretsiz İndirin!
Far Cry 5‘i ücretsiz denemeniz için bir diğer platform ise Ubisoft Store. Kendi platformunda da oyunu yayınlayan Ubisoft, 5-9 Ağustos tarihleri arasında oyuncuların Far Cry 5’e ulaşması için elinden geleni yapıyor. Peki Ubisoft Store‘dan Far Cry 5 nasıl indirilir? İşte cevabı.
1- İlk olarak buraya tıklayarak Ubisoft Store‘a giriyoruz. Ardından sağ üst kısımda bulunan hesap ikonuna tıklıyoruz. Burada Ubisoft Store‘da üyeliğiniz varsa giriş yapmanız gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa “Create an account” butonu ile üye olmanız gerekiyor.
2- Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra buradaki bağlantıya tıklayarak Far Cry 5‘in Ubisoft Store sayfasına giriyoruz. Daha sonra sağ taraftaki “PLAY FOR FREE (PC)” butonuna basıyoruz ve gerekli adımları takip ederek Far Cry 5’i bilgisayarımıza yüklüyoruz.
Bu yazımızda sizlere bu hafta sonu ücretsiz oynanabilir hale gelen Far Cry 5‘i nasıl yüklersiniz gösterdik. Oyunu Epic Games ve Ubisoft Store üzerinden nasıl indirirsiniz yazımızda anlattık. Ayrıca Far Cry 5’in bu hafta sonuna özel indirimlerle satıldığını da söylememizde fayda var. Eğer Far Cry 5‘i satın almak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.
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GeForce Now, Ağustos’ta 34 Yeni Oyun İle Geliyor!
GeForce Now bünyesine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. GeForce Now Ağustos ayında 34 yeni oyunu bünyesine katacak.
NVIDIA tarafından sunulan GeForce Now, kullanıcıların sadece internet bağlantısı ile birçok farklı oyuna ulaşmasını sağlıyor. Bu vizyon ile birçok oyunu bünyesine katan GeForce Now herkesin dikkatini çeken bir platform oldu. Sürekli farklı oyunları kullanıcılara sunan GeForce Now, şimdi 34 yeni oyunla daha karşımıza çıkıyor.
NVIDIA kendi blogunda paylaştığı bir yazı ile Ağustos ayı içerisinde GeForce Now bünyesine katacağı oyunları açıkladı. Toplamda 34 farklı oyunu kullanıcıları ile buluşturacak olan NVIDIA, çeşitliliği sürekli artıracağını kanıtlıyor. Peki bu ay hangi oyunlar GeForce Now‘da olacak. İşte Ağustos ayında GeForce Now‘da oynanılabilir olacak 34 oyun!
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Bu hafta GeForce Now’da olacak oyunlar!
- A Plague Tale: Innocence (Epic Games)
- Death Trash (Steam)
- Starmancer (Steam)
- CyberTaxi (Steam)
- Eldest Souls (Steam)
- Elex (Epic Games)
- The Flame in the Flood (Steam)
- GRIME (Steam)
- Hakuoki: Kyoto Winds (Steam)
- MetaMorph: Dungeon Creatures (Steam)
- Super Animal Royale (Steam)
- Tales of the Neon Sea (Steam)
- Zero Hour (Steam)
Ağustos’ta GeForce Now’a eklenecek diğer oyunlar!
- Lawn Mowing Simulator (10 Ağustos’ta Steam’de)
- NARAKA: BLADEPOINT (12 Ağustos’ta Steam ve Epic Games’de)
- Voidtrain (12 Ağustos’ta Epic Games’de)
- Greak: Memories of Azur (17 Ağustos’ta Steam’de)
- Humankind (17 Ağustos’ta Steam ve Epic Games’de)
- RiMS Racing (19 Ağustos’ta Steam ve Epic Games’de)
- King’s Bounty II (24 Ağustos’ta Steam ve Epic Games’de)
- Arid (Steam)
- Check vs Mate (Steam- Kuzey Amerika) / Battle vs Chess (Steam-Avrupa)
- Before We Leave (Epic Games)
- Blood of Steel (Steam)
- Deepest Chamber (Steam ve Epic Games)
- Hard Truck Apocalypse / Ex Maching (Steam)
- Hello Neighbor (Steam)
- Hello Neighbor: Hide and Seek (Steam)
- Ironclad Tactics (Steam)
- Old World (Epic Games)
- Shadow Man Remastered (Steam)
- The Architect Paris (Epic Games)
- TIS-100 (Steam)
- Wargame: European Escalation (Steam)
Ağustos ayında NVIDIA GeForce Now‘a eklenecek oyunlar bunlardı. Bu ay içerisinde 34 adet oyunun GeForce Now bünyesine katılacak olması gerçekten sevindirici. Peki sizi en çok sevindiren oyun hangisi oldu? Hangi oyunu oynamayı düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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