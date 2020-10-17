Xiaomi Mi Note 10 Pro, Android 11 tabanlı MIUI 12 alıyor!

Tanıtımına günler kalan Huawei, resmi Weibo hesabından Mate 40 serisi için paylaştığı kısa tanıtım videosuyla cihazların 90Hz tazeleme hızına sahip panelle geleceğini doğruladı. 22 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikle beraber şirket, 3 farklı Mate 40 modeli tanıtacak.

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Trump Hükümeti’nin uyguladığı ambargo ve yaptırımlar nedeniyle telekomünikasyon pazarında ağır darbe alan Huawei, olanlara rağmen yeni model tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çin’de oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşan şirket, önümüzdeki hafta Mate 40 serisiyle karşımızda olacak. GizBot’ta yer alan habere göre Weibo üzerinden paylaşılan videoyla Huawei, 22 Ekim’de tanıtacağı Mate 40 ailesinde 90Hz panel geleceğini doğruladı.

Her model aynı paneli paylaşmayabilir

Tanıtım videosunda, FHD+ çözünürlüklü 90Hz panele sahip olacak modelin hangisi olacağı hakkında ise bir detay bulunuyor. 90Hz tazeleme hızı tüm modellerde standart olarak sunulabilir ya da Mate 40 Pro ve Pro Plus modellerine özgü kalabilir. Bazı söylentilere göre ise Pro modellerinin 120Hz tazeleme hızındaki panelle gelmesi de muhtemel.

Lansmanda Mate 30 Pro E de tanıtılabilir

Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin, Mate 30 Pro E adlı model için sertifikasyon programını tamamladığını ve de bu modelle pazara girmeye hazırlandığını aktarmıştık. Huawei, 22 Ekim’deki lansmanda Mate 30 Pro E modelini de tanıtabilir. 5G destekli Kirin 990 işlemcisiyle gelmesi beklenen model, Çin pazarına mı özgü kalacak yoksa diğer pazarlarda da satışa sunulacak mı bilinmiyor.

Ayrıca Apple kanadından gelen A14 Bionic yonga setine rakip olan Huawei Kirin 9000 yonga setini, yeni Mate ailesiyle beraber görücüye çıkartacak. Bionic’ten farklı olarak dahili 5G modemle gelecek olan işlemcinin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.