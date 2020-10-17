Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Note 10 Pro, Android 11 tabanlı MIUI 12 alıyor!
Xiaomi, en son arayüz versiyonu olan Android 11 tabanlı MIUI 12 sürümünü birçok akıllı telefonu için yayınlamaya başlayacak. Birkaç gün önce Redmi K30i 5G modeli bu güncellemenin geliştirici betasını almaya başladı. Şimdi ise kullanıcılardan gelen bilgilere göre Xiaomi Mi Note 10 Pro, Android 11 tabanlı MIUI 12 betasını almaya başladı.
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Xiaomi Mi Note 10 Pro, yeni güncelleme ile ne gibi değişikliklere sahip olacak?
Şu anda Mi Note 10 Pro, V12.0.1.0.QFDCNXM arayüz sürümüne sahip. Bu versiyon numarası, Android 10 tabanlı MIUI 12‘ye ait. Android 11 tabanlı MIUI 12 versiyonu ne zaman kararlı bir şekilde kullanıcılara sunulacak henüz bilinmiyor. Fakat betasının resmi olarak başladığı kullanıcılar tarafından onaylandı. Xiaomi tarafından yayınlanan beta güncelleme notlarına göre;
- Tarayıcıya önceden kapatılmış web sayfalarını kolayca geri yükleyebilen yeni bir modül eklenecek. Bu modül yeni bir çoklu pencere sayfası tasarımı ile gelecek.
- Web video oynatıcısında iyileştirmeler yapıldı. Artık çoğu web sayfasında video oynatma, indirme ve videoların hızını ayarlayabilmeyi destekleyecek.
- Tarayıcı üzerinden yer imi ekleme işlemi basitleştirildi.
- Yeni başlangıç sayfası, yer imlerini ve sık ziyaret edilen siteleri içerecek. Bu sayede ulaşılmak istenen sayfalara daha kolay bir şekilde erişilebilecek. İsteğe bağlı olarak arama ve yer imleri aynı başlangıç sayfasında da bulunabilecek.
Bu yeni güncelleme şimdilik beta testinden geçiyor fakat en kısa sürede kararlı sürümün yayınlanacağını tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi, 90Hz panelle geliyor!
Tanıtımına günler kalan Huawei, resmi Weibo hesabından Mate 40 serisi için paylaştığı kısa tanıtım videosuyla cihazların 90Hz tazeleme hızına sahip panelle geleceğini doğruladı. 22 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinlikle beraber şirket, 3 farklı Mate 40 modeli tanıtacak.
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Trump Hükümeti’nin uyguladığı ambargo ve yaptırımlar nedeniyle telekomünikasyon pazarında ağır darbe alan Huawei, olanlara rağmen yeni model tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çin’de oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşan şirket, önümüzdeki hafta Mate 40 serisiyle karşımızda olacak. GizBot’ta yer alan habere göre Weibo üzerinden paylaşılan videoyla Huawei, 22 Ekim’de tanıtacağı Mate 40 ailesinde 90Hz panel geleceğini doğruladı.
Her model aynı paneli paylaşmayabilir
Tanıtım videosunda, FHD+ çözünürlüklü 90Hz panele sahip olacak modelin hangisi olacağı hakkında ise bir detay bulunuyor. 90Hz tazeleme hızı tüm modellerde standart olarak sunulabilir ya da Mate 40 Pro ve Pro Plus modellerine özgü kalabilir. Bazı söylentilere göre ise Pro modellerinin 120Hz tazeleme hızındaki panelle gelmesi de muhtemel.
Level up! The mate performance. #LeapFurtherAhead #HUAWEIMate40 https://t.co/Smhy6YHfq8 pic.twitter.com/4bdqmngrp1
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 16, 2020
Lansmanda Mate 30 Pro E de tanıtılabilir
Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin, Mate 30 Pro E adlı model için sertifikasyon programını tamamladığını ve de bu modelle pazara girmeye hazırlandığını aktarmıştık. Huawei, 22 Ekim’deki lansmanda Mate 30 Pro E modelini de tanıtabilir. 5G destekli Kirin 990 işlemcisiyle gelmesi beklenen model, Çin pazarına mı özgü kalacak yoksa diğer pazarlarda da satışa sunulacak mı bilinmiyor.
Ayrıca Apple kanadından gelen A14 Bionic yonga setine rakip olan Huawei Kirin 9000 yonga setini, yeni Mate ailesiyle beraber görücüye çıkartacak. Bionic’ten farklı olarak dahili 5G modemle gelecek olan işlemcinin nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 8.3 5G, en iyi kameralı Nokia telefon olabilir!
Yakın zamanda yapılan bir karşılaştırmaya göre Nokia 8.3 5G, Lumia 1020‘den bu yana Nokia’nin en iyi kameralı telefonu olabilir. Nokia 8.3, Zeiss sertifikalı 64 MP ana kameraya sahip dörtlü bir kamera dizilimi bulunduruyor.
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Nokia 8.3 5G, Lumia 1020’den daha iyi bir kameraya mı sahip?
İki cihaz karşılaştırıldığında düşük ışık ve ayrıntı yakalamada Nokia 8.3 5G‘nin Lumia 1020’den daha iyi olduğu görüldü. Ayrıca beyaz dengesi de daha doğru sonuçlar veriyor. Bu karşılaştırmayı tanınmış bir Youtuber yaptı ve sonuçları izleyicileri ile paylaştı. Karşılaştırmanın sonucunda ise Nokia 8.3 5G’nin en iyi kameralı Nokia telefon olduğunu belirtti.
Telefon hangi teknik özelliklere sahip?
Nokia 8.3 5G, Nokia‘nın 5G bağlantısını destekleyen ilk modelidir. Telefon Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alıyor. Cihazın 6.81 inçlik Full HD çözünürlüklü LCD bir ekranı bulunuyor. Bu telefon, Zeiss tarafından onaylanmış PureView kamera donanımına sahip. Arka tarafta 64 MP çözünürlüklü f/1.9 diyafram aralığı bulunan ana kamera mevcut. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğü ve f/2.2 diyafram aralığı ile ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Diğer iki kamera ise 2 MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcı olarak sıralanıyor.
Nokia 8.3, ön tarafta ise 24 MP çözünürlüklü selfie kameraya sahip. Cihazın 6/64 GB depolama alanı ve 8/128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı varyasyonu bulunuyor. Telefonun 18W hızlı şarj destekli 4.500 mAh değerinde bataryası bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Ekrana gömülü Touch ID artık iPhone için daha olası görünüyor
Apple, Kasım 2017’den bu yana tanıtılan her çentikli iPhone için Touch ID yerine Face ID kullandı. Ancak gelecekte iPhone’ları Face ID ile beraber ekrana gömülü Touch ID ile görebiliriz.
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Ekrana Gömülü Touch ID iPhone 13 Pro ile gelebilir!
Anonim sızıntı kaynağı L0veToDream, Apple sızıntılarını bildirme konusunda son derece doğru bir geçmişe sahip. Son beş ayda yalnızca iki kez yanıldı ve bugün Touch ID’nin ekrana gömülü sürümünün geleceğini belirtti.
Haber, “MESA uts for iPhone” yazan şifreli bir tweette paylaşıldı. Sızıntı kaynağı Jon Prosser, “MESA”in Touch ID’ye doğrudan bir referans olduğunu ve “uts”in kısaca ekran altı anlamına geldiğini açıkladı.
Bu yeni iPhone özelliğinin tanıtımı için bir zaman çizelgesi sağlanmadı ancak tweetler analist Ming-Chi Kuo’nun Ağustos 2019’a kadar uzanan önceki bir raporunu doğruluyor.
Apple’ın 2021’de hem Face ID hem de ekrana gömülü Touch ID ile piyasaya sürülmesi için en az bir iPhone modeli üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Ek maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, Apple’ın bu yeni gösteriyi ilk olarak amiral gemisi iPhone 13 Pro’da yapması bekleniyor.
Apple algılama alanını artırmayı, güç tüketimini azaltmayı umuyor
Geçen yılın ilk raporundan bu yana, planlarla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ancak sızıntı kaynağı Kuo’ya göre Apple, Qualcomm lisanslı ekran altı ultrasonik parmak izi sisteminin değiştirilmiş bir sürümünü kullanmak istiyor.
Benzer sistemler birkaç yıldır Android akıllı telefonlarda mevcut, ancak Apple her şeyin sorunsuz çalışmasını istediği için bu teknolojiyi henüz cihazlarına getirmedi. Orijinal raporda yazana göre Apple, güç tüketimini azaltmak ve algılama alanını artırmak için hala çalışmalarını sürdürüyor.
Silikon Vadisi merkezli şirketin, algılama modülü kalınlığını azaltmaya ve laminasyon işleminin üretim verim oranını artırmaya çalıştığı da söylendi. Kuo, Apple’ın 2021 yılına kadar her şeyi tamamlayacağından emin görünüyor.
İlgili raporda, Apple’ın kısa vadede Apple Watch’a biyometrik bir güvenlik sistemi getirme planı olamadığı da belirtildi. Eğer Apple, iPhone’lara ekrana gömülü Touch ID getirmenin sorunsuz bir yolunu bulursa, gelecek nesil Apple Watch’larda da bu teknolojiyi görmemiz olası gözüküyor.