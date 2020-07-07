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Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro – HANGİSİNİ ALMALI?
Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro karşılaştırma videomuzda, son dönemin orta-üst segment kategorisindeki iki yıldız cihazı karşı karşı geliyor. Bakalım Xiaomi Mi Note 10 Lite mı, yoksa Realme 6 Pro mu?
Fiyat karşılaştırması
İki modelin de 128 GB sürümün baz almak adil olmak adına daha doğru. Bugün baktığımızda iki cihaz arasında 60 – 70 TL gibi bir fiyat farkı var.
Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro tasarım kıyaslaması
Materyal anlamında her iki telefonun da önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisine sahip. Ancak Mi Note 10 Lite modelinin yan çerçeveleri metalken, Realme 6 Pro’da plastik yan yüzey dikkat çekiyor. Ayrıca parmak izi sensörü Mi Note 10 Lite modelinde ekranın altına gömülü bir şekilde gelirken, Realme 6 Pro’da yan tarafta. Ergonomik olarak hangisinin daha iyi olduğu tartışılır, ancak hız konusunda Realme 6 Pro daha hızlı bir parmak izi sensörüne sahip.
Her iki cihazında kulaklık ve hoparlör performansı oldukça benzer. Ön taraftan görünümlerine baktığımızda ise Note 10 Lite modelinde damla çentik, Realme 6 Pro’da ise sol tarafta yer alan delik çentik tasarımı karşımıza çıkıyor
Ekran ve donanım
İki cihaz arasındaki temel ekran farkı kullanılan panel. Zira Note 10 Lite modelinde AMOLED, Realme 6 Pro modelinde ise IPS LCD ekran yer alıyor. Burada tüketim avantajı nedeniyle Note 10 Lite’ın biraz üstün olduğunu söyleyebiliriz ancak Realme hem 90 Hz tazeleme hızı hem de daha yüksek parlaklık seviyesiyle daha başarılı.
Note 10 Lite modelinde Snapdragon 730G, Realme 6 Pro’da ise 720G var. Yaptığımız testlerde ufak bir farkla da olsa Snapdragon 720G’nin daha yüksek performans gösterdiğini görüyoruz. Modellerde 6 GB RAM ve 128 GB depolama yer alıyor. Ancak Realme’de microSD kart girişi yer alırken, Xiaomi’de bu destek bulunmuyor.
Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro kamera
Her iki cihazın da ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olsa bile, sensörler aynı değil. Mi Note 10 Lite modelinde Sony IMX686 ve Realme 6 Pro‘da ise Samsung GW1 yer alıyor. Aslında her iki sensör de bu fiyata göre çok iyi işler başarıyor. Ancak kıyaslama yaptığımızda alınan sonuçlarda Mi Note 10 Lite bir tık önde diyebiliriz.
Bu noktada Realme modelinde telephoto kamera ile yakınlaştırma avantajı yer alırken, Mi Note 10 Lite‘da bu sadece dijital olarak yapılabiliyor. Ayrıca ön kamerada Realme 6 Pro, çift ön kamerayla birlikte geniş açı selfie’ler de kaydedebildiği için daha iyi sonuçlar alıyor.
Batarya ne durumda?
Son olarak pil kapasitelerine baktığımızda Realme 6 Pro‘da 4300 mAh, Note 10 Lite modelinde ise 5260 mAh pil yer alıyor. Kapasite farkı dolayısıyla Note 10 Lite’ın daha uzun bir pil ömrüne sahip olduğu açık.
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Logitech G513 Carbon Clicky incelemesi
Dayanıklı 5052 alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen G513 Carbon, sağlamlık ve şıklık katmayı başarırken hafızalı köpük adı verilen el desteği ile farklı ve oldukça rahat bir konfor elementine sahip oluyor. Piyasada bulabileceğiniz en iyi avuç içi desteğine sahip diyebileceğimiz G513 Carbon, bu tarz parçaları sevmeyenler için çıkarılabiliyor.
Hafızalı köpük ile gelen bilek desteği de oyun sırasında konfor vadediyor. Alt kısma monte edilmiş altı kauçuk ayak sağlam şekilde yerinde durmasını sağlıyor. Ek, özel USB kablo, bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlarken, USB bellekleriniz için kasanın arkasına uzanmanıza gerek kalmıyor.
Lightsync RGB desteği sayesinde 16,8 milyon renkle aydınlatma seçeneği sunan klavye, oyunlar, ses veya ekranınız tarafından yönetilebiliniyor. Ayrıca üzerindeki USB yönlendirici sayesinde bilgisayardaki USB yönlendirici bağlantı noktasını klavyenin üzerindeki kendi girişine bağlayarak tam güç çıkışı ve veri hızı sağlıyor. Bu sayede bir cihazı şarj etmek ve USB bağlantısı sağlamak için bilgisayarınıza uzanmanız gerekliliği de ortadan kalkıyor.
Sonuç olarak; Logitech G513 Carbon, hafızalı avuç içi desteği ile konforlu, RGB destekli özellikleri ve GX Blue Clicky anahtarıyla üst seviye oyuncu klavyesi konumunda. Biraz sesli olsa da FPS başta olmak üzere hemen hemen tüm oyunlarda hızlı ve anında tepki verebileceğiniz durumda olacaksınız.
Test
2020’nin kralı hangisi? | Oppo Find X2 vs. Xiaomi Mi 10
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Find X2 kamera örnekleri; https://hwp.to/FindX2Ornek
Mi 10 kamera örnekleri; https://hwp.to/Mi10Ornek
Oppo Find X2 özellikleri
- 164.9 x 74.5 x 8 mm
- 209 g
- Gorilla Glass 6 + Seramik koruma
- 6,7 inç 1440 x 3168 piksel AMOLED ekran
- 120 Hz tazeleme hızı
- HDR10+ – DisplayMate A+
- Qualcomm Snapdragon 865
- Adreno 650
- 12 GB RAM
- 256 GB depolama
- 48 MP + 13 MP + 12 MP arka kamera
- 32 MP ön kamera
- Ultra video sabitleme
- 4K 60 fps kayıt
- 4200 mAh batarya
- 65 Watt hızlı şarj
Genel olarak Oppo Find X2 modeline baktığımızda özellikle ekran performansı ile Xiaomi Mi 10 modelinden sıyrılıyor. Aynı zamanda 65 Watt şarj desteği önemli. Şu anda ülkemizde en hızlı şarj olabilen tek telefon konumunda.
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Xiaomi Mi 10 özellikleri
- 162.5 x 74.8 x 9 mm
- 208 g
- Gorilla Glass 5 koruma
- 6,67 inç 1080 x 2340 AMOLED ekran
- 90 Hz tazeleme hızı
- HDR10+
- Qualcomm Snapdragon 865
- Adreno 650
- 8 GB RAM
- 256 GB depolama
- 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- 20 MP ön kamera
- Video sabitleme
- 8K 30 fps kayıt
- 4780 mAh batarya
- 30 Watt hızlı şarj
- 30 Watt kablosuz şarj
- 5 Watt tersine şarj
Xiaomi Mi 10 modeline geldiğimizde batarya ön plana çıkıyor. Her ne kadar 30 Watt şarj desteği olsa da batarya ömrü daha uzun. Aynı zamanda kablosuz şarj ve tersine şarj gibi birçok artısı da yer alıyor. Kamera konusunda kağıt üzerinde 108 MP gibi bir artısı olsa da Oppo Find X2 karşısında bir adım geride kalıyor.