Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro – HANGİSİNİ ALMALI?

Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro karşılaştırma videomuzda, son dönemin orta-üst segment kategorisindeki iki yıldız cihazı karşı karşı geliyor. Bakalım Xiaomi Mi Note 10 Lite mı, yoksa Realme 6 Pro mu?

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Fiyat karşılaştırması

İki modelin de 128 GB sürümün baz almak adil olmak adına daha doğru. Bugün baktığımızda iki cihaz arasında 60 – 70 TL gibi bir fiyat farkı var.

Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro tasarım kıyaslaması

Materyal anlamında her iki telefonun da önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisine sahip. Ancak Mi Note 10 Lite modelinin yan çerçeveleri metalken, Realme 6 Pro’da plastik yan yüzey dikkat çekiyor. Ayrıca parmak izi sensörü Mi Note 10 Lite modelinde ekranın altına gömülü bir şekilde gelirken, Realme 6 Pro’da yan tarafta. Ergonomik olarak hangisinin daha iyi olduğu tartışılır, ancak hız konusunda Realme 6 Pro daha hızlı bir parmak izi sensörüne sahip.

Her iki cihazında kulaklık ve hoparlör performansı oldukça benzer. Ön taraftan görünümlerine baktığımızda ise Note 10 Lite modelinde damla çentik, Realme 6 Pro’da ise sol tarafta yer alan delik çentik tasarımı karşımıza çıkıyor

Ekran ve donanım

İki cihaz arasındaki temel ekran farkı kullanılan panel. Zira Note 10 Lite modelinde AMOLED, Realme 6 Pro modelinde ise IPS LCD ekran yer alıyor. Burada tüketim avantajı nedeniyle Note 10 Lite’ın biraz üstün olduğunu söyleyebiliriz ancak Realme hem 90 Hz tazeleme hızı hem de daha yüksek parlaklık seviyesiyle daha başarılı.

Note 10 Lite modelinde Snapdragon 730G, Realme 6 Pro’da ise 720G var. Yaptığımız testlerde ufak bir farkla da olsa Snapdragon 720G’nin daha yüksek performans gösterdiğini görüyoruz. Modellerde 6 GB RAM ve 128 GB depolama yer alıyor. Ancak Realme’de microSD kart girişi yer alırken, Xiaomi’de bu destek bulunmuyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Realme 6 Pro kamera

Her iki cihazın da ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olsa bile, sensörler aynı değil. Mi Note 10 Lite modelinde Sony IMX686 ve Realme 6 Pro‘da ise Samsung GW1 yer alıyor. Aslında her iki sensör de bu fiyata göre çok iyi işler başarıyor. Ancak kıyaslama yaptığımızda alınan sonuçlarda Mi Note 10 Lite bir tık önde diyebiliriz.

Bu noktada Realme modelinde telephoto kamera ile yakınlaştırma avantajı yer alırken, Mi Note 10 Lite‘da bu sadece dijital olarak yapılabiliyor. Ayrıca ön kamerada Realme 6 Pro, çift ön kamerayla birlikte geniş açı selfie’ler de kaydedebildiği için daha iyi sonuçlar alıyor.

Batarya ne durumda?

Son olarak pil kapasitelerine baktığımızda Realme 6 Pro‘da 4300 mAh, Note 10 Lite modelinde ise 5260 mAh pil yer alıyor. Kapasite farkı dolayısıyla Note 10 Lite’ın daha uzun bir pil ömrüne sahip olduğu açık.