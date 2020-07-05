Pil Testi
Xiaomi Mi Note 10 Lite kaç saat ekran süresi alıyor? – Pil Testi
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Pil Testi serimizin yeni konuğu oldu. Bakalım cihaz kaç dakika ekran süresi veriyor, kaç saatte pilini tamamen dolduruyor?
Pil Testi serimize konuk olan diğer cihazların performanslarını liste olarak görmek için: http://hwp.com.tr/piltesti
Pil Testi
Xiaomi Mi 10 – Pil Testi
Pil Testi serimizin yeni konuğu Xiaomi‘nin bu yılki amiral gemisi Mi 10 modeli oldu. Bakalım Xiaomi Mi 10 modeli pil testimizden nasıl sonuçlar aldı.
Bugüne kadarki tüm pil testi verilerine buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti
Pil Testi
Oppo Reno 3 Pil Testi
Pil Testi videolarımız yeni telefonlar ile tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Oppo‘nun Reno 3 koleksiyonundan orta seviye akıllı telefonu Oppo Reno 3 konuğumuz.
Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı? Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve kıyaslama yapabileceğiniz tüm sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti
Pil Testi
19 saat ekran süresi verdi! Huawei P40 Lite Pil Testi
Pil Testi videolarımız hız kesmeden devam ediyor. Şimdi de Huawei’nin yeni orta düzey akıllı telefonu Huawei P40 Lite konuğumuz. Bakalım pil testlerimizden cihaz nasıl sonuç aldı?
Daha önce pil testi yaptığımız tüm cihazlara ve sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: http://hwp.com.tr/piltesti