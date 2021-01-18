Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Note 10 Lite Android 11 güncellemesi alıyor
Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 11 güncellemesi alıyor. MIUI 12 tabanlı güncelleme, telefona yeni yazılım dizaynı ve yeni özellikler kazandıracak.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, güncelleme konusunda adeta Android rakiplerine ders vermeye devam ediyor. Diğer Android akıllı telefon üreticilerinin aksine Xiaomi, oldukça fazla model çıkarmasına rağmen telefonlarını güncel tutmaya devam ediyor. Kullanıcılar özellikle eski modellerin güncelleme almasından ve yeni özellikler kazanmasından çok memnun. Şirketin güncel modellerinden biri olan Xiaomi Mi 10 Lite, Android 11 güncellemesi alıyor. Telefon yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve yeni güvenlik yaması kazanıyor.
Xiaomi Mi Note 10 Lite Android 11 güncellemesi
Xiaomi Mi Note 10 Lite kullanıcıları, bu günlerde telefonlarına gelen yeni bir bildirimden dolayı heyecanlı. Kullanıcılar bir bildirimle gelecek olan Android 11 güncellemesinin müjdesini aldılar. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan MIUI 12.5 hala geliştirme ve beta aşamasında olduğu için güncelleme, Android 11 tabanlı MIUI 12 şeklinde olacak. Telefonun performans, güvenlik gibi konularda geliştirmeler kazanması ve yeni özellikler kazanması bekleniyor. 2.34 GB boyutunda olacak olan güncelleme, telefon microSD kart desteğine sahip olmadığı için 64 GB’lık modeli satın almış olan kullanıcılar için sorun olabilir. Kullanıcıların güncellemeden önce telefonda yeterli alanı açması gerekiyor. Ülkemiz dahil olmak üzere global anlamda satışı olan tüm modellerinin yeni güncellemeyi alması bekleniyor. Xiaomi Mi Note 10 Lite‘ın Android 11 güncellemesini önümüzdeki günlerde dağıtılması bekleniyor.
Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri
8nm Qualcomm Snapdragon 730G işlemci, Adreno 618 grafik işlem birimi, 6 GB LPDDR4X RAM, 6,47 inç FHD+ AMOLED ekran. 30W hızlı şarj desteğine sahip 5260 mAh batarya, 64, 8, 2 ve 5 MP çözünürlüğündeki dörtlü arka, 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerayla oldukça iyi özelliklere sahip olan orta sınıf telefon, ülkemizde 3600 TL civarında satılıyor. Kutudan Android10 ile gelen Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 11 güncellemesini de çok yakında alıyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
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Akıllı Telefonlar
LG, akıllı telefon pazarından çekilmeyecek
CES 2021 kapanış programında genişleyebilir akıllı telefon konsepti Rollable’ı gözler önüne seren LG, flaş bir iddia ile gündeme geldi. Markanın akıllı telefon sektöründen çekilmeye karar verdiği öne sürülürken, şirket yönetimi ise iddiaları kesin bir dille yalanladı!
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LG yakın dönemde akıllı telefon işinden vazgeçmeyi düşünmüyor
Güney Kore’de yayın yapan teknoloji sitesi The Elec’in haberine göre, LG ülkedeki çalışanlarına duyuru yaparak akıllı telefon birimini kapatacağını açıkladı. Haberde şirketin “Project B” kod adlı Rollable modeli dışında yeni ürün gelişimini durdurduğu ve resmi açıklamanın ay sonunda yapılacağı belirtildi.
LG’nin küresel iletişim direktörü Ken Hong ise XDA’ya yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. Söylentilerin “tamamen yanlış ve haksız” olduğunu ifade eden Hong, akıllı telefon biriminin faaliyetlerine güçlenerek devam edeceğini belirtti. Dolayısıyla LG için en azından yakın dönemde havlu atma gibi bir durum söz konusu olmayacak.
Öte yandan LG’nin bir süredir akıllı telefon birimini yeniden yapılandırdığı da biliniyor. Markanın amiral gemisi düzeyindeki cihazlara yoğunlaşmak için giriş ve orta seviye ürünlerini üçüncü parti üreticilere ürettirmek istediği ortaya çıkmıştı. Markanın son dönemde satışlarını arttırarak yeni yapılanmanın meyvelerini toplamaya başladığını da belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 20 serisi artık güvenlik güncellemesi almayacak!
Huawei’nin dünya çapındaki ününün artmasında bir hayli katkısı bulunan Huawei Mate 20 serisi, bugünden itibaren artık güvenlik güncellemesi almayacak. Huawei’nin 2018 yılında tüketicilerin karşısına çıkardığı Mate 20 serisi EMUI 11 sürümüne yükseldikten sonra da güncelleme serüvenini tamamlamış olacak.
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Huawei Mate 20 serisi için yolun sonu göründü
Huawei’nin 2018 yılında piyasaya sürdüğü Mate 20 serisi, o dönemin şartlarını düşündüğümüzde rakiplerine göre oldukça dişliydi. Kirin 970 işlemcinin halefi olan Kirin 980 yonga setinden güç alan Mate 20 serisi artık güvenlik güncellemelerinden mahrum kalacak. Huawei tarafından alınan bu karar, telefonlarda ileride meydana gelebilecek herhangi bir güvenlik zaafiyetinin giderilmeyeceği anlamına geliyor.
Huawei, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuruda Mate 20 serisine (Lite hariç) EMUI 11 güncellemesini vereceğini açıklamıştı. Nitekim açıklamasından sonra, bu ayın başlarından itibaren belirli bölgelerde Mate 20 kullanıcılarına EMUI 11’i dağıtmaya başlayan şirket, global pazara da 2021’in birinci çeyreği bitmeden güncellemeyi tamamen ulaştırmayı planlıyor. Fakat EMUI 11 güncellemesi görünüşe bakılırsa Mate 20 serisinin alacağı son güncelleme olacak. Bundan sonra ne güvenlik güncellemesi ne de kullanıcı arayüzü güncellemesi serinin üyelerine gelmeyecek.
Bu arada Huawei’nin aldığı bu karardan yalnızca Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X etkileniyor; Mate 20 X’in 5G versiyonu ise, kardeşlerinden daha sonra duyurulduğu için bir süre daha güncelleme desteğini almaya devam edecek. Yani eğer Huawei Mate 20 X’in 5G’li varyantını kullananlardansanız, bir süre daha güvenlik güncellemesi alacağınızı söyleyebiliriz.
Mate 20 Pro inceleme
Akıllı Telefonlar
Mediatek, Dimensity 1100 üzerinde çalışıyor
Mediatek amiral gemisi 5G işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanırken, bunların arasından sürekli sızıntıları gelen Dimensity 1200 öne çıkıyor. Şimdi ise Digital Chat Station tarafından gelen bilgilere göre bu çipin biraz daha az hızlısı olacak olan işlemci de yolda.
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Dimensity 1100 işlemcisi 1200 ile aynı donanıma sahip olacak ancak daha düşük saat hızı ile çalışacak. İki işlemci de 6nm işlem süreci ile üretilecek. Dimensity 1100, 4x 2.6 GHz ile Cortex-A78 çekirdeklere sahip olacak ancak dördünün de bu hızda mı çalışacağı yoksa bu hızın çıkılabilecek en yüksek hız mı olduğu henüz net değil. Grafik işlemci biriminden ise bahsedilmiyor ancak diğer üst segment işlemcilerdeki gibi Mali-G77 kullanılması muhtemel.
Ekran desteği de biraz düşürülebilir ve 168Hz’den 144Hz’ye alınabilir. Çözünürlük ise yine 1080p+ olarak kalacaktır. Herhangi bir telefonda henüz 168Hz sayısını görmediğimizden bu değişikliğin fazla bir fark yaratmayacağı da tahmin edilebiliyor.
İşlemci aynı zamanda 108MP’e kadar kamera ve LPDDR4x RAM ile birlikte UFS 3.1 depolama desteğini de sunuyor. Ancak Dimensity 1100 işlemcisi henüz bir Benchmark üzerinden görüntülenmediği için performansı hakkında fikir yürütmek şimdilik pek mümkün gözükmüyor. Ancak ana çekirdek hızı 3.0 GHz diğer üçü ise 2.6GHz’de çalışan Dimensity 1200 çipinin AnTuTu testinde Snapdragon 865 işlemcisini geçtiğini; Geekbench’te de Dimensity 1000+ çipinden daha yüksek tek çekirdek puanı aldığını biliyoruz. Dolayısıyla muhtemel olarak dört çekirdeği de 2.6GHz hızında çalışacak olan Dimensity 1100 işlemcisinden Snapdragon 855/855+ seviyesinde bir performans görebiliriz.
Mediatek firmasının 20 Ocak için büyük bir işlemci etkinliği yapacağını ve buradaki tanıtımlarla, Dimensity 1100 veya 1200 işlemcili telefonların gelişinin daha da yaklaşmış olacağını hatırlatmakta fayda var.
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18 Ocak 2021 at 18:33
Bende şu an android 11 var 😀 ama resmi olarak gelmedi dosyasını indirip ayarlardan kurdum(mi note 10 lite)