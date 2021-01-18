Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 11 güncellemesi alıyor. MIUI 12 tabanlı güncelleme, telefona yeni yazılım dizaynı ve yeni özellikler kazandıracak.

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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, güncelleme konusunda adeta Android rakiplerine ders vermeye devam ediyor. Diğer Android akıllı telefon üreticilerinin aksine Xiaomi, oldukça fazla model çıkarmasına rağmen telefonlarını güncel tutmaya devam ediyor. Kullanıcılar özellikle eski modellerin güncelleme almasından ve yeni özellikler kazanmasından çok memnun. Şirketin güncel modellerinden biri olan Xiaomi Mi 10 Lite, Android 11 güncellemesi alıyor. Telefon yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve yeni güvenlik yaması kazanıyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite Android 11 güncellemesi

Xiaomi Mi Note 10 Lite kullanıcıları, bu günlerde telefonlarına gelen yeni bir bildirimden dolayı heyecanlı. Kullanıcılar bir bildirimle gelecek olan Android 11 güncellemesinin müjdesini aldılar. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan MIUI 12.5 hala geliştirme ve beta aşamasında olduğu için güncelleme, Android 11 tabanlı MIUI 12 şeklinde olacak. Telefonun performans, güvenlik gibi konularda geliştirmeler kazanması ve yeni özellikler kazanması bekleniyor. 2.34 GB boyutunda olacak olan güncelleme, telefon microSD kart desteğine sahip olmadığı için 64 GB’lık modeli satın almış olan kullanıcılar için sorun olabilir. Kullanıcıların güncellemeden önce telefonda yeterli alanı açması gerekiyor. Ülkemiz dahil olmak üzere global anlamda satışı olan tüm modellerinin yeni güncellemeyi alması bekleniyor. Xiaomi Mi Note 10 Lite‘ın Android 11 güncellemesini önümüzdeki günlerde dağıtılması bekleniyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite özellikleri

8nm Qualcomm Snapdragon 730G işlemci, Adreno 618 grafik işlem birimi, 6 GB LPDDR4X RAM, 6,47 inç FHD+ AMOLED ekran. 30W hızlı şarj desteğine sahip 5260 mAh batarya, 64, 8, 2 ve 5 MP çözünürlüğündeki dörtlü arka, 16 MP çözünürlüğündeki ön kamerayla oldukça iyi özelliklere sahip olan orta sınıf telefon, ülkemizde 3600 TL civarında satılıyor. Kutudan Android10 ile gelen Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 11 güncellemesini de çok yakında alıyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.

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