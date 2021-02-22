Genel
Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro modeli duyuruldu
Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni bluetooth kulaklığı olan Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro modelini duyurdu. Şirketin yeni kulaklığı tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Kulaklık satışlarında büyük rakamlara ulaştığını duyuran Xiaomi , söz konusu kulaklıklar olduğunda iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Ürün gamının çeşitliliği ile dikkat çeken şirket şimdi de Hindistan’da yeni bir kulaklık piyasaya sürdü. Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro, boyun bandı bulunan kablosuz bir kulaklık şeklinde tasarlanmış.
Xiaomi’nin yeni kulaklığı; Bluetooth 5.0 bağlantıya ve 10 mm’lik bas sürücülerine sahip olan kulaklık, daha iyi bir oyun deneyimi için ise düşük gecikme özelliğine sahip. Ayrıca microUSB üzerinden şarj edilen cihaz 150 mAh batarya ile bizleri karşılıyor.
Aktif gürültü engelleme özelliği, çevre seslerini 25 dB’ye kadar bastırırken; çift mikrofonlu çevresel gürültü engelleme özelliği (ENC) de sesli aramalarda gürültüyü yüzde 90’a kadar bastırıyor. Özellikle ENC özelliği, sesli görüşmelerin son derece iyi bir ses kalitesinde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.
Boyundan bağlamalı bir kulaklık olmasına rağmen yalnızca 36 gram ağırlığa sahip olan Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro; IPX5 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı önemli miktarda koruma sağlıyor.
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Son olarak Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro modelinin yurt dışı fiyatı yaklaşık olarak 25 dolar seviyesinde yer alıyor. Söz konus modelin global pazara da yakın zamanda çıkması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Vivo S9 modelinin tanıtım tarihi belli oldu!
Vivo S9 modelinin lansman tarihi belli oldu. Amiral gemisi akıllı telefon 3 Mart tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Vivo S9, 3 Mart tarihinde bizleri karşılayacak!
Vivo 2021 yılında adından söz ettirmek istiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni modeller ile piyasada önemli bir alternatif olma peşinde. Çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi S9 serisi için artık geri sayıma geçti. Teknik özelliklerinin bir kısmı ortaya çıkan akıllı telefonun tanıtım tarihi de belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon 3 Mart tarihinde kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi rekabetine dahil olacak akıllı telefon, Dimensity 1100 işlemci ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon bu işlemci ile piyasaya çıkan ilk cihaz olacak.
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Bununla birlikte akıllı telefon 8/12 GB RAM ve 128/256 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 6.44 inçlik ekran kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, çift kameralı bir çentik tasarımına sahip olacak. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera yer almakta. İlave olarak ana kamera 44 MP değerinde bizleri karşılamakta. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 33W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz Android 11 ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte cihazın tanıtımı sırasında Vivo S9e modelini de görme ihtimalimiz yüksek. Bakalım firma yeni akıllı telefon serisi ile piyasada var olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Dünyanın ilk %100 biyodizelli jeneratörü Türkiye’de üretildi
Dünyanın ilk tamamı biyodizelle çalışan jeneratörü ülkemizde üretildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geliştirilen jeneratörün İstanbul’daki fabrikasını ziyaret etti.
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Arken Jeneratör’ün İstanbul’daki fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Birkan Yüksel, yürüttükleri çalışmalar ve şirketin geleceğe dönük planları hakkında bilgi verdi. Bakan Varank, fabrikadaki incelemenin ardından açıklama yaptı.
Bakan Varank, yaptığı açıklamada şirketin kendilerine bir müjde verdiğini belirtti. Bu müjde, Arken Jeneratör’ün dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörünü üretmiş olması.
Henüz prototip olarak üretilen jeneratör, çevreci kaygıları olan sektörlere satılmak üzere pazarlanacak. Bununla birlikte Bakan Varank, Arken Jeneratör Fabrikasının İTÜ mezunu 3 elektrik mühendisinin kurduğu bir girişim olduğunu aktararak; “Arkadaşlarımızın gayretinden, gösterdikleri çabadan etkilendim.
Arken Jeneratör kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen 3 kişi başlayıp, şu anda 300 kişiyi istihdam eden önemli bir marka haline gelmiş. Cirolarının yüzde 50’sini ihracattan elde ediyorlar. 72 ülkeye Türkiye’den elektrik jeneratörü satan bir firma.” diye konuştu.
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Son olarak Tamamen Türk sermayeli şirket Arken Jeneratör’ün prototipini ürettiği biyodizel jeneratör; hayvansal ve bitkisel atıklardan oluşan dizelin geri dönüşüm olarak kullanılması prensibi ile çalışıyor. Ayrıca dünyanın ilk %100 biyodizel ile çalışır hale getirilen jeneratörün patentini de alan Arken Jeneratör, orta vadede prototipini ticarileştirmeyi planlıyor.
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Genel
Huawei FreeBuds 4i modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Huawei, yeni tam kablosuz kulaklığı olan FreeBuds 4i modelini tanıttı. Şirketin yeni kulaklığı fiyat / performans odaklı bir ürün olarak oldukça dikkat çekiyor.
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Huawei kulaklık tarafında oldukça dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Kablosuz ve kulak içi formda tasarlanan Huawei FreeBuds 4i 10 saate kadar aktif kullanım vadediyor. Tasarım tarafında Apple’ın AirPods Pro’suna benzeyen bu kulaklık uygun fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
Huawei FreeBuds 4i; beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ayrıca kulaklık, ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. Bu sayede kullanıcıların dışarıdan tamamen izole olmasını sağladığı aktarılan kulaklığın, yüksek ses kalitesi de sunduğu özellikle vurgulanıyor.
Kulaklığın bu yüksek ses kalitesini sunmasına ek olarak 3D biyonik tasarımı sayesinde kulağa tam oturuyor. Bu sayede kulağa binen yük azalıyor. Kulaklığın üst kısmında bulunan dokunmatik yüzeylere iki kez dokunulduğunda mobil cihazlar ile bağlantı kurmayı sağlayan kulaklık, yapay zeka desteğine de sahip. Ayrıca her iki taraftaki kulaklıklarda da ses ayarı, müzik değiştirme ve çağrı cevaplama gibi özellikler bulunmakta.
Aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 7 saat kullanım sunan kulaklık devre dışı bırakıldığı takdirde 10 saate kadar müzik dinlemeye olanak sağlıyor. Kulaklığın kutusu kullanıldığında ise kulaklık 22 saat kullanma sağlıyor. Kulaklığın yüzde 100 şarj olması için 60 dakika gerekiyor.
Huawei FreeBuds 4i; tere karşı dayanıklı olduğundan spor yaparken de kullanılabilecek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kulaklık EMUI 11 cihazlarda ekstra özellikler getiriyor ve genel bağlantı için Bluetooth 5.2 kullanıyor.
8 Mart’tan itibaren ilk etapta Çin pazarını hedefleyecek kulaklık 75 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyor. Kulaklık çok geçmeden global pazarda da satışa çıkacak.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Ersin Akman, 22 saat önce
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Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
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Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
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Dünyanın ilk %100 biyodizelli jeneratörü Türkiye’de üretildi
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