Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro modeli duyuruldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni bluetooth kulaklığı olan Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro modelini duyurdu. Şirketin yeni kulaklığı tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Kulaklık satışlarında büyük rakamlara ulaştığını duyuran Xiaomi , söz konusu kulaklıklar olduğunda iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Ürün gamının çeşitliliği ile dikkat çeken şirket şimdi de Hindistan’da yeni bir kulaklık piyasaya sürdü. Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro, boyun bandı bulunan kablosuz bir kulaklık şeklinde tasarlanmış.

Xiaomi’nin yeni kulaklığı; Bluetooth 5.0 bağlantıya ve 10 mm’lik bas sürücülerine sahip olan kulaklık, daha iyi bir oyun deneyimi için ise düşük gecikme özelliğine sahip. Ayrıca microUSB üzerinden şarj edilen cihaz 150 mAh batarya ile bizleri karşılıyor.

Aktif gürültü engelleme özelliği, çevre seslerini 25 dB’ye kadar bastırırken; çift mikrofonlu çevresel gürültü engelleme özelliği (ENC) de sesli aramalarda gürültüyü yüzde 90’a kadar bastırıyor. Özellikle ENC özelliği, sesli görüşmelerin son derece iyi bir ses kalitesinde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.

Boyundan bağlamalı bir kulaklık olmasına rağmen yalnızca 36 gram ağırlığa sahip olan Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro; IPX5 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı önemli miktarda koruma sağlıyor.

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Son olarak Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro modelinin yurt dışı fiyatı yaklaşık olarak 25 dolar seviyesinde yer alıyor. Söz konus modelin global pazara da yakın zamanda çıkması bekleniyor.

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