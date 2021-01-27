AirPods, kablosuz kulaklık pazarını domine ediyor!

iPod touch, resmi olarak şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısına sahip tek Apple iPod’tur. Ancak ya diğer eski iPod’ların da bir internet bağlantısı ve akış hizmetlerine erişimi varsa? Guy Dupont adında bir kullanıcının, yerleşik Wi-Fi ve Spotify uygulamasıyla modifiye ettiği 17 yıllık 4. nesil Apple iPod’ta tam olarak yapabildiği şey buydu.

İlginizi çekebilir: Apple, dünyanın en çok tablet satan markası oldu!

reklam

17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı

4. nesil iPod, 2004 yılında Click Wheel ve gerçekten küçük bir ekranla, kablosuz bağlantı olmadan piyasaya çıktı. Bu durum, Dupont’un iPod’larından birini Spotify’daki şarkılara bile erişebilen modern bir cihaza dönüştürmesini engelleyemedi.

Modifiye edilen cihazda aslında orijinal iPod’un pek bir parçası kalmadı. Çünkü, geliştiricinin bunu başarması için neredeyse tüm dahili bileşenleri değiştirmesi gerekti. Ancak ikonik Click Wheel ile orijinal kasayı korudu. İç tasarım değişmiş olsa bile, nihai sonuç oldukça ilginç ve kullanımı oldukça eğlenceli gözüküyor.

Dupont tarafından adlandırılan sPot, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı barındırıyor. Bunların yanı sıra renkli bir ekrana ve dahili 1.000 mAh bataryaya sahip. Geliştirici, sadece 10 ABD doları değerinde Raspberry Pi Zero W ve Mikro USB konektörü kullanarak, klasik iPod arayüzüne benzeyen bir Spotify sürümü (Spotify’ın resmi API’larını kullanarak) oluşturdu ve iPod’a yüklemeyi başardı.

Dupont, Spotify çalıştıran ve Bluetooth üzerinden sesi harici hoparlöre aktaran modifiyeli iPod’unu YouTube üzerinden paylaştı.