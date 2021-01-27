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AirPods, kablosuz kulaklık pazarını domine ediyor!
Strategy Analytics tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, AirPods 2020’de küresel kablosuz kulaklık pazarında orantısız şekilde büyük bir paya sahip olmuş.
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AirPods yine zirveye oynuyor
True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth kulaklık pazarında geçtiğimiz yıl 300 milyon birimin üzerinde satış gerçekleşti. Bununla birlikte pazar %90 oranında büyüme sağladı. Apple AirPods, pazarın neredeyse yarısına hakim durumda. Geri kalan kısım ise ayrı ayrı küçük oranlara sahip çok sayıda şirketten oluşuyor.
Strategy Analytics, Apple’ın hakimiyetine rağmen, rekabet yoğunlaştıkça liderliğinin azaldığını belirtiyor:
Strategy Analytics Direktörü Ken Hyers, “Apple, 2020’de TWS segmentinde komuta liderliğini sürdürdü, ancak rekabet yoğunlaştıkça komuta payı azalıyor. Bu yüzden Xiaomi, Samsung ve Huawei’den 2021’de güçlü rekabet bekliyoruz” dedi. “TWS kulaklık pazarı zaten çok kalabalık. Güçlü bir satış görünümüne rağmen, önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz olarak konsolidasyon olacak.” şeklinde ifadelerini sürdürdü.
Analistler, geniş Bluetooth kulaklık pazarında hala bol miktarda potansiyel olduğunu varsayıyor. Strategy Analytics’in verilerine göre, küresel olarak neredeyse her on kişiden biri Bluetooth kulaklığa sahip. Bu yüzden büyüme için sektörde hala önemli bir alan var. Buna ek olarak Strategy Analytics, satıcıların kablolu kulaklıklarını yeni akıllı telefonlarla bir araya getirmekten uzaklaştıkça, pazarda hala önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu öngörüyor.
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17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı!
iPod touch, resmi olarak şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısına sahip tek Apple iPod’tur. Ancak ya diğer eski iPod’ların da bir internet bağlantısı ve akış hizmetlerine erişimi varsa? Guy Dupont adında bir kullanıcının, yerleşik Wi-Fi ve Spotify uygulamasıyla modifiye ettiği 17 yıllık 4. nesil Apple iPod’ta tam olarak yapabildiği şey buydu.
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17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı
4. nesil iPod, 2004 yılında Click Wheel ve gerçekten küçük bir ekranla, kablosuz bağlantı olmadan piyasaya çıktı. Bu durum, Dupont’un iPod’larından birini Spotify’daki şarkılara bile erişebilen modern bir cihaza dönüştürmesini engelleyemedi.
Modifiye edilen cihazda aslında orijinal iPod’un pek bir parçası kalmadı. Çünkü, geliştiricinin bunu başarması için neredeyse tüm dahili bileşenleri değiştirmesi gerekti. Ancak ikonik Click Wheel ile orijinal kasayı korudu. İç tasarım değişmiş olsa bile, nihai sonuç oldukça ilginç ve kullanımı oldukça eğlenceli gözüküyor.
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Dupont tarafından adlandırılan sPot, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı barındırıyor. Bunların yanı sıra renkli bir ekrana ve dahili 1.000 mAh bataryaya sahip. Geliştirici, sadece 10 ABD doları değerinde Raspberry Pi Zero W ve Mikro USB konektörü kullanarak, klasik iPod arayüzüne benzeyen bir Spotify sürümü (Spotify’ın resmi API’larını kullanarak) oluşturdu ve iPod’a yüklemeyi başardı.
Dupont, Spotify çalıştıran ve Bluetooth üzerinden sesi harici hoparlöre aktaran modifiyeli iPod’unu YouTube üzerinden paylaştı.
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watchOS 7.3 güncellemesi çıktı! Yeni kadran eklendi
Apple bugün, watchOS 7 işletim sisteminin Eylül ayında yayınlanan üçüncü büyük güncellemesi olan watchOS 7.3 güncellemesini yayınladı.
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watchOS 7.3 yenilikleri neler?
watchOS 7.3, Apple Fitness+ aboneleri için “Yürüme Zamanı” özelliği ekliyor. Bu özellik, Antreman uygulamasında yürüyüş yapan kullanıcılar için antreman sırasında ilham verici verici hikayeler dinleyebilecekleri bir ses deneyimi ekliyor. Yürüme Zamanı, müzik sanatçıları, sporcular ve diğer etkili kişilerden Apple Watch sahiplerinin ve Apple Fitness+ abonelerinin yürürken dinleyebileceği hikayeler sunuyor.
WatchOS 7.3 güncellemesiyle EKG işlevselliği Japonya, Mayotte, Filipinler ve Tayland’a genişlerken; Japonya, Mayotte, Filipinler, Tayvan ve Tayland’a düzensiz kalp ritmi bildirimleri de geliyor.
Güncelleme, gün boyunca hareketle değişen şekillere sahip Pan-Afrika bayrağının (siyah, kırmızı ve yeşil) renklerinden ilham alan yeni bir Unity Kadran ekliyor. Ayrıca tercihlerde siyah, kırmızı, yeşil ve sarı renk seçeneklerinin yanı sıra siyah/gri renk seçeneği de bulunuyor.
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watchOS 7.3 yeni özellikler, iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir:
- Pan Afrika bayrağından esinlenilmiş ve şekiller siz hareket ettikçe değişerek yalnızca size özel bir kadran oluşturan Birlik saat kadranı
- Antrenman uygulaması ile siz yürürken misafirlerin ilham verici hikâyelerini paylaştıkları bir sesli deneyim olan Apple Fitness+ üyeleri için Yürüme Zamanı
- Japonya’da, Mayotte’de, Filipinler’de ve Tayland’da Apple Watch Series 4’te veya daha yenisinde EKG uygulaması
- Japonya’da, Mayotte’de, Filipinler’de ve Tayland’da Düzensiz Kalp Ritim Bildirimleri
- Büyütme etkinleştirildiğinde Denetim Merkezi’nin ve Bildirim Merkezi’nin yanıt vermeyen bir duruma gelmesine neden olabilen bir sorunu düzeltir
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Logitech Video Konferans Sistemleri! Rally Bar, Rally Bar Mini ve RoomMate.
Logitech, Microsoft Teams ve Zoom gibi günümüzün video konferans platformlarıyla uyumlu çalışan yeni nesil ürünleri ve PC tabanlı çözüm portföyüyle video konferans sistemlerinde çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. Farklı ölçeklerdeki toplantı odaları için tasarladığı Logitech Rally Bar, Logitech Rally Bar Mini ve Logitech RoomMate modellerine yakından bakalım.
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Yeni Nesil Ürün Potföyü!
Logitech’in yeni nesil ürün portföyü, esnek toplantı odası çözümleri için yeni bir örnek oluşturuyor. Orta büyüklükteki toplantı odaları için özel olarak tasarlanmış yeni Logitech Rally Bar ve küçük odalar için tasarlanan Logitech Rally Bar Mini, toplantıları dönüştürüyor. Büyük toplantı odalarını tamamlayan yeni Logitech RoomMate ise kullanıcıların PC veya Mac olmadan, Logitech’in Rally Plus gibi kameralarında video konferans sistemini çalıştırmalarına olanak tanıyan özelliğiyle öne çıkıyor.
Logitech Nasıl Değerlendirdi?
Yeni nesil video konferans çözümleriyle ilgili konuşan Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “ İş dünyasında hız ve verimliliği artıran video konferans sistemleri artık günümüzde iş yapış şekillerini değiştirmenin yanı sıra çalışan mutluluğunu ve motivasyonunu da pozitif yönde etkiliyor. Logitech’in amacı da dünya genelinde değişen bu iş kültürüne, her ölçekten kuruma, üstün teknolojisiyle kullanımı kolay, verimliliği artıran, düşük maliyetli ürünlerle katkı sunmak. Yeni nesil video konferans ürün portföyümüzle de bu alandaki başarımızı daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz.” dedi.
Logitech Rally Bar ve Rally Bar Mini’nin özelliklerine bakıyoruz;
- 4K’ya kadar çözünürlüğe sahip mercekler: Pürüzsüz motorlu yatay ve dikey kaydırma ve yüksek çözünürlüklü mercek yapısına sahiptir.
- Yüksek Ses kalitesi: Her iki video konferans çözümünde, ultra düşük distorsiyonlu hoparlörlere iletilen kristal netliğinde sesle, odanın her noktasına aynı kalitede ses aktarımı odayı dolduran ses sağlar. Uyarlanabilir bir hüzmeleme mikrofon dizisi, her koltuktaki sesleri konuşma netliğiyle alır, aktif konuşmacıya odaklanarak daha yüksek ve yumuşak sesleri otomatik olarak dengeler, istenmeyen gürültüyü de bastırır. Ayrıca, patentli bir titreşim önleyici süspansiyon sistemi, duvar, sehpa veya masalardan kaynaklı hoparlör titreşimlerini en aza indirir.
- Tasarımına Bakış: Rally Bar ve Rally Bar Mini, zarif, minimalist bir görünüm için şık, yuvarlak kenarlara sahiptir. Hoparlörlerde geri dönüştürülmüş polyester kumaş içeren her iki cihaz, modern toplantı odalarının estetiğini tamamlamak için grafit veya beyaz renk versiyonlarıyla tasarlanmıştır.
- Yerleşik yapay zekâ ile süper akıllı: Her iki video konferans sistemi de Logitech RightSense teknolojisi ve bilgisayarla görmeye ayrılmış ikinci bir kamera olan AI Viewfinder ile donatılmıştır. Kamera insan figürlerini gerçek zamanlı algılar ve Logitech RightSight sayesinde otomatik çerçeveleme ve kamera kontrolünün hassasiyetini artırır.
- Kurulumu, yönetimi ve izlemesi son derece kolay: Rally Bar ve Rally Bar Mini, çok yönlü, hepsi bir arada tasarımın ötesinde düşük karbon ayakizli, basit ve güvenli kurulum sağlayan olağanüstü kablo yönetimi ve esnek montaj seçeneklerine sahiptir. Logitech Sync veya tercih ettiğiniz cihaz yönetimi panosunu kullanarak video barları tek bir platformdan kolayca izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, özellikle toplantı odası kapasitesi önemli olan karma ofislerde, kişi sayısı gibi ölçümlerle konferans odalarınızın nasıl kullanıldığına dair iç görüler edinebilirsiniz.
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