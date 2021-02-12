Giyilebilir Teknoloji
Realme kulaklık ANC özelliğine sahip olacak
Fiyat, performans odaklı akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Realme, kulaklık sektörü için bomba bir ürün çıkartmaya hazırlanıyor. ANC özelliğine sahip kulaklık yolda.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Xiaomi telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
TWS kulaklıklar, kısa süre öncesinde hayatımıza girmesine rağmen, oldukça kısa süre içerisinde vazgeçilmez hale geldi. Bugün neredeyse her akıllı telefon kullanıcısı, Apple, OnePlus, Samsung ve Xiaomi gibi şirketlerin ürettiği tam kablosuz kulaklıkları kullanıyor. Realme de bu konuda çalışma yapan şirketlerden biri. Uzun süredir ortaya çıkan belgeler, Buds Q2 ve Buds Air2 isimli iki modelin çıkacağını gösteriyordu. Ancak gelen son bilgiler, daha üstün özelliklere sahip bir modelin daha geleceğini gösteriyor. Yeni Realme kulaklık, ANC ile gelecek.
ANC özelliğine sahip Realme kulaklık geliyor
ANC yani Active Noise Cancelling, özellikle kulaklıklarda kullanılan bir teknoloji. Bu teknoloji istenmeyen sesi azaltmak için, ikinci bir ses dalgası yayarak ortam gürültüsünden kurtulmanıza yol açıyor. Özellikle üst sınıf kulaklıklarda gördüğümüz bu teknoloji, son dönemlerde orta seviye kulaklıklara da gelmeye başladı. Son olarak ortaya çıkan bilgi ise oldukça ilginç. İddiaya göre yeni çıkacak bir Realme kulaklık, bu özellikle beraber gelecek. Bu iddia, son dönemlerde ortaya çıkan bir görselden kaynaklanmakta. Realme Buds için tasarlanan görsel, “Noise Off” sloganını içeriyor. Bu durum kulaklığın, aktif gürültü önleme teknolojisine sahip olma ihtimalini güçlendiriyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Göz atmak isteyebilirsiniz: Canon, fotoğraf temizleme uygulaması Photo Culling’i duyurdu
Aksesuar
RedMagic Watch FCC üzerinde görüntülendi!
RedMagic Watch ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni akıllı saati FCC üzerinde ortaya çıktı ve tasarım detayları belli oldu.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Adidas, ULTRABOOST 21 ile koşu motivasyonunu ve spor yapma oranlarını araştırdı!
RedMagic Watch tasarım detayları belli oldu!
Akıllı saat piyasasına yeni oyuncular gelmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon üreticilerinin sıkça yer aldığı rekabete RedMagic‘te katılıyor. Nubia‘nın alt firması olarak adından söz ettiren firma, fiyat performans ürünleri ile öne çıkıyor. Akıllı saat geliştiren teknoloji devi yeni cihazı ile FCC platformuna uğradı. Tasarım detayları belli olan akıllı saat ile alakalı bazı teknik özellikler de ortaya çıktı.
14 Şubatın gelmesi ile birlikte hediyesiz kalmak istemeyen okurlarımıza özel oluşturduğumuz akıllı saat ve bileklik listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Ortaya çıkan teknik özelliklere göre RedMagic Watch, 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca akıllı saatin yan tarafında iki adet de fiziksel tuş yer almakta. Öte yandan cihaz silikon kordon ile kullanıcılarını karşılayacak. 5 ATM basınca dayanıklılık gösteren akıllı saatin 420 mAh batarya kapasitesi olacak. Kutu içerisinden çıkacak şarj aletinin de 2.5 W‘lık destek verecek. Ayrıca akıllı saat Bluetooth 5.0 LE bağlantı desteğine sahip olacak. Android 4.4 ve üzeri için çalışma kriterine sahip olacak akıllı saat RedMagic Sports uygulaması ile akıllı telefonlara bağlanabilir olacak. Fiyatı ne yazık ki belli olmayan akıllı saatin tüm teknik özellikleri için biraz daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım RedMagic Watch akıllı saat piyasasında önemli bir yere sahip olacak mı bekleyip göreceğiz.
Aksesuar
Xiaomi, tedavi edici özelliğe sahip akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor!
Xiaomi, son üç seneye kadar ürünlerinin Apple ürünlerine benzerliği nedeniyle bazı çevrelerce taklitçi bir şirket olarak anılıyordu. Özellikle MIUI‘ın ilk versiyonlarının iOS’a benzemesi, bunu önemli ölçüde tetiklemişti. Ancak son yıllarda marka, kendi ürettiği yenilikçi ürünlerle bu yanlış düşünceleri ortadan kaldırdı. Firma, çerçevesiz sunulan ekranlar ve Mi Mix serisi gibi serilerle piyasada önemli bir yer buldu. Şimdi ise markanın araştırma ve geliştirme çalışmaları yeni bir patent ortaya koydu. Bu patent, “akıllı gözlük ve gözlük kutusu” terimleriyle birlikte dosyalarda yerini aldı.
İlginizi çekebilir: iQOO 9, daha büyük bir batarya kapasitesi ile gelecek!
Xiaomi, yeni akıllı gözlük patenti ile neyi hedefliyor?
Patent, ürünün akıllı gözlük ve gözlük kutusundan oluştuğunu belirtiyor. Bu gözlük, hastalıkların algılanması ve tedavi edlmesinde görev yapacak. Akıllı gözlükler üzerinde yapılan ilk çalışma bu değil fakat bu cihazın tedavi için geliştirilmesi ilgileri üzerine çekti. Detaylara baktığımızda, ürünün terapötik sinyaller yaydığını ve fototerapi sinyalleri içerdiğini görüyoruz. Bunlar, beyin hastalıklarını, akıl hastalıklarını ve hatta göz yorgunluklarını tedavi etmek için kullanılan sinyallerdir. Işık terapisi, daha çok beyin hastalıklarında, ses terapisi ise daha çok akıl hastalıklarında kullanılıyor.
Xiaomi’nin yeni akıllı gözlüğünde sağlık özelliklerinin yanında hoparlör ve ses aktarım teknolojisi de mevcut olacak. Ürünün yakın zaman içinde ticari olarak satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Xiaomi, bu ürünü çıkarsa bile Huawei, iki nesildir akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor. Tedavi teknolojisi ile Xiaomi‘nin bu alanda önemli bir atılım yapması mümkün. Eğer ek özellikler ile bu gözlüğü desteklerlerse o zaman Xiaomi‘nin bu pazarda önemli bir yer edindiğini görebiliriz.
Aksesuar
Apple Watch ve Galaxy Watch şeker hastalarının işini kolaylaştıracak!
ETNews’in paylaştığı yeni bir rapor, hem Apple Watch Series 7‘de hem de bir sonraki Samsung Galaxy Watch‘ta görünecek, sağlıkla ilgili olası yeni bir özelliği ayrıntılarıyla anlatıyor.
İlginizi çekebilir: Hangi Apple cihazları iOS 15 alacak, 6s’in fişi çekiliyor mu?
Kan şekeri ölçümü acısız hale getirilebilir
Bir süredir Apple’ın Apple Watch için non-invaziv bir şeker ölçer üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu, insüline bağımlı şeker hastalarının ihtiyaç duydukları uygun insülin dozunu bulabilmeleri adına her yemekten önce kan şekerlerini kontrol etmek için kullanabilecekleri bir cihaz. Normalde bu süreç, şeker hastalarının parmak uçlarını keskin bir iğne benzeri neşterle delmeleri ve biraz kan almalarını gerektiriyor. Ancak Apple ve Samsung’un yeni nesil akıllı saatlerinin şeker hastaları için hayatı biraz daha az ağrılı hale getireceği anlaşılıyor.
Samsung’un 2021’in ikinci yarısında üç yeni akıllı saat çıkaracağı ve kan şekeri ölçümlerini sunacak modelin Samsung Galaxy Watch 4 veya Samsung Galaxy Watch Active 3 olarak adlandırılacağı bildirildi. Apple Watch Series 7‘nin de aynı özelliği sunacağı iddia ediliyor. Saatler, Raman spektroskopisi adı verilen bir teknoloji kullanacak. Özel bir lazer ışığı kullanan bu teknoloji, bir kişinin kanındaki glikoz miktarı bileşim oranını belirleyebiliyor. Bu teknoloji için şeker hastalarının ötesine geçen başka uygulamalar da var.
Ancak bu özelliği kan şekeri düzeylerini izlemekle sınırlandırmak bile Apple ve Samsung’un ağrısız kan şekeri ölçümü yapma özelliğine sahip yeni akıllı saatlerine yoğun taleple sonuçlanabilir.
Bununla beraber eğer Apple ve Samsung bu özelliği yeni akıllı saatlerinde sunmayı düşünüyorsa, burada hataya yer olmadığını da biliyorlar. Çünkü küçük bir oranda bile yapılacak yanlış okuma, kullanıcının çok fazla insülin almasına veya yeterli insülin almamasına neden olabilir. Yeterli insülin almayan diyabetik kişinin kan şekeri çok yüksek kalır ve kullanıcının görme yeteneği gibi faaliyetlerini etkileyebilir. Gereğinden çok insülin enjekte edilirse de, bir şeker hastası hipoglisemiden (düşük kan şekeri) muzdarip olabilir ve bayılabilir.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Kusadasi, 7 saat önce
-
Yazan: Kojiro H., 21 saat önce
-
Yazan: Rithalstt, 1 gün önce
-
Yazan: mehmett, 1 gün önce
-
Yazan: SerhatGUNEY, 1 gün önce
Xiaomi Black Shark 3 Türkiye’de satışa sunuldu
Intel 10.nesil işlemcilerinde indirime gidiyor, fiyat performansta AMD’yi geçiyor
Realme kulaklık ANC özelliğine sahip olacak
Canon, fotoğraf temizleme uygulaması Photo Culling’i duyurdu
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) nedir? Ne işe yarar?
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Hayaller Starlink Gerçekler ADSL! | Starlink Alır Mıydınız?
Cuma Raporu #141: Milli Uzay Programı, Starlink, Harmony OS ve dahası
2.399 TL’ye En İyisi TCL 10 Plus!
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) nedir? Ne işe yarar?
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Hayaller Starlink Gerçekler ADSL! | Starlink Alır Mıydınız?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.