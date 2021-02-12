Realme kulaklık ANC özelliğine sahip olacak

Fiyat, performans odaklı akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Realme, kulaklık sektörü için bomba bir ürün çıkartmaya hazırlanıyor. ANC özelliğine sahip kulaklık yolda.

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TWS kulaklıklar, kısa süre öncesinde hayatımıza girmesine rağmen, oldukça kısa süre içerisinde vazgeçilmez hale geldi. Bugün neredeyse her akıllı telefon kullanıcısı, Apple, OnePlus, Samsung ve Xiaomi gibi şirketlerin ürettiği tam kablosuz kulaklıkları kullanıyor. Realme de bu konuda çalışma yapan şirketlerden biri. Uzun süredir ortaya çıkan belgeler, Buds Q2 ve Buds Air2 isimli iki modelin çıkacağını gösteriyordu. Ancak gelen son bilgiler, daha üstün özelliklere sahip bir modelin daha geleceğini gösteriyor. Yeni Realme kulaklık, ANC ile gelecek.

ANC özelliğine sahip Realme kulaklık geliyor

ANC yani Active Noise Cancelling, özellikle kulaklıklarda kullanılan bir teknoloji. Bu teknoloji istenmeyen sesi azaltmak için, ikinci bir ses dalgası yayarak ortam gürültüsünden kurtulmanıza yol açıyor. Özellikle üst sınıf kulaklıklarda gördüğümüz bu teknoloji, son dönemlerde orta seviye kulaklıklara da gelmeye başladı. Son olarak ortaya çıkan bilgi ise oldukça ilginç. İddiaya göre yeni çıkacak bir Realme kulaklık, bu özellikle beraber gelecek. Bu iddia, son dönemlerde ortaya çıkan bir görselden kaynaklanmakta. Realme Buds için tasarlanan görsel, “Noise Off” sloganını içeriyor. Bu durum kulaklığın, aktif gürültü önleme teknolojisine sahip olma ihtimalini güçlendiriyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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