Xiaomi Mi Mix 4’ün tüm özellikleri ortaya çıktı!

Xiaomi‘nin yeni akıllı telefon modeli Mi Mix 4‘ün tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte Xiaomi Mi Mix 4 amiral gemisinin tüm özellikleri.

Birkaç gün önce bir mağazada posteri görünen Xiaomi Mi Mix 4, tasarımını tüm hatları ile gözler önüne sürmüştü. Şimdi Weibo‘da çıkan yeni bir sızıntı ile özelliklerini de ortaya döken Mi Mix 4, artık tüm detaylarıyla karşımızda diyebiliriz.

Xiaomi‘nin yeni yüksek özellikli modeli Mi Mix 4, yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak cihazın birçok özelliği kesin olmamakla birlikte ortaya çıktı. Şimdi gelin Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Mi Mix 4’ün bilinen tüm özelliklerine göz atalım.

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Xiaomi Mi Mix 4’ün tüm özellikleri!

11 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan lansmanda tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak olan Xiaomi Mi Mix 4, lansman öncesi Weibo‘da karşımıza çıktı. Xiaomi Mi Mix 4’ün sızdırılan özellikleri şimdiden heyecan veriyor. Gelin cihazı inceleyelim.

Sızıntılara göre 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek olan Mi Mix 4, 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlükte görüntüler sunacak. 120Hz yenileme hızına sahip bu ekran 480Hz dokunmatik örnekleme ve 10 bit renk derinliği sunacak. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekran, altında 20MP‘lik bir ekran altı kameraya yer verecek.

Arka tarafında 100MP‘lik OIS destekli Samsung imzalı bir ana kamera taşıyacak olan Mi Mix 4, 120 derece FOV’a sahip 13MP‘lik bir geniş açılı kameraya ve 8MP‘lik bir telefoto kameraya sahip olacak.

Performansını Snapdragon 888’in üst versiyonu olan Snapdragon 888+‘dan alacak olan Xiaomi Mi Mix 4, kapasitesi bilinmeyen LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama özellikleri ile karşımıza çıkacak. Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh‘lik pilinden alan cihaz, 50W kablosuz, 120W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.

Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6E, A-GPS, USB-C, HFC, Harman Kardon imzalı çift stereo hoparlör, Hi-Res ses desteği gibi birçok özellik ile birlikte gelecek olan Xiaomi Mi Mix 4, IP68 sertifikası ile suya dayanıklılık gösteriyor. Gri, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen Xiaomi Mi Mix 4 162,65 x 75,35 x 8,02 mm ölçülerinde ve 225 gram ağırlığında olacak.

Xiaomi Mi Mix 4 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadardı. Cihaz hakkındaki kesin bilgileri Xiaomi tarafından 11 Ağustos‘ta gerçekleştirilecek olan lansmanda alacağız. Bakalım Xiaomi, Mi Mix 4 için ne kadar fiyat biçmiş. Sizce Mi Mix 4’ün özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.