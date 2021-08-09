Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri ve canlı görüntüleri sızdırıldı!

Xiaomi‘nin yeni tablet modeli Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri ve canlı görüntüleri ortaya çıktı. İşte lansman öncesi Mi Pad 5‘in tüm detayları.

2021 yılına damgasını vuran firma Xiaomi yeni bir tablet modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde pazarda Samsung’u da geçerek birinciliğe yükselen Xiaomi, şimdi yeni modelleri ile yerini korumaya çalışıyor. Bu modellerin başında da Xiaomi Mi Pad 5 geliyor.

Geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan Mi Pad 5, sadece klavye ve kalem desteği ile görüntülenmişti. Şimdi Xiaomi Mi Pad 5’in kutusunun ve klavyesinin resimleri de ortaya çıktı. Ayrıca cihazın birçok özelliği de iddialar altında olsa da ortaya çıktı. Şimdi gelin önce Mi Pad 5‘in özelliklerine, sonra da kutusuna göz atalım.

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Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri!

Xiaomi Mi Pad 5‘in tanıtımına kısa bir süre kala birçok özelliği ortaya çıktı. Daha doğrusu iddialar ortaya atıldı. Ancak cihazın tanıtılmasına çok kısa bir süre kaldığı için bu özelliklerin çoğunluğunun doğru olduğu düşünülüyor. Gelin bakalım Xiaomi Mi Pad 5 ne gibi özellikler sunuyor.

Ekrandan başlamak gerekirse Mi Pad 5 ön kısmında 10,95 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD ekran taşıyor. Ön kamera hakkında hiçbir bilgi taşımayan Mi Pad 5 arka tarafında muhtemelen 48MP’lik çift kamera sistemine yer verecek.

Öte yandan performansını GeekBench raporlarına göre Snapdragon 870‘den alacak olan cihaz, Adreno 650 GPU’yu bünyesinde barındıracak. 6GB RAM bellek ile performansını güçlendirecek olan Xiaomi Mi Pad 5, Android 11 işletim sistemi ile çalışacak. Elektriksel anlamda gücünü 8750mAh‘lik devasa pilinden alacak olan Xiaomi Mi Pad 5, bu koca pili 67W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak.

Xiaomi Mi Pad 5‘in hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Cihazın Snapdragon 860 yonga setine sahip başka bir versiyonunun olduğu da söylentiler arasında. Ancak bu bilgilerın tamamının doğruluğu lansmanda kesinleşecek.

Xiaomi Mi Pad 5’in kutusu ve klavyesi!

Xiaomi Mi Pad 5‘in sızdırılan resimlerine bakacak olursak ilk olarak bir poster ile karşılaşıyoruz. Bu posterde iki farklı kutu bulunuyor. Beyaz kutuya baktığımızda ilk olarak gayet şık ve zarif bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Kutunun sağ üst köşesine bir adet “Mi” logosu yerleştirilmiş ve kutunun birkaç yerinde de “Xiaomi Mi Pad 5” ismi yazılı. Kutunun inceliği her ne kadar ürünü zarif gösterse de, kutu içerisinde 67W hızlı şarj destekli bir adaptör bulunduğunu hissettirmiyor.

Ek olarak beyaz kutunun arkasındaki siyah kutu ise cihazın diğer versiyonlarından birisi olan Mi Pad 5 Pro‘nun kutusu. Keza gelen diğer resimde kutunun üzerinde “Pro” yazdığını görüyoruz. Son olarak klavyenin canlı olarak görüntülendiğini resme bakarsak burada hem klavye hem kılıf tasarımında bir ürün görüyoruz. Ayrıca ürünün rengi de çok güzel gözüküyor.

Xiaomi Mi Pad 5 hakkında lansman öncesi bilinen her şeyi sizlere aktardık. 11 Ağustos‘ta Çin’de piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mi Pad 5 serisi, bakalım toplam kaç model olarak ortaya çıkacak. Sizce Xiaomi, Mi Pad 5 modelleri için ne kadar fiyat biçti? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.