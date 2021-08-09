Tablet/Notebook/Laptop
Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri ve canlı görüntüleri sızdırıldı!
Xiaomi‘nin yeni tablet modeli Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri ve canlı görüntüleri ortaya çıktı. İşte lansman öncesi Mi Pad 5‘in tüm detayları.
2021 yılına damgasını vuran firma Xiaomi yeni bir tablet modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde pazarda Samsung’u da geçerek birinciliğe yükselen Xiaomi, şimdi yeni modelleri ile yerini korumaya çalışıyor. Bu modellerin başında da Xiaomi Mi Pad 5 geliyor.
Geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan Mi Pad 5, sadece klavye ve kalem desteği ile görüntülenmişti. Şimdi Xiaomi Mi Pad 5’in kutusunun ve klavyesinin resimleri de ortaya çıktı. Ayrıca cihazın birçok özelliği de iddialar altında olsa da ortaya çıktı. Şimdi gelin önce Mi Pad 5‘in özelliklerine, sonra da kutusuna göz atalım.
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Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri!
Xiaomi Mi Pad 5‘in tanıtımına kısa bir süre kala birçok özelliği ortaya çıktı. Daha doğrusu iddialar ortaya atıldı. Ancak cihazın tanıtılmasına çok kısa bir süre kaldığı için bu özelliklerin çoğunluğunun doğru olduğu düşünülüyor. Gelin bakalım Xiaomi Mi Pad 5 ne gibi özellikler sunuyor.
Ekrandan başlamak gerekirse Mi Pad 5 ön kısmında 10,95 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD ekran taşıyor. Ön kamera hakkında hiçbir bilgi taşımayan Mi Pad 5 arka tarafında muhtemelen 48MP’lik çift kamera sistemine yer verecek.
Öte yandan performansını GeekBench raporlarına göre Snapdragon 870‘den alacak olan cihaz, Adreno 650 GPU’yu bünyesinde barındıracak. 6GB RAM bellek ile performansını güçlendirecek olan Xiaomi Mi Pad 5, Android 11 işletim sistemi ile çalışacak. Elektriksel anlamda gücünü 8750mAh‘lik devasa pilinden alacak olan Xiaomi Mi Pad 5, bu koca pili 67W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak.
Xiaomi Mi Pad 5‘in hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Cihazın Snapdragon 860 yonga setine sahip başka bir versiyonunun olduğu da söylentiler arasında. Ancak bu bilgilerın tamamının doğruluğu lansmanda kesinleşecek.
Xiaomi Mi Pad 5’in kutusu ve klavyesi!
Xiaomi Mi Pad 5‘in sızdırılan resimlerine bakacak olursak ilk olarak bir poster ile karşılaşıyoruz. Bu posterde iki farklı kutu bulunuyor. Beyaz kutuya baktığımızda ilk olarak gayet şık ve zarif bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Kutunun sağ üst köşesine bir adet “Mi” logosu yerleştirilmiş ve kutunun birkaç yerinde de “Xiaomi Mi Pad 5” ismi yazılı. Kutunun inceliği her ne kadar ürünü zarif gösterse de, kutu içerisinde 67W hızlı şarj destekli bir adaptör bulunduğunu hissettirmiyor.
Ek olarak beyaz kutunun arkasındaki siyah kutu ise cihazın diğer versiyonlarından birisi olan Mi Pad 5 Pro‘nun kutusu. Keza gelen diğer resimde kutunun üzerinde “Pro” yazdığını görüyoruz. Son olarak klavyenin canlı olarak görüntülendiğini resme bakarsak burada hem klavye hem kılıf tasarımında bir ürün görüyoruz. Ayrıca ürünün rengi de çok güzel gözüküyor.
Xiaomi Mi Pad 5 hakkında lansman öncesi bilinen her şeyi sizlere aktardık. 11 Ağustos‘ta Çin’de piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mi Pad 5 serisi, bakalım toplam kaç model olarak ortaya çıkacak. Sizce Xiaomi, Mi Pad 5 modelleri için ne kadar fiyat biçti? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Haber
Xiaomi Mi Pad 5, klavye ve kalem desteği ile geliyor!
Xiaomi’nin yeni tablet modeli Xiaomi Mi Pad 5 lansmandan önce görüntülendi. Xiaomi Mi Pad 5, klavye ve kalem desteği ile geliyor.
Teknoloji pazarının ünlü isimlerinden birisi olan Xiaomi yeni bir tablet modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Mi Pad serisinin yeni modeli Xiaomi Mi Pad 5, çok yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak cihaz tanıtımdan önce bir teaser ile kendini gösterdi. Gelin Xiaomi Mi Pad 5 hakkında bilinenlere göz atalım ve lansman tarihinden bahsedelim.
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Xiaomi Mi Pad 5 klavye desteği ile geliyor!
Son günlerde isminden fazlaca söz ettiren Xiaomi yeni tablet modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Mi Pad 4’ten sonra oldukça beklenilen bir model olan Xiaomi Mi Pad 5, gerçekten dikkat çekici özelliklere sahip bir cihaz. Ancak şimdilik en dikkat çekici detay, Mi Pad 5’in klavye ve kalem desteği suınması.
Xiaomi tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda bariz bir şekilde klavye ve kalemin ön planda tutulduğunu görüyoruz. Yani Xiaomi Mi Pad 5 bir tablet olmasının yanı sıra klavye desteği ile laptop işlevi de görecek. Ayrıca kalem desteği ile çok rahat bir kullanım sunacak.
Öte yandan cihaz hakkında gelen diğer bilgilere göz atarsak Mi Pad 5’in üç farklı versiyonunun bulunacağı söyleniliyor. Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite ve Mi Pad 5 Pad olmak üzere üç farklı versiyon ile gelmesi beklenilen Mi Pad 5, yine söylentilere göre bu cihazları işlemcileri ile birbirinden ayırıyor.
İddialara göre bahsi geçen üç versiyon da 10.9 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile birlikte gelecek ve bu ekranlar 120Hz yenileme hızı sunacak. Ancak cihazlar arasındaki fark işlemci kanadında oluşacak. Zira Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro Snapdragon 870 yonga setini kullanırken, Mi Pad 5 Lite Snapdragon 860 ile karşımıza çıkacak.
Xiaomi Mi Pad 5 ne zaman tanıtılacak?
Herkesin merak ettiği soru aslında bir süre önce belli idi. Birkaç hafta önce Ağustos ayı içerisinde tanıtılacağı söylenilen Xiaomi Mi Pad 5, gerçekten bu ay içerisinde tanıtılacak. Hatta tanıtım için net tarih 10 Ağustos olarak verilmiş. Bu durum lansmana çok kısa süre kaldığını gösterirken, diğer yandan da iddia edilen diğer bilgilerin doğruluğunu da işaret ediyor. Ancak Xiaomi Mi Pad 5 tanıtılmadan bu bilgiler sadece iddia diyebiliriz.
Genel olarak baktığımızda Xiaomi Mi Pad 5 güzel görünüyor. Klavye ve kalem desteği şimdilik kesin özellikler arasında yer alıyor. Ancak cihazın teknik özellikleri tanıtımda belli olacak. Sizce Xiaomi Mi Pad 5’in fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Apple
Apple M1X ve M2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın, yeni MacBook Pro’yu bu yıl içerisinde M1X çipiyle piyasaya süreceği sızıntılarla ortaya çıkmıştı. Firma, gelecek yıl ise üzerinde çalıştığı M2 çipiyle birlikte yeni MacBook Air serisini tanıtacak.
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Apple M1X ve M2 çipleri hangi teknik özelliklere sahip olacaklar?
Apple M1X platformu, Apple M1’i üretmek için kullanılan 5 nm üretim sürecinin güncel haliyle geliştiriliyor. Bu 5 nm üretim süreci TSMC N5P olarak adlandırılıyor. Apple M1X’in 8 adet büyük ve 2 adet enerji tasarruflu çekirdeği bulunmakta. Mevcut M1 çipi, 4+4 çekirdek yapılandırmasını kullanıyor. Bununla birlikte GPU tarafındaki çekirdek sayısı da iki veya dört katına çıkacak. Hatta bazı kaynaklar, Apple M1X’li yeni bir Mac Mini’nin çıkabileceğini söylüyor.
Apple M2 ise merkezi işlem ünitesinde daha az çekirdeğe sahip olacak. Ancak platform, yeni bir mimari ve iş akışına geçecek. Bu da daha yüksek saat hızları ve performans anlamına geliyor. Daha önce Nikkei Asia tarafından sızdırılan bilgiler, gelecek yıl Apple’ın 3 nm’ye geçeceğini gösteriyordu. Bu sızdırılan bilgilerin Apple M2 çipe ait olması muhtemel gözüküyor. Aynı zamanda mevcut raporda, Apple M2 tabanlı cihazların pasif soğutma ile geleceği de söyleniyor. Apple M1X’li cihazlar ise tek fan ile satışa çıkacak.
Mini LED ekranlı yeni Apple MacBook Pro, Eylül ayında piyasaya çıkacak!
DigiTimes’a göre Apple’ın yeni nesil MacBook Pro bilgisayarları, bu yıl Eylül ayında resmi olarak satışa çıkacak. Bu bilgisayarların Mini LED panellere sahip olacağını biliyoruz. Mini LED ekranlı dizüstü bilgisayarlar, gelecekte kullanıcıların en çok tercih edeceği panel türleri arasında yer alacak. Bu teknoloji, yerel karartma sağlayan küçük LED’lerin kullanımına dayanıyor. Mini LED paneller, daha gerçek siyahlara ve düşük güç tüketimine sahipler. Bu nedenle, yeni nesil MacBook Pro’ların büyük rağbet görmesi muhtemel gözüküyor.
MacBook Pro’nun 14 inç ve 16 inçlik iki modeli bulunacak. Cihazların, sekiz yüksek performanslı çekirdek ve iki adet enerji tasarruflu çekirdek ile ARM tabanlı M1X işlemcisini kullanacağı belirtiliyor. Bu işlemci, 64 GB’a kadar RAM desteği ile gelecek. Yeni nesil MacBook Pro, Thunderbolt ve HDMI çıkışına da sahip olacak. Ayrıca bir adet SD yuvası ve MagSafe şarj konektörünün de cihazın üstünde bulunması yüksek ihtimal. Eylül ayında tanıtılması planlanan cihazın, Ekim ayında satışlara başlaması bekleniyor.
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