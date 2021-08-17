Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4’ün resmi kutu açılım videosu yayımlandı!
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4‘ün resmi kutu açılış videosu yayınlandı. İşte Xiaomi Mi Mix 4’ün kutu içeriği.
Geçtiğimiz günlerde Xiaomi tarafından piyasaya sürülen Xiaomi Mi Mix 4, son günlerde epey konuşulan bir model oldu. Çıkış yaptığı günden bu yana pazarda hakimiyet kuran Mi Mix 4, satışları ile başarısını tescilledi.
Tanıtımından birkaç saat sonra ön siparişe sunulan Xiaomi Mi Mix 4, hatırlarsanız ilk 1 dakika içerisinde 46 milyon dolardan fazla gelir elde etmişti. Ön sipariş sürecinde 520.000’den fazla ön sipariş kaydı alan Xiaomi Mi Mix 4 artık kullanıcıların en merak ettiği telefon diyebiliriz. Hal böyle olunca Xiaomi tarafından gelen bir kutu açılış videosunun dikkat çekmemesi olanaksız.
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Xiaomi Mi Mix 4 kutusundan çıkıyor!
Xiaomi paylaştığı bir video ile Xiaomi Mi Mix 4 modelinin kutusunu detaylı şekilde kullanıcıların önüne sundu. Mi Mix 4’ün kutu açılımını içeren videonun başında bir robot cihazın şık kutusunu masa üzerine yerleştiriyor. Ardından kutuya uzanan iki el kutunun içerisindeki her şeyi masaya döküyor. Bunların başında kullanım kılavuzu gibi dokümanların olduğu ayrı bir kutu geliyor.
Ardından tüm ihtişamı ile karşımıza çıkan Xiaomi Mi Mix 4, hemen altında hızlı şarj destekli adaptörünü ve şarj kablosunu gizliyor. Videonun devamında bu adaptör ve kablo ikilisi ile hızlıca pilini dolduran Xiaomi Mi Mix 4, videonun sonunda kullanıma hazır hale geliyor.
Genel olarak cihazı satın alan bir kişinin ilk yapacağı işlemleri video haline getiren Xiaomi, ürünün kutu açılımını merak edenlerin merakını gidermiş oldu. Ayrıca kutu içerisinden şarj adaptörünün çıkıyor olması Xiaomi‘nin henüz diğer markalar gibi adaptör koymama akımına kapılmadığını gösteriyor.
Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli satışları ile başarısını kanıtladı. Bu video ile cihazı satın alacakların ne ile karşılaşacağını da gösteren Xiaomi, Mi Mix 4 modeli ile bu senenin en iyisi olmaya oynuyor gibi gözüküyor. Bakalım Xiaomi Mi Mix 4 bu başarısı ile yılın amiral gemisi modeli olmayı başaracak mı.
Xiaomi Mi Mix 4’ün teknik özellikleri!
- Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+ görüntü kalitesi
- İşlemci: Snapdragon 888+
- RAM: 8GB / 12GB
- Depolama: 128GB / 512GB
- Batarya: 4500mAh, 120W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği
- Ön Kamera: 20MP, 1,6 µm ekran altı kamera
- Arka Kamera: 108MP OIS ana kamera + 8MP periskop + 13MP ultra geniş açılı
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Akıllı Telefonlar
2021 PC ve Mac İçin En İyi 15 Android Emülatör
Kullanıcıların bilgisayarlarında Android çalıştırmak istemesinin birçok geçerli sebebi vardır. Bilgisayarlara Android yüklemek mümkün ve eskisinden çok daha kolay. Bazı favori şirketler bu alanı terk etti ya da artık güncellemeyi bıraktıkları için kullanılmaz durumdalar. (Andy, AmiduOS ve Leapdroid). Ancak aşağıda bulunan liste çalışmakta ve hala güncellemeler almaya devam etmekte.
İçindekiler
Bilgisayarlarda Android’in 3 Kullanımı Mevcut
Birincisi en yaygın olan sebep oyun oynamak için. Oyuncular, bazı oyunları kolaylaştırmak için bilgisayardan oyunlara girebilirler. Sonuçta aynı performansı mobil cihazlarından alamayabilirler. Oyun için en iyi Android emülatörler arasında; LDPlayer, BlueStacks, MeMu, KoPlayer ve Nox bulunmakta.
İkinci yaygın olarak kullanım amacı geliştiriciler için. Android uygulama ve oyunlar geliştiricileri, uygulama ve oyunlarını piyasaya sürmeden önce mümkün olduğunda çok cihazda test etmeyi severler. Genellikle çoğu geliştirici Android Studio’nun emülatörünü kullanır. Diğerlerine bakarak geliştiriciler için güncellik ve hız konusundan imdadına yetişmekte.
Son yaygın kullanıcılar ise üretkenler için. Android uygulamalarını telefondan başka bir yerde kullanmak daha ucuz ve daha iyi olduğundan üreticiler tarafından kullanılmakta. Üretkenlik için en iyi Android emülatörleri ise ARChon ve BlissOS denilebilir.
BlueStacks
Fiyat: Ücretsiz
BlueStacks, birçok kullanıcı tarafından piyasadaki en kapsamlı Android uygulama oynatıcısı olarak bilinir ve bunun için iyi bir nedeni vardır. Hem Windows hem de Mac’te çalışmasının yanı sıra, oyuncunun deneyimini geliştirmek için bir çok özellikle beraber gelir. Ayrıca, GDPR sertifikası ile piyasadaki en güvenli emülatör olarak yer edinir.
En yeni sürümü olan BlueStacks 5, şimdiye kadarki en hafif ve en hızlı emülatördür. Düşük kaliteli cihazlarda bile yüksek performans sunmaktadır. Sizde hemen deneyimleyebilirsiniz.
LD Player
Fiyat: Ücretsiz
LDPlayer, oyun performansına odaklanan hafif bir Android emülatördür. Android Nougat 7.1 sürümünü çalıştırmakta. İsmi duyulan oyunların çoğunu desteklemektedir. Bu oyunların daha fazlasını desteklemek için sürekli güncelleme alan bir emülatördür. Sadece oyunlar için değil Instagram, TikTok ve diğer buna benzer uygulamalarıda kullanmanıza olanak sağlar.
Android Studio Emülatörü
Fiyat: Ücretsiz
Android Studio, Android için varsayılan geliştirme programıdır. Geliştiricilerin Android için uygulamalar ve oyunlarını oluşturmalarına yardımcı olacak araçlarla beraber gelmekte. Kurulum aşaması diğer emülatörler kadar kolay değil bu yüzden fazla kişi tarafından tercih edilmemekte. Ancak geliştirme işlemi yapacaksanız bu emülatörü sizlere önerebiliriz. Android’in tüm sürümlerine kolaylıkla ulaşıp deneyim yaşayabilirsiniz.
Android Studio Sayfasına Ulaşın
ARChon
Fiyat: Ücretsiz
ARChon bilindik ve geleneksel bir emülatör değildir. Google Chrome uzantısı olarak yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında Chrome üzerinden Android uygulamalarını ve oyunlarını (sınırlı bir destekle de olsa) çalıştırabilirsiniz. Diğer emülatörlerden farkı ise Chrome’un çalıştığı tüm işletim sistemlerinde (macOS, Linux, Windows, vb.) sorunsuzca kullanabilirsiniz.
BlissOS
Fiyat: Ücretsiz
BlissOS, sanal bir makine aracılığıyla bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kurulumu sanal olduğundan kolaydır, ancak daha öncesinde hiç sanal makine ile uğraşmadıysanız biraz sıkılabilirsiniz. Sanal makine dışında kullandığınız sistemin de yanına kurulumunu yapabilirsiniz bu sayede Windows yanında Android işletim sistemini de kullanabilirsiniz. Sistem şu an için Android 11’e kadar desteklemektedir.
GameLoop
Fiyat: Ücretsiz
GameLoop, oyuncular tarafından kullanılan bir emülatördür. Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile dahil olmak üzere bazı oyunların resmi emülatörü olarak geçmektedir. Bu emülatör oyun dışında çok fazla kullanım alanı sunmaz bu yüzden işiniz geliştiricilik veya üretkenlik ise sizi mutlu etmeyecektir.
Genymotion
Fiyat: Ücretsiz/Ücretli
Genymotion çoğunlukla geliştiriciler içindir. Uygulamalarınızı piyasaya sürmeden test edebilmenizi sağlar. Birden fazla Android sürümüne ve birden fazla Android cihazına sahiptir. İstediğiniz cihazda istediğiniz Android sürümünü çalıştırabilirsiniz. Oyuncular ve üreticileri çok mutlu etmez. Genymotion’un en önemli özelliği ise hem bilgisayarlarda hem de bulutta kullanılabilmesidir.
MEmu Player
Fiyat: Ücretsiz / Ayda 3 ABD Doları / Yılda 30 ABD Doları
MEmu Player, oyuncular arasında oldukça başarılı görülen bir başka mükemmel Android emülatörüdür. En büyük özelliklerinden birisi ise hem AMD hem de Intel yonga setlerini desteklemesidir. Her ne kadar oyun emülatörü olsa da üretkenlik için kullanılabilecek bir emülatördür. Sık sık güncellenmektedir.
MuMu Player
Fiyat: Ücretsiz
MuMu Player, rakipleriyle aynı özelliklerin çoğuna sahip başka bir oyuncu emülatörüdür. Emülatör biraz daha eski sürüm olan Android 6.0 sürümünü çalıştırmakta. Diğer rakipleri gibi sürekli olarak güncelleme almakta. Diğerlerinden memnun kalmadıysanız sizi memnun edecektir.
NoxPlayer
Fiyat: Ücretsiz
NoxPlayer, oyuncular için bir başka Android emülatörüdür. Klavyeniz ile tuş eşleme sayesinde göze çarpmaktadır. Çoğu zaman iyi çalışmakta. Hala geliştirilme aşamasında olduğundan bazen küçük hatalar çıkabilir. Bunları stabil sürüme ulaşana kadar göz ardı etmek gerekmekte.
PhoenixOS
Fiyat: Ücretsiz
Phoenix OS, PC için en yeni Android emülatörlerinden biridir. Masaüstü benzeri bir deneyime de sahiptir, bu nedenle üretkenlik için de oldukça iyi çalışır. Google Play Hizmetlerine sahiptir, ancak bu hizmetleri güncellemek bazen biraz acı verici olabilir. Bu, Google Play Store’daki her uygulamayı ve oyunu edineceğiniz anlamına gelir.
PrimeOS
Fiyat: Ücretsiz
PrimeOS, Android emülatörleri arasında biraz daha göze çarpıyor. Aslında tam bir emülatör sayılmaz. Bilgisayarınızda işletim sisteminizin yanına yükleyerek çalıştırabilirsiniz. Oyun ve geliştiricilik için çok fazla kullanım alanı sunmaz ancak üretkenlik için kesinlikle kullanmanız gerekir.
RemixOS
Fiyat: Ücretsiz
Remix OS Player, PC için daha yeni Android emülatörlerinden biridir. Android Marshmallow’u çalıştırıyor. Kurulum işlemi oldukça basittir ve kullanımı da oldukça kolaydır. Daha çok oyunculara hitap ediyor. Aynı anda birden fazla oyun çalıştırma gibi özelliklere sahiptir. Bununla birlikte, oldukça temiz bir emülatör olduğundan, bir üretkenlik aracı olarak mükemmel bir şekilde kullanılabilir.
Xamarin
Fiyat: Ücretsiz/Kurumsal Seçenekler
https://www.youtube.com/watch?v=zLcCYmWTl-g
Xamarin, Android Studio’ya benzer bir IDE’dir. Aradaki fark, daha da büyük bir geliştirme ortamı için Microsoft Visual Studio’ya bağlanabilmesidir. Ayrıca, Android Studio gibi, bu da uygulama veya oyun testi için yerleşik bir öykünücüyle birlikte gelir. Kurulum, normal kullanıcı kullanımı için çok sıkıcı. Xamarin’in emülatörü, Genymotion gibi bir şey kadar güçlü değildir.Kişisel kullanım için ücretsizdir. Şirketler ve daha büyük ekipler bir ödeme planı üzerinde anlaşmak zorunda kalabilir.
Kendi Emülatörünüz
Fiyat: Ücretsiz
Görünüşe göre, kendi emülatörünüzü oluşturabilirsiniz. VirtualBox’ı indirmeniz gerekiyor. Daha sonra android-x86.org‘dan bir sistem dosyası indirmeniz gerekir. İndirdikten sonra yukarıdaki video gibi işlemlerinizi halledip kendi emülatörünüzü elde edebilirsiniz.
Bilgisayarlarınız için bildiğiniz ve en iyi dediğiniz bizim de gözden kaçırdığımız emülatör varsa bize yorumlarda bildirin. Test edelim ve onları da listeye ekleyelim.
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Akıllı Telefonlar
Hindistan’da kamera inovasyon aboratuvarı kuran Oppo, görüntüleme teknolojisinde ilerlemeyi hedefliyor
Oppo’nun Hindistan Haydarabad’daki Ar-Ge merkezinde kurduğu özel laboratuvar, gece video çekimi, farklı ortam ışıkları, ışık sıcaklıkları gibi birçok konuya yenilikçi bakış açıları sunmayı amaçlayacak. Yeni teknolojileri tüm dünyaya sunmayı hedefleyen bu laboratuvar, Orta Doğu Asya, Güney Asya, Afrika, Japonya ve Avrupa dahil olmak üzere, Oppo’nun diğer bölgelerdeki inovasyon çalışmalarına da öncülük edecek.
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Hindistan’daki yeni Oppo laboratuvarı, görüntüleme teknolojisini daha da ileri taşımak için araştırmalara başlıyor
Oppo, görüntüleme teknolojilerinde yeni çözümler geliştirmek üzere Hindistan Haydarabad’daki Ar-Ge merkezinde kamera inovasyonu için özel bir laboratuvar kurduğunu duyurdu. Laboratuvarın kurulması, dünya genelinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için yerelleştirilmiş özellikler, yapay zeka teknolojisini kullanan kamera çözümleri ve görüntüleme yazılımları geliştirmeyi hedefleyen Oppo’nun, Hindistan’daki üssünü güçlendiren en yeni hamlelerden biri olarak öne çıkıyor.
Yapay zeka yeteneklerinden faydalanan Oppo, yapay zeka destekli yüz rekonstrüksiyon teknolojisi ve güzellik çözümleri uygulaması geliştirmek gibi inovatif çözümlerle kullanıcılara yeni videografi yenilikleri sunacak. Bu yenilikler, Hindistan’a ve dünyanın diğer ülkelerine göre özelleştirilmiş çözümler sağlamak üzere tasarlanacak. Hindistan’daki ekip ayrıca Orta Doğu, Afrika, Güney Asya, Japonya ve Avrupa dahil olmak üzere diğer bölgeler ve ülkelerdeki yeniliklere de öncülük edecek. Laboratuvar ayrıca, video, fotoğraf ve Full Dimension Fusion (FDF) Portre Video Sistemi teknolojisi üzerine çözümler geliştirmek için de araştırmalar yapacak.
Yeni görüntüleme teknolojilerinden beklentiler ne
Oppo Hindistan Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Tasleem Arif şunları söyledi: “Görüntüleme teknolojileri her zaman Oppo Hindistan Ar-Ge’sinin odak noktasını oluşturdu. Bu laboratuvarın kurulumuyla, kullanıcılarımızın genel kamera deneyimini zenginleştirmeye çalışırken, global çözümleri yerelleştirmeye ve küreselleştirilebilecek yeni çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Hindistan kamera laboratuvarında geliştireceğimiz çözümler, dünya genelinde milyonlarca Oppo kullanıcısına sunulacak.”
Oppo Hindistan Ar-Ge Kamera Bölümü Başkanı Kaushal Prakash Sharma ise açılışla ilgili şunları söyledi: “Yapay zeka yetenekleriyle donatılan akıllı telefonlar artık profesyonel kameralar düzeyinde muhteşem görüntüler yakalayabiliyor. Laboratuvarda görüntüleme alanında yapılan araştırmalar ve inovasyonlar, insanların yaşadıklarını kaydederken akıllı telefonlarını kullanma şeklini değiştirmeyi amaçlıyor. Son teknoloji ekipmanlarla çok gerçekçi veri setleri işleyip üretecek, ileri kalitede görüntüleme ve video çekme deneyimleri sunacağız.”
Bu laboratuvar gelecekte, akıllı telefon kameralarını yapay olarak oluşturulmuş farklı sahnelerde teste tabi tutacak ve bu örnekler üzerinden elde edilen verileri analiz edecek. Farklı fotoğraf ve videografi senaryolarında çeşitli ışık kaynaklarını test etmek için özel makinelerle donatılan laboratuvar, kameralardaki teknolojilere daha fazla optimizasyon imkanı sunarak akıllı telefonlardan daha yüksek performans alınmasını amaçlıyor.
Oppo, görüntüleme teknolojilerini geliştirerek herkesin elde edeceği deneyime katkıda bulunmayı amaçlıyor. Reno6 Serisi, sektördeki ilk Bokeh Flare portre videosu ile video teknolojisinin bugüne kadar akıllı telefon sektöründe pek denenmemiş bir örneğini teşkil edecek. Yakın zaman önce 3. Nesil Ekran Altı Kamera teknolojisini tanıtan Oppo, 30 Haziran itibariyle dünya genelinde 8 bin 800’den fazla görüntü patenti başvurusunda bulundu. Oppo’nun bugün 3 bin 500’den fazla onaylanmış patenti bulunuyor. “İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik” temel misyonuyla Oppo, tüm kullanıcıların yaşamını daha iyi ve daha akıllı hale getirecek anlamlı inovasyonlar sunma misyonuyla yoluna devam ediyor.
Oppo’nun Hindistan’da geliştirdiği inovasyonlar hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.oppo.com/en/newsroom/stories/oppo-is-innovating-in-india/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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