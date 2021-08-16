Xiaomi Mi Mix 4’ün 1 dakikada elde ettiği gelir açıklandı!

Telefon piyasasında durumun en karışık olduğu nokta orta segment telefonlar. Bu segmentte bir çok farklı telefon bulunuyorken hepsinin birbirlerine artısı ve eksisi bulunuyor. Segmentteki en iddialı telefonlar olan Samsung Galaxy A52 ve Redmi Note 10 Pro’yu bu videoda karşılaştırıyoruz.

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TASARIM

Bu konuda iki telefonda kullanıcıya öznel seçimler sunuyor. Samsung Galaxy A52 arka tarafta kamera çıkıntısını kapatacak şekilde ayarlanmış, büyük abisi Galaxy S21 serisine benzer bir tasarımla geliyor. Ayrıca arka kapağın soft deri görünümlü olması sayesinde parmak izi ve leke tutmuyor. Redmi Note 10 Pro ise arka tarafındaki kamera çıkıntısı ile dikkat çekiyor. İçerisinde bulunan sensörün büyüklüğü de bunu etkiliyor. Önceki serilere göre incelen ve hafifleyen yapısıyla daha iyi bir forma kavuşan telefonun bronz rengi de çok şık görünüyor. İki telefonda ön tarafın ortasında bulunan ekran deliği kamarası ile geliyor. Ön çerçevelerin iki telefonda da ince tutulduğunu da söylemeden geçmeyelim.

EKRAN

Samsung Galaxy A52′ de 6.5 inç büyüklüğünde Super AMOLED FULL HD+ çözünürlük sunan 90Hz ekran tazeleme oranıyla geliyor. 407 PPI piksel yoğunluğu sunan telefon maksimum 800nit parlaklık sunabiliyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın kasaya olan oranı ise %84.62. Redmi Note 10 Pro’ya baktığımızda ise 6.67 inç büyüklüğünde, AMOLED FULL HD+ çözünürlüğünde, 120Hz ekran tazeleme oranıyla geliyor. 395 PPI piksel yoğunluğu sunan telefon maksimum parlaklık seviyesine ise 1200nit değerinde ulaşıyor. Galaxy A52 gibi Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın kasaya olan oranı ise %85.29.

PERFORMANS

İki telefonda Qualcomm Snapdragon işlemciler kullanıyor. Samsung Galaxy A52 Qualcomm Snapdragon 720G, Redmi Note 10 Pro ise Qualcomm Snapdragon 732G kullanıyor. İki işlemci arasındaki fark Qualcomm Snapdragon732G nin biraz daha güncel ve daha verimli olmasından kaynaklanıyor. İki telefonda RAM ve ROM tarafında da benzerlik gösteriyor. İki telefonu da 8GB RAM ve 128GB ROM ile satın alabiliyorsunuz. Ek olarak Redmi Note 10 Pro’nun 6GB RAM olan versiyonunu da satın almak mümkün. Günlük kullanımda herhangi bir fark gözlemlenemezken sentetik testlerde de aynı şekilde ufak farklar olduğu görülüyor. Arayüz ve yazılım tarafında birbirlerinden ayrılan modellerde Galaxy A52 OneUI arayüzünü kullanırken, Redmi Note 10 Pro’da ise MIUI arayüzü bulunuyor. Bu iki telefon arasında OneUI daha sade ve kullanışlı bir arayüz sunuyor.

KAMERA

Kamera tarafında bu iki cihaz segmentindeki en iyilerden iki tanesi olabilecek konumda bulunuyor. Samsung Galaxy A52 OIS bulundurması ile dikkat çekiyor. Sarsıntısız çekimler için OIS gibi hayati bir değeri bulundurması ile Note 10 Pro karşısında bir artı puan alıyor. Ancak Note 10 Pro içerisinde bulundurduğu 108MP’lik ana kamerası ile daha net ve keskin çekimler yapmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Note 10 Pro’da bulunan makro kamerası ise segmentinin üzerinde bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine topluyor. İki telefonunda gündüz çekimlerinde daha iyiyken Galaxy A52 gece çekimlerinde hem OIS hem de kamera yazılımının daha iyi olması sebebiyle öne geçiyor.

BATARYA

Orta seviye konumunda olan telefonların işlemcilerin verimli olduğu ve bir günü çok rahatlıkla çıkarabilecek batarya kapasiteleri olduğunu biliyoruz. Burada da Samsung Galaxy A52 4500 mAh bataryayı içerisinde bulunduryor. 25W değerinde hızlı şarj desteği olsa da kutusundan 15W değerinde bir şarj aleti çıkıyor. Redmi Note 10 Pro’da ise 5020 mAh değerinse sahip bir batarya bulunuyor. Ayrıca kutu içerisine dahil olan 33W değerinde şarj aletiyle hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Günlük kullanımda iki telefonda bir günü aşan bir pil ömrü vadediyor.

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