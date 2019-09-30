Xiaomi Mi Mix 4 bekleyenleri üzecek gelişme!

Xiaomi, geçtiğimiz hafta düzenlediği lansmanda Mi 9 Pro 5G modelinin yanı sıra Mi Mix Alpha adlı konsept telefonunu duyurmuştu. Etkinlikte tanıtılmayan Xiaomi Mi Mix 4 ile ilgili üzücü haber ise şirket yetkilileri tarafından geldi.

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Xiaomi Mi Mix 4 modelinin yerine Mi Mix Alpha geliyor

Daha önce Xiaomi Mi Mix 4 hakkında pek çok sızıntı raporlanmış, cihazın Mi 9 Pro modeliyle beraber duyurulacağı iddia edilmişti. Ancak lansmanda 5G uyumlu Mi 9 Pro’nun yanında yalnızca Mi Mix Alpha sergilenince teknoloji meraklıları Xiaomi’yi adeta soru yağmuruna tuttu. Xiaomi pazarlama müdürü Bishop Edward ise bu sorulara Çin’in popüler sosyal medya ağı Weibo üzerinden yanıt verdi.

Edward, yaptığı açıklamada Mi Mix serisinden yeni bir modelin duyurulduğunu ve Mi Mix 4 adlı bir telefonun çıkmayacağını açıkça belirtti. Yönetici bunun yanı sıra etkinlikte toplam 4 yeni ürünün tanıtımını gerçekleştirdiklerini ve sadece iki akıllı telefonun üzerine gidilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Xiaomi’nin Mi Mix serisinde deneysel tasarımlar üzerine çalıştığını düşünürsek Mi Mix 4’ün çıkmayacağını söylemek gayet mümkün. Zira Xiaomi Mi Mix Alpha modeli, %180 ekran/gövde oranı ve 108 megapiksel kamerasıyla bu misyonu başarıyla yerine getiriyor. Durum böyleyken Xiaomi Mi Mix 4’ün varlığına da pek ihtiyaç kalmıyor. Bütün bunların yanı sıra yeni modelin fiyatının yaklaşık 2.800 dolar olması, tahmin edilebileceği üzere Mi fanları tarafından pek hoş karşılanmadı. Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold gibi rakipleri varken Mi Mix Alpha’nın böyle bir fiyattan satışa sunulması marka cephesinde biraz hüsran yaratabilir.