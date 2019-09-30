Google Play Pass Türkiye’de nasıl kullanılabilir?

Google, geçtiğimiz günlerde abonelik sistemiyle çalışan yeni servisi Play Pass’i kullanıma açtı. Şu anda yalnızca Amerika’da satın alınabilen Google Play Pass, birkaç basit işlem ile Türkiye’de de kullanılabiliyor.

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Beklemek istemeyenler için Google Play Pass abonelik rehberi!

Daha önce belirttiğimiz gibi, Play Pass servisi şu anda sadece Amerika’da yaşayan kullanıcılar için sunuluyor. Bu nedenle, servise erişebilmek için Play Store’da bulunan ülke tercihini ABD olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ancak oldukça kolay olan bu işlemin bir takım dezavantajları bulunuyor. Google, kullanıcı sözleşmesi gereği 1 yıl boyunca tercih edilen ülke değişimine izin vermiyor. Bu yüzden işlemin ardından en az 1 yıl ülke değişimi yapamazsınız. Ayrıca halihazırda aile kitaplığı hizmetini aktifleştiren kullanıcılar da ülke değişimi gerçekleştiremiyor.

Play Pass abonelik aşamaları

Öncelikle güvenilir bir VPN uygulamasından Amerika lokasyonlu bir ağa bağlanın. Bu işlem sizin Amerika’da görünmenizi sağlayacaktır.

İşletim sisteminin ayarlar bölümünden uygulamalar kısmına geçiş yapın ve Play Store’u bulun. Daha sonra Play Store’un üzerine dokunup “Durmaya zorla” seçeneğine basın.

Sonrasında Play Store uygulamasını açın ve ekranı sağa doğru kaydırarak uygulama menüsünü açın. Burada Play Pass alanını göremezseniz “Hesap” seçeneğini açın. Açılan pencerenin alt kısmında “Amerika Birleşik Devletleri Play Store sürümüne geç” yazan yeni bir seçenek göreceksiniz. Kredi veya banka kartı ekle seçeneğine dokunup ülkenizi değiştirin.

Play Pass üyeliğinizi 5 kişiye kadar paylaşmak isterseniz “Hesap” penceresindeki aile seçeneğine girin. Buradaki adımları uygulayarak ücretsiz aile kitaplığı üyeliğinizi başlatın.