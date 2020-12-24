Xiaomi Mi Home uygulamasının tasarımı baştan aşağı yenilendi

Xiaomi Mi Home uygulaması, son yayınlanan v6.0 güncellemesiyle birlikte yepyeni bir kullanıcı arayüzüne kavuştu. Akıllı lambadan Wi-Fi genişleticiye varana kadar bütün Xiaomi ürünlerini uzaktan yönetebilmenizi mümkün hale getiren uygulama, yeşil ağırlıklı renk kombinasyonlarını beyaz ağırlıklı bir tasarım diline bırakmış gibi görünüyor.

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Tüketicilere sunduğu akıllı televizyon ve akıllı TV ürünleriyle dünyanın en çok tercih edilen markalarından birisi olan Xiaomi, yalnızca telefon ve televizyondan ibaret değil. Çatısı altında birbirinden akıllı ev aletlerini de barındıran Çinli şirketin, bir de MiHome adlı uygulaması bulunuyor. Mi Home sayesinde, Xiaomi’nin kullanıcıları sahip oldukları ürünleri uzaktan yönetebiliyorlar ve ilgili ürünün özelliklerini uygulamadan kontrol edebiliyorlar.

Xiaomi Mi Home uygulaması, daha kullanıcı dostu bir tasarımla revize edildi

Xiaomi Mi Home uygulaması için bugün itibarıyla kullanıma açılan v6.0 güncellemesiyle beraber, evini Xiaomi ürünleriyle donatan kullanıcılara daha efektif bir biçimde kolaylık sağlayacak birkaç özellik eklendi. Bunun yanı sıra da Xiaomi, Mi Home’un kullanıcı arayüzünü baştan aşağı yenilemiş gibi görünüyor. Uygulamanın daha okunaklı ve büyük yazılarla bezenmiş yeni arayüzü, önceki sürümüne nazaran daha kullanıcı dostu bir tasarımı tüketicilerin huzuruna çıkarıyor.





Xiaomi Mi Home uygulamasında göze çarpan ilk değişiklik, uygulamanın genel renk tasarımının değişmesi oldu. Hatırlayacak olursanız önceki sürümde uygulama ağırlıklı olarak yeşilimsi renklerle donatılmış bir haldeydi; bugün yayınlanan v6.0 sürümüyle beraberse Mi Home’un beyaz ağırlıklı bir tasarım dilini benimsediğini görüyoruz. Android 11 işletim sistemli bir telefon kullanıyorsanız Mi Home’un telefonunuzun güç menüsüyle entegre olabildiğini de küçük bir dipnot olarak ekleyelim.

v6.0 güncellemesiyle Mi Home’a gelen diğer yenilikler:

Mesajlaşma bölümü, uygulamadanın üst sekmesinde bulunan zil simgesine taşındı.

Xiaomi Mi Home sekmesinde oda yönetimi bölümü artık tam ekranda açılmıyor; bunun yerine odalar sekmeler haline açılıyor ve bu şekilde hızlıca düzenleme yapabiliyorsunuz.

“Günlükler” sekmesinin yeri değiştirildi.

Evinizi akıllı hale getirmek gibi bir düşünceniz varsa ve bu noktada nasıl bir yol haritasını takip etmek istediğinizi bilmiyorsanız, Xiaomi’nin akıllı ev ekosistemiyle tanışmanızı önerebilirim. Piyasadaki rakiplerine nazaran nispeten daha uygun fiyatlı ürünlerle tüketicileri buluşturan Xiaomi’nin çatısı altında sayısız ürün çeşitliliği bulunuyor.

Xiaomi’nin akıllı ev ürünleri hayatınıza girdikten sonraysa Xiaomi Mi Home uygulaması kesinlikle hayatınızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Zira uygulama, ışıkları uzaktan açıp-kapatma işlevine varana kadar daha sayamayacağımız çoğu aktiviteyi oturduğunuz yerden yapabilmenizi sağlıyor.