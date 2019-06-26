Redmi ve Black Shark 5G telefon üzerinde çalışıyorlar!

Redmi ve Black Shark ilk 5G destekli telefonları üzerinde çalışıyorlar. Xiaomi ise ilk 5G telefonu Mi Mix 3 5G‘yi çok yakında piyasaya sürecek.

İlginizi çekebilir: Xiaomi CC9, ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Redmi ve Black Shark 5G telefonlarını ne zaman çıkaracaklar?

Standartları yeni yeni oturan ve yaygınlaşmaya başlayan 5G teknolojisini yakalamak için majör akıllı telefon üreticileri bu sene ilk 5G akıllı telefonlarını tanıtmaya başladılar. Samsung, Xiaomi, Huawei ve LG gibi uzak doğulu markalar bu yeni teknolojiye en hızlı uyum sağlayan üreticiler arasında yerlerini aldılar.

Bu isimlere, son yıllarda büyük bir yükseliş trendi yakalayan Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin farklı tüketici kitlelerine odaklanan alt markaları Black Shark ile Redmi de eklendi. Farklı kullanıcı kitlelerine hitap eden ikili, kendi markaları adı altında satışa çıkacak olan ilk 5G destekli akıllı telefonları üzerinde çalışıyorlar. Xiaomi’nin ilk 5G telefonu Mi Mix 3 5G ise çok yakında Avrupa’da ve Çin’de satışa çıkacak.

Haberi MWC Shanghai etkinliğine katılan Redmi CEO’su Lu Weibing, Weibo’da yaptığı “5G geliyor” paylaşımıyla duyurdu. Weibing, ayrıca gelecek yılın sonuna doğru 5G akıllı telefon üretim maliyetlerinin düşmesinin beklendiğini ve bu telefonların vergiler dahil 300 $‘a satılabileceklerini söyledi. Black Shark CEO’su da ilk 5G telefonlarının müjdesini verdi fakat henüz net bir çıkış tarihi açıklanmadı.