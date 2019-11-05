Xiaomi Mi CC9 Pro resmen tanıtıldı! 5 kameralı canavar piyasada!

Xiaomi, bugün şirketin merkezi olan Çin’de yapmış olduğu bir basın toplantısıyla Mi CC9 Pro’nun tanıtımına ev sahipliği yaptı. Daha önceden de cihazla ilgili birçok sızıntı yayınlanmıştı ve resmi duyuruda bu dedikoduları doğrular nitelikte oldu.

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Xiaomi, yaptığı dev lansmanla birlikte arka tarafında beş kameranın yer aldığı ana kamerası 108MP olan telefonunu duyurmuş oldu. Mi CC9 Pro’nun donanım tarafını Snapdragon 730G işlemcisi gücünü veriyor. Bu demek oluyor ki iki çekirdeği 2.2GHZ sahip güçlü yapıya sahip altı çekirdekli bir işlemciyle karşı karşıyayız. Bu performans rakamları Snapdragon’un 865 serisi işlemcilerini ikiye katlayacağı anlamına gelebilir.

Ekran tarafında ise, 6.47 inç Super AMOLED panelin tercih edildiği cihazda Full HD+ çözünürlük ve 19.5:9 ekran gövde oranı bulunuyor. Uçtan uca kavisli bir ekran tercih edilen cihazda damla çentik ve çentik içerisinde 32MP f/2.0 öz çekim kamerası yer alıyor.

Cihaz hakkında en çok konuşulan nokta şüphesiz ki arka tarafta yer alan kamera kurulumu olacaktır. İki flash LED’le birlikte beş lensin bulunduğu telefon tüm sevenlerini mutlu etmeyi hedefliyor.

108MP kamera, Samsung’un geliştirmiş olduğu ISOCELL Bright HMX sensörünü kullanıyor. Koreli firma bu lensi ilk olarak yine Xiaomi’nin bir cihazı olan Mi Mix Alpha’da kullanmaya başlamıştı.

Xiaomi, bu cihazla birlikte dünyanın ilk f/1.7 8P lensini tanıtmakla birlikte bununla gurur duyuyor. Bununla birlikte 1/1.33 inç sensör, süper detaylı fotoğraflar çekmenize ve kusursuz düşük ışık performansı sağlayabiliyor. Ayrıca telefoto lens kamerada optik imaj sabitleme desteğinin bulunduğu 5x optik zoom teknolojisi 50x dijital zoom’a kadar çıkabiliyor.

Xiaomi, ultra geniş açı sensöründe 117 derece açı görüntüyü 20MP sensörle birlikte iletebiliyor. Kurulumun merkezinde ise 2-10cm boyutlarında makro lens bulunuyor. Kameralar birlikte, 1.5cm mesafeye kadar yakın çekim yapabilme imkanı sunabiliyor.

Portre modu için beş kamerada yer alan 2MP derinlik sensörü kullanılmıyor. Bunun yerine daha iyi performans sunan 2x zoom yapabilen 12MP telefoto kullanılıyor.

Mi CC9 Pro’nun batarya tarafında 5.260 mAh kapasiteye sahip otuz dakikada %58, 65 dakikada %100 doluluk oranına erişebilen bir donanım tercih edilmiş. 30W PD hızlı şarj desteği sunan telefonda Android 9 Pie ile çalışan MIUI 11 kullanılıyor. Üç renk seçeneğiyle piyasada göreceğimiz cihazın Şafak Yeşili, Buzul Beyazı, Geceyarısı Siyahı renkleriyle satın alabiliyorsunuz.

Mi CC9 Pro, Çin’in yerel saatine göre bugün akşam beşte iki hafıza seçeneğiyle Çin pazarında piyasaya sunuluyor. 6/128GB modeli 400 dolar, 8/256GB cihazın ise 440 dolar fiyat etiketine sahip olacak.