Xiaomi Mi CC9 Pro, 30W şarj desteğiyle doğrulandı!

Xiaomi, CC serisini Mi ailesinin bir ferdi haline getirerek meraklı ve yaratıcı insanlar için yaratıldığını iddia ederek piyasaya sunmuştu. Avrupa pazarına cihaz, Mi 9 Lite olarak lanse edilmişti.

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Mi CC9’un aslında iki varyantı bulunuyor. Orta seviyeye konumlandırılan cihazda Mi CC9 ve daha ucuz olan Mi CC9e olarak satışa sunulmuştu. Şu an cihaz serisinin üçüncü versiyonu olacak Pro modelinde birçok kaynaktan gelen bilgiler dahilinde çeşitli marketlerde satışa çıkacağı doğrulandı.

M1910M4E model numarasıyla, Çin’in 3C sertifikasyon şirketi tarafından onaylandı. Cihaz kutudan 30W hızlı-şarj desteğiyle gelecek. Aynı telefon başka bir kod adı olan M1910M4G ismiyle Avrupa Ekonomi Komisyonu’nun testlerinde görüntülenmişti.

Bazı yayınlanan erken sızıntılar, Mi CC9 Pro’nun Snapdragon 730G işlemcisiyle geleceğini öne sürüyordu. Şu anlık kamera detaylarıyla ilgili bir bilgi sızdırılanların içinde maalesef ki yer almıyor. Muhtemel kombinasyonun 48MP + 8MP geniş açılı + 2 MP derinlik sensörü kombinasyonu ile geleceği yer alan muhtemel olasılıklar arasında yerini koruyor.

Gençlere yönelik, ideal telefon yarattıklarını belirten Xiaomi, orta seviyeye hitap eden bu seriyi uzun süre devam ettirmeyi planladığı aşikar. Umarım, üst seviye cihazların özelliklerini bu tip cihazlarla birlikte daha erişebilir hale gelmesi sağlanabilir.

Xiaomi Mi CC9 akıllı telefonda, Super AMOLED panel yer alacak. 4.030 mAh batarya kapasitesine sahip olacak telefonda Android Pie tabanlı MIUI 10 işletim sistemi kullanılıyor. Yine de Android Q tabanlı MIUI 11’i de deneyimlemek isterdik. Yakın zamanda Xiaomi’nin cihaza yeni güncellemeyi vermesi bekleniyor.