Huawei Maxe X, gelecek ay satışa çıkacak!

Huawei Mate X, gelecek aydan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor. Çok uzun bir süreçten geçen katlanabilir cihazın kusurları düzeltilmiş stabil bir versiyonun çıkış yapacağını tahmin ediyoruz.

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Çinli Dev’in yeni nesil telefonunun piyasaya sürüş tarihiyle ilgili haberimizi yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu eylemin gerçekleşeceğine dair bazı ek bilgileri sizle paylaşmak istiyoruz.

Mate X, Huawei’nin Kirin 980 işlemci ve Barong 5000 modem ile birlikte gelen 5G bağlantı desteğine sahip cihazda aynı zamanda 4.500mAh batarya bulunuyor. Çift hücreli bir pile sahip telefonda 55W hızlı şarj desteği ile yarım saatte %85 pil doluluğu rakamlarını vadediyor. Katlanabilir durumdayken 6.6 inç önde 6.38 inç’de arkada panele sahip olan cihazda katlanabilir kavisli AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz.

Deniz kabuğu tarzında bükülebilen yapısıyla karşımıza çıkan Mate X, kullanıcılarına çok daha verimli bir kullanış stili ile, günlük yaşamda Galaxy Fold’dan daha başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.

Biz sadece cihazın katlanmasını görebiliyoruz. Çünkü ucuz bir cihaz değil. Çin’de 15 Kasım tarihlerinde 16,999 yuan fiyat etiketiyle çıkacak olan cihazın dolar paritesi karşılığı 2,400 dolar olacak. Eğer almayı düşünüyorsanız cihazın sadece 8GB RAM 512GB hafızalı modeli şimdilik satışlarda olacak.

Uluslararası pazarda duyurusu ise Huawei sözcüsünün demeçlerine göre, ağ sağlayıcı operatörlerin 5G iletişim tarafındaki yeterliliğine bağlı olarak sunulacak. Şu anlık global taraf nazarında planların inceleme altında olduğunu da ekledi.

Huawei, bilindiği üzere, geçen hafta son çeyrek rakamlarında büyüme gösteren bir firma olmuştu. Ülkemizde ve global pazarda da yükseliş trendini hiç bozmayan firmanın, cesur hamleler için hazır olduğunu söylemek çokta yanlış olmayacaktır.