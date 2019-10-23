Akıllı Telefonlar
Huawei Maxe X, gelecek ay satışa çıkacak!
Huawei Mate X, gelecek aydan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor. Çok uzun bir süreçten geçen katlanabilir cihazın kusurları düzeltilmiş stabil bir versiyonun çıkış yapacağını tahmin ediyoruz.
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Çinli Dev’in yeni nesil telefonunun piyasaya sürüş tarihiyle ilgili haberimizi yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise bu eylemin gerçekleşeceğine dair bazı ek bilgileri sizle paylaşmak istiyoruz.
Mate X, Huawei’nin Kirin 980 işlemci ve Barong 5000 modem ile birlikte gelen 5G bağlantı desteğine sahip cihazda aynı zamanda 4.500mAh batarya bulunuyor. Çift hücreli bir pile sahip telefonda 55W hızlı şarj desteği ile yarım saatte %85 pil doluluğu rakamlarını vadediyor. Katlanabilir durumdayken 6.6 inç önde 6.38 inç’de arkada panele sahip olan cihazda katlanabilir kavisli AMOLED ekran kullanıldığını görüyoruz.
Deniz kabuğu tarzında bükülebilen yapısıyla karşımıza çıkan Mate X, kullanıcılarına çok daha verimli bir kullanış stili ile, günlük yaşamda Galaxy Fold’dan daha başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.
Biz sadece cihazın katlanmasını görebiliyoruz. Çünkü ucuz bir cihaz değil. Çin’de 15 Kasım tarihlerinde 16,999 yuan fiyat etiketiyle çıkacak olan cihazın dolar paritesi karşılığı 2,400 dolar olacak. Eğer almayı düşünüyorsanız cihazın sadece 8GB RAM 512GB hafızalı modeli şimdilik satışlarda olacak.
Uluslararası pazarda duyurusu ise Huawei sözcüsünün demeçlerine göre, ağ sağlayıcı operatörlerin 5G iletişim tarafındaki yeterliliğine bağlı olarak sunulacak. Şu anlık global taraf nazarında planların inceleme altında olduğunu da ekledi.
Huawei, bilindiği üzere, geçen hafta son çeyrek rakamlarında büyüme gösteren bir firma olmuştu. Ülkemizde ve global pazarda da yükseliş trendini hiç bozmayan firmanın, cesur hamleler için hazır olduğunu söylemek çokta yanlış olmayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.1, 2020’nin ikinci yarısında gelecek!
Nokia, profesyonel fotoğrafçılık için kullanılmasını hedeflediği PureView serisinde sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu sene duyurulan Nokia 9 PureView oldukça yetersiz bir cihaz olduğunu göstermişti.
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HMD’nin sahip olduğu şirket, altı kameralı kuruluma sahip yeni dizayn anlayışını Nokia 9 serisinde deneyimlemişti. Çoğu amiral gemisinden çok daha iyi kamera donanımına sahip cihazda teknik detaylara inersek bir hüsranla karşı karşıya geliyoruz.
İskandinav şirket, Nokia 9.1 PureView ile önceki modellerinin abisi niteliği taşıyan cihaz üzerinde çalışmaya başladılar. Nokia Anew Twitter hesabı, yeni amirallerinin 2020 yılının ikinci çeyreğinde yeni amiral gemilerinin tanıtılacağını şimdiden açıkladı. Atılan tweet, bir kullanıcaya cevap olarak geldi.
PureView serisi aslına bakarsak 2018 yılında çıkması beklenen bir aileydi ama 2019’a sarkmıştı. Nokia Anew hesabı, bu iddiayı öne atan ilk siteydi. Önceki nesil dizayn, 3 kameralı 12MP f/1.8 açıklığa sahip monokrom lens ve 2 kameralı 12 megapiksel f/1.8 RGB sensör cihazda yer alıyordu. Bu kamera kombinasyonu Light firması tarafından Nokia için tasarlanmıştı.
Yeni model cihaz için yine aynı firmanın çalışmalara başladığı iddia ediliyor. Umarım, daha esnek bir kamera kurulumunu yeni telefonda görme şansımız olur. Nokia, HMD ortaklığı şirketin Nokia hisselerini Microsoft’tan satın almasıyla başlamıştı. Aslında gerçekleşen bu birleşme beş sene önce başlamıştı. Fakat Microsoft’un isim haklarıyla ilgili ayrı bir antlaşma yapmasından dolayı, firmanın varlığı ve piyasaya çıkışı gecikmişti.
Bir zamanların lideri, İskandinav merkezli firma eski zamanlarına dönebilecek kadar iyi mi? Yorumlar kısmında konuyla ilgili görüşlerinizi belirtebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung 5 milyon katlanabilir telefon satmayı umuyor!
Samsung gelen son habere göre katlanabilir telefon üretimini yaklaşık on kat artırmayı planlıyor. Galaxy Fold modeli şimdiye kadar 500.000 adet sattı.
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Samsung katlanabilir telefon planları
Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Fold‘la yaşadığı hüsranın ve yapılan ertelemelere rağmen katlanabilir telefon konusunda geri çekilmeye niyetli değil gibi görünüyor. ET News’in haberine göre Samsung, 2020‘de katlanabilir telefon üretimini agresif bir şekilde artırmayı planlıyor. Bu artışın şimdiki üretimin yaklaşık on katı olması bekleniyor.
Samsung‘un yakın zamanda piyasaya çıkardığı yenilenmiş Galaxy Fold modeli şimdiye kadar 500.000 adet sattı. Zorlu üretim süreci yüzünden şu anda telefon üretim bandında sınırlı olarak üretilebiliyor. Yeni katlanabilir telefonlarında ‘ultra ince cam’ kullanmak isteyen şirketin üretim miktarını artırabilmesi için Vietnam’daki fabrikasına daha çok yatırım yapması gerektiği vurgulanıyor.
Oldukça yüksek maliyetleriyle dikkat çeken katlanabilir ekranlı telefonlara olan talebin şirketin iddialı satış hedeflerini tutturmasına yetip yetmeyeceği ise merak konusu. Samsung, maliyetleri ve dolayısıyla satış fiyatını düşürmek için Galaxy Fold‘un aksine dikey olarak dışa katlanan bir model üretmeyi planlıyor. Böylece $1,980 olan satış fiyatının $1,500 civarlarına ineceği tahmin ediliyor. Yine de fiyat-performans odaklı ürünlerin cazibe merkezi haline geldiği akıllı telefon piyasasında Huawei ve Samsung‘un katlanabilir telefonlarının ne kadar rağbet göreceği hâlâ büyük bir soru işareti.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi 2020’de ondan fazla 5G telefon çıkarmayı planlıyor!
Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin önümüzdeki yıl üst ve orta seviyede ondan fazla 5G akıllı telefon tanıtacağını belirtti.
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Xiaomi 5G planları
Henüz dünyada yeterince yayılmamasına rağmen bu yıl Samsung ve Huawei gibi pek çok akıllı telefon üreticisi özellikle üst seviye cihazlarında 5G modeme yer vermeye başladılar. Çinli teknoloji devi de bu markalardan biri. Şirketin CEO’su Lei Jun Çin’in Wuzhen şehrinde düzenlenen Dünya İnternet Konferansında şirketin 2020‘deki 5G planlarından söz etti.
Jun, şirketin gelecek yıl üst ve orta seviyede ondan fazla 5G akıllı telefon tanıtacağını belirtti. Bu yeni bağlantı teknolojisi konusunda telekomünikasyon şirketlerinin de ellerini çabuk tutması gerektiğini vurguladı. CEO ayrıca endüstrideki insanların 2020‘de 4G telefonların 5G modemli rakipleriyle mücadele edemeyeceklerini düşündüklerini de belirtti.