Xiaomi Mi 5s ve Mi 5s Plus Oreo güncellemesi Ekim ayında gelebilir!

Xiaomi Mi 5s ve Mi 5s Plus Oreo güncellemesi gecikmesi ile kullanıcılarını üzen Çin menşeli telefon üreticisi Xiaomi’nin, Eylül 2016’da çıkardığı iki amiral gemisi olan Mi 5s serisi için Oreo söylentileri gelmeye başladı.

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Xiaomi Mi 5s ve Mi 5s Plus Oreo güncellemesi neden gecikti?

Mi 5s ve Mi 5s Plus sahipleri, Xiaomi CEO’su Lei Jun’un Weibo sayfasına Oreo güncellemesinin gecikmesi hakkında şikayetlerini dile getirdiler.Xiaomi bu şikayetler ardından hayranlarına gecikme hakkında bir açıklama yayınladı.Yapılan açıklamada Xiaomi, çift kameralı Mi 5s Plus ile alakalı teknik sorunlar yaşadığını belirtti.Sorunun Xiaomi Ar-Ge ekibi tarafından incelendiği ve çözüm üretilmeye çalışıldığı da eklenen bilgiler arasında.



Xiaomi ayrıca Mi 5s‘lerin ultrasonik parmak izi okuyucusu ile ilgili de bir sorundan bahsetti.Şu anda Qualcomm ve Xiaomi bu sorun için çözüm bulamadılar fakat birkaç hafta içinde çözeceklerini umuyorlar.Resmi açıklamada güncellemenin Ekim ayı başlarında yayınlanacağı belirtildi ancak kararlı sürüm mü ya da beta sürüm mü olduğu söylenmedi.

Xiaomi’nin bu sorunlar hakkında neden Qualcomm’a ihtiyaç duyduğunu merak edenler için hatırlatalım; Mi 5s‘de kullanılan parmak izi okuyucu Qualcomm tarafından üretiliyor ve Mi 5s Plus‘da kullanılan çift kameralar Qualcomm’un spektrum ISP’sini kullanıyor.