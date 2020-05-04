Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Band 5 sızıntısı kafaları karıştırdı!
Akıllı bileklik pazarının en çok satan modellerinden Xiaomi Mi Band serisi, yeni modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili ortaya çıkan yeni fotoğraflar ise kullanıcıların kafasını karıştırdı!
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Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili ilginç bir tasarım ortaya çıktı!
Slashleaks sitesinde ortaya çıkan 2 görüntü, merakla beklenen akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 5 için beklentilerin artmasına neden oldu. Sızdırılan bileklik görüntülerinde tam ekran konseptine sahip bir ekran görünüyor. Önemli bir tasarım yeniliğine sahip olan ekranın uyandırma işlevi ise oldukça küçültülen ve delik formuna getirilmiş bir alan üzerinden sağlanıyor.
Yansıyan görüntüler ilk başta heyecan verici gibi görünse de sızıntının doğru olup olmadığı konusunda bazı çelişkiler mevcut. Çünkü Xiaomi’ye yakın bazı kaynaklar, sızdırılan Mi Band 5 görsellerinin sahte olduğunu belirtiyor.
Xiaomi Mi Band 5’in ortaya çıkan teknik özellikleri ise bilekliğin ciddi değişiklere sahne olacağını gösteriyor. 1.2 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip olduğu belirtilen bileklik, böylece 0.95 inçlik selefine göre önemli bir büyüme kaydedecek. Öte yandan, bilekliğin yalnızca Çin’de satılan NFC sürümünün artık standart hale geleceği de belirtiliyor. Bu da Google Pay desteğinin Mi Band 5 için sunulacağı anlamına geliyor. Son olarak Huami işbirliğiyle üretilecek akıllı bilekliğin 25 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olmasının beklendiğini belirtelim.
Aksesuar
Fitbit, çocuklar için 4G’li akıllı saati bu yıl çıkarıyor!
Akıllı saat ve bileklik dünyasının önemli isimlerinden Fitbit, çocuklar için ürün geliştirmeye devam ediyor. Firma, bu yıl 4G‘li çocuk saatlerini çıkarmaya hazırlanıyor.
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Fitbit 4G’li çocuk saati bu yıl çıkaracak!
Giyilebilir akıllı teknolojiler denince akla gelen firmalardan olan Fitbit, yeni ürünü ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Firma 4G özellikli çocuk saatlerini bu yıl piyasa sürmeyi planlıyor. Yıl sonunda çıkması beklenen cihazlar için Hong Konglu girişimci şirket ile anlaşıldı. Anlaşmanın doğrudan Fitbit firmasının Doki Technologies‘i satın alması ile gerçekleştiği gelen haberler arasında. Doki Technologies firması bilindiği üzere görüntülü konuşma yapılabilen ilk çocuk saatini piyasaya süren firma olarak hatırlanıyor. Google‘ın da anlaşmalı olduğu Fitbit‘in öncelik olarak Doki ile çocuk saatini geliştirmeyi seçtiği de gelen haberler arasında. SIM kart entegreli olacak cihazın, aynı zamanda görüntülü konuşma özelliğinin de olacağı düşünülüyor.
Akıllı bileklik ve saat dünyasını çocuklar içinde kullanılabilir bir hale getirmek isteyen firma, yeni nesil saatleri ile bu hedefe bir nebze daha yaklaşmak istiyor. Aynı zamanda akıllı saat ve bileklik piyasasında ki yerini korumak ve sağlamlaştırmak isteyen Fibrit, görünüşe göre emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ülkemizde de spor severler için hayli önemli bir alternatif olan firma, bu ay içerisinde bildiğiniz üzere Fitbit Charge 4 isimli akıllı bilekliğini tanıtmıştı. Ülkemizde de satışı bulunan cihazın ortalama 1000 TL gibi bir fiyat etiketi bulunuyor.
Genel
Realme Watch akıllı saatinin render görüntüleri ortaya çıktı
Çinli teknoloji devinin uzun zamandır beklenen akıllı saati Realme Watch için detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Realme Watch isimli cihazın render görselleri ve arayüz görüntüleri internete sızdırıldı.
Türkiye pazarında yeni akıllı telefon modelleriyle öne çıkmaya çalışan Realme, geçtiğimiz haftalarda Xiaomi Mi Band 4’e rakip olan bir akıllı bileklik tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi ise giyilebilir ürünün yanına bir de Realme Watch akıllı saatini ekliyor.
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XDA Developers internet sitesi, akıllı saatin render görsellerini ve arayüz görüntülerini ele geçirmeyi başardı. Sızan görüntülere göre saatin 320 × 320 çözünürlüklü 1.4 inç TFT LCD bir ekrana sahip. Kare şeklinde olan saatin sağ kısmında ise bir adet çok fonksiyonlu tuş bulunuyor.
Paylaşılan bilgilere göre yeni akıllı saat, 7 gün boyunca çalışmasını sağlayacak 160 mAh’lik bataryayla gelecek. Realme Watch, su ve toz dayanıklılığı konusunda IP68 sertifikasına da sahip olacak. Söz konusu model, Bluetooth 5.0 desteğinin yanında 5 adet ön yüklü tema ile gelecek.
Realme’nin beklenen akıllı saati, kalp atış hızı ölçümü, hava durumu göstergesi, adım izleme, kronometre, alarm ve telefonda çalan müziği kontrol etme gibi pek çok fonksiyona sahip olacak. Ancak söz konusu akıllı saat, Wear OS yerine düşük maliyetli akıllı saatler için geliştirilmiş özel bir işletim sistemiyle kullanması bekleniyor.
Son olarak 4 farklı renk ile piyasaya sürülecek modelin henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de fiyatının yüksek olması beklenmiyor.
Aksesuar
Amazfit X, 28 Nisan’da tanıtılacak
Geçtiğimiz Ağustos ayında Çinli şirket Huami, yeni akıllı saati olacak olan Amazfit X ile ilgili sinyalleri vermişti. Şimdi ise beklenen gün geldi; ve firma 28 Nisan’da Amazfit X modelini Indiegogo üzerinden tanıtacağını duyurdu.
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Amazfit X, kullanıcılara neler vadediyor
Amazfit X sadece spor veya sadece iş odaklı olmaktansa iki alandaki ihtiyaçlarınızı birden karşılayabilecek özelliklere sahip. Huami’nin yeni akıllı saatinin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kavisli ekrana sahip olması. Tasarım olarak göze hoş gözüken bu ekran, 2.07 inç boyuta sahip AMOLED bir panelden oluşuyor. 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, bir akıllı saat için iyi bir boyutta ve tatmin edici renk doygunluğuna sahip. Ekranın kalınlığı ise sadece 12.5 mm.
Huami’nin yeni akıllı saati, 220 mAh bataryaya sahip. Huami’nin belirttiği kadarıyla ise cihaz, tam şarjda 7 güne kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Bunların dışında Amazfit X’in barındırdığı özellikler ise; bildirimlerinizi saat ekranına yansıtma, birçok kullanım modu desteği, BioTracker™ PPG sensörü ile kalp ritminizi takip etme ve kayıt altına alma vb. Henüz Amazfit X’in detayları ile ilgili bilgilerimiz kısıtlı olsa da; lansman sonrasında tüm detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.
Siz Huami’nin yeni akıllı saatiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!