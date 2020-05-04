Xiaomi Mi Band 5 sızıntısı kafaları karıştırdı!

Akıllı bileklik pazarının en çok satan modellerinden Xiaomi Mi Band serisi, yeni modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili ortaya çıkan yeni fotoğraflar ise kullanıcıların kafasını karıştırdı!

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Xiaomi Mi Band 5 ile ilgili ilginç bir tasarım ortaya çıktı!

Slashleaks sitesinde ortaya çıkan 2 görüntü, merakla beklenen akıllı bileklik modeli Xiaomi Mi Band 5 için beklentilerin artmasına neden oldu. Sızdırılan bileklik görüntülerinde tam ekran konseptine sahip bir ekran görünüyor. Önemli bir tasarım yeniliğine sahip olan ekranın uyandırma işlevi ise oldukça küçültülen ve delik formuna getirilmiş bir alan üzerinden sağlanıyor.

Yansıyan görüntüler ilk başta heyecan verici gibi görünse de sızıntının doğru olup olmadığı konusunda bazı çelişkiler mevcut. Çünkü Xiaomi’ye yakın bazı kaynaklar, sızdırılan Mi Band 5 görsellerinin sahte olduğunu belirtiyor.

Xiaomi Mi Band 5’in ortaya çıkan teknik özellikleri ise bilekliğin ciddi değişiklere sahne olacağını gösteriyor. 1.2 inç boyutunda AMOLED bir ekrana sahip olduğu belirtilen bileklik, böylece 0.95 inçlik selefine göre önemli bir büyüme kaydedecek. Öte yandan, bilekliğin yalnızca Çin’de satılan NFC sürümünün artık standart hale geleceği de belirtiliyor. Bu da Google Pay desteğinin Mi Band 5 için sunulacağı anlamına geliyor. Son olarak Huami işbirliğiyle üretilecek akıllı bilekliğin 25 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olmasının beklendiğini belirtelim.