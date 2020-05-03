Realme 5 Pro, Nisan ayı güncellemesini aldı!

Realme, Realme 5 Pro için telefondaki Android güvenlik versiyonunu Nisan 2020 tarihine yükselten yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. RMX1971EX_11.C.03 sürüm numarası taşıyan yeni güncellemede DocVault ID özelliği Realme 5 Pro‘ya da geliyor. Fakat bu şuanlık bir süreliğine Hindistan için geçerli.

İlginizi çekebilir: Redmi K30i, 48 MP ana kamera ile gelecek!

Realme 5 Pro, bu güncelleme ile hangi sorunları düzeltti?

Realme 5 Pro’da, bu yeni güncelleme ile birkaç önemli hata düzeltildi. Ayrıca ses kalitesinde de iyileştirmelere gidildi. Artık daha optimize ses ayarları mevcut olacak.

Realme 5 Pro’nun güncelleme notlarına bakarsak;

Güvenlik

Android güvenlik güncellemesi Nisan 2020‘ye güncellendi.

Uygulama

Realme 5 Pro için DocVault ID özelliği Hindistan‘da kullanıma açıldı.

Giderilen sorunlar

Üçüncü parti uygulamalar için optimize edilmiş ve daha iyi bir ses kalitesi

için edilmiş ve Karanlık modda son konum bilgisi listesinin sağ tarafına bir ok eklendi.

modda listesinin tarafına bir eklendi. İstemci her müzik çaldığında bilgi kutucuğunun çıkması sorunu düzeltildi.

bilgi kutucuğunun çıkması düzeltildi. Arka planda uygulama kapatıldığında alarmın otomatik olarak kendini kapatması sorunu giderildi.

Telefonun Android güvenlik güncellemelerini zamanında alması oldukça kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Bunların haricinde cihazın daha optimize çalışması için çeşitli ayarlar yapıldı ve sistem kararlılığı arttırıldı. Ayrıca bilinen diğer ufak sorunlar da bu güncelleme ile çözüldü. Realme 5 Pro‘nun bu güncellemesi ilk olarak sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacak. Büyük bir hata bulunmazsa birkaç gün içinde daha geniş bir kitleye ulaşacak.