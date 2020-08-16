Xiaomi Mi Band 5 inceleme | Fiyatı düşerse ON NUMARA bileklik!

Xiaomi Mi Band 5 inceleme videomuzda, firmanın yeni akıllı bileklik modelini inceliyoruz. Neler değişti? Mi Band 4’ten geçilir mi? Tüm soruların cevabı videomuzda.

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Xiaomi Mi Band 5’te neler yeni?

Xiaomi Mi Band 5 inceleme videomuzda genel hatlarına baktığımız modelin selefi olan Mi Band 4’le neredeyse aynı olduğunnu görüyoruz. Mi Band 5’te kullanılan renkli AMOLED ekranın boyutu önceki modele nazaran %20 arttırılmış ve 1.1 inç’e çıkarılmış ve ekranın kenarları yuvarlatılmış. Kenarlarının yuvarlatılması özellikle açık tona sahip temaları kullanırsanız ki, ben Cyberpunk 2077 içerikli bir tema kullanıyorum, ekranın daha şık göründüğünü fark ediyorsunuz. Bununla birlikte ekranda yapılan yuvarlatılma, kullanılan kayışa da uygulanmış. Şahsi düşüncem, bilekliği kibarlaştırmış uygulanan tasarım. Ekran parlaklık oranımız da değişmiş. 400 nit’ten 450 nit’e çıkarılmış. Böylelikle ekranı, yoğun güneş altında daha rahat görebiliyorsunuz.

Şarj ünitemiz hantallığından sıyrılmış, boyu uzamış ve mıknatıs eklenmiş. Yani hem Mi Band 5’inizi kayışını çıkarmadan şarj edebiliyorsunuz hem de boyundan ötürü şarjda yer hizasında tutmanıza gerek kalmıyor. Genel olarak yapılan ufak değişiklikleri beğendim ama yeterli mi, videonun sonunda bahsedeceğim elbette.

Xiaomi Mi Band 5 teknik özellikleri

Teknik özellikler tarafında, sensörlere bakacağımız zaman; kalp atış sensörü, kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yarayan ivme ölçer, jayroskop, barometre ve yakınlık sensörü yer alıyor. Akıllı bilekliğin şarjını %100’e kadar şarj ettiğiniz takdirde 14’e güne kadar cihazı kullanabileceğinizi söylüyor firma.

Xiaomi Mi Band 5 yazılımı nasıl?

Mi Band 5’in yazılımına baktığımız takdirde, ana ekranda yer alan simgelerin ve fontların büyüdüğünü görüyoruz. Karşımıza çıkan ekranda toplamda 10 adet seçenek yer alıyor. Cihaz üzerinden kalp atış hızınızı takip edebiliyor, stres seviyenizi ölçebiliyor, rahatlamak için nefes egzersizi modunu kullanabiliyorsunuz. Hatta ve hatta telefonunuzun kamerasın dahi kontrol edebiliyorsunuz. Seçeneklerde PAI adı verilen ve Mi Band 5’i diğer bilekliklerden ayıran bir özellik dikkat çekiyor. PAI seçeneğinin açılımı Personal Activity Intellegence olarak geçiyor İngilizce’de. Türkçeye çevirirsek ise Kişisel Aktivite Zekası adını verebiliriz. Bu özellik sayesinde kalp atış verilerinize dayalı kişisel fizyolojik veriler toplanıyor ve günlük aktivitelerinize göre PAI puanları belirleniyor. Bileklikten de bu verileri takip edebileceğiniz gibi Mi Fit uygulaması üzerinden de 7 günlük PAI durumunuza bakabiliyorsunuz.

Uygulamada yazan ve Hunt Fitness Study araştırmasına göre PAI değerinin 100 üzerinde olması kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini azaltmaya yardımcı oluyormuş. Uygulamada zaten sizin günlük PAI verilerinizi 100’ün üstünde tutmanızı istiyor ve bunu sağlamak için bileklik üzerinde size günün sonunda rozetler veriyor. Ne kadar hareket ederseniz ve spor yaparsanız o kadar çok ödül kazanıyorsunuz. Önceki modelde yer alan 6 aktivite moduna ek olarak 5 seçenek daha eklemişler. Bunlar yoga, kapalı bisiklet, ip atlama, eliptik ve kürek makinesi olarak geçiyor.

Kaç paraya satın alabiliriz?

Mi Band 5’in fiyatı şu anda Hepsiburada’da 279 TL’ye satılıyor. Yüksek bir fiyata satış yapıyorlar ve Mi Band 4’ün satış fiyatı 179 TL. Yani arada 100 TL’lik bir fark var. Bu fiyatı firmanın çıkış fiyatı olarak belirlediğini düşünürsek, fiyatı 180 TL seviyelerine gerilerse satın almak için ideal bir seçenek olabilir.