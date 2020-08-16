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Xiaomi Mi Band 5 inceleme | Fiyatı düşerse ON NUMARA bileklik!
Xiaomi Mi Band 5 inceleme videomuzda, firmanın yeni akıllı bileklik modelini inceliyoruz. Neler değişti? Mi Band 4’ten geçilir mi? Tüm soruların cevabı videomuzda.
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Xiaomi Mi Band 5’te neler yeni?
Xiaomi Mi Band 5 inceleme videomuzda genel hatlarına baktığımız modelin selefi olan Mi Band 4’le neredeyse aynı olduğunnu görüyoruz. Mi Band 5’te kullanılan renkli AMOLED ekranın boyutu önceki modele nazaran %20 arttırılmış ve 1.1 inç’e çıkarılmış ve ekranın kenarları yuvarlatılmış. Kenarlarının yuvarlatılması özellikle açık tona sahip temaları kullanırsanız ki, ben Cyberpunk 2077 içerikli bir tema kullanıyorum, ekranın daha şık göründüğünü fark ediyorsunuz. Bununla birlikte ekranda yapılan yuvarlatılma, kullanılan kayışa da uygulanmış. Şahsi düşüncem, bilekliği kibarlaştırmış uygulanan tasarım. Ekran parlaklık oranımız da değişmiş. 400 nit’ten 450 nit’e çıkarılmış. Böylelikle ekranı, yoğun güneş altında daha rahat görebiliyorsunuz.
Şarj ünitemiz hantallığından sıyrılmış, boyu uzamış ve mıknatıs eklenmiş. Yani hem Mi Band 5’inizi kayışını çıkarmadan şarj edebiliyorsunuz hem de boyundan ötürü şarjda yer hizasında tutmanıza gerek kalmıyor. Genel olarak yapılan ufak değişiklikleri beğendim ama yeterli mi, videonun sonunda bahsedeceğim elbette.
Xiaomi Mi Band 5 teknik özellikleri
Teknik özellikler tarafında, sensörlere bakacağımız zaman; kalp atış sensörü, kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yarayan ivme ölçer, jayroskop, barometre ve yakınlık sensörü yer alıyor. Akıllı bilekliğin şarjını %100’e kadar şarj ettiğiniz takdirde 14’e güne kadar cihazı kullanabileceğinizi söylüyor firma.
Xiaomi Mi Band 5 yazılımı nasıl?
Mi Band 5’in yazılımına baktığımız takdirde, ana ekranda yer alan simgelerin ve fontların büyüdüğünü görüyoruz. Karşımıza çıkan ekranda toplamda 10 adet seçenek yer alıyor. Cihaz üzerinden kalp atış hızınızı takip edebiliyor, stres seviyenizi ölçebiliyor, rahatlamak için nefes egzersizi modunu kullanabiliyorsunuz. Hatta ve hatta telefonunuzun kamerasın dahi kontrol edebiliyorsunuz. Seçeneklerde PAI adı verilen ve Mi Band 5’i diğer bilekliklerden ayıran bir özellik dikkat çekiyor. PAI seçeneğinin açılımı Personal Activity Intellegence olarak geçiyor İngilizce’de. Türkçeye çevirirsek ise Kişisel Aktivite Zekası adını verebiliriz. Bu özellik sayesinde kalp atış verilerinize dayalı kişisel fizyolojik veriler toplanıyor ve günlük aktivitelerinize göre PAI puanları belirleniyor. Bileklikten de bu verileri takip edebileceğiniz gibi Mi Fit uygulaması üzerinden de 7 günlük PAI durumunuza bakabiliyorsunuz.
Uygulamada yazan ve Hunt Fitness Study araştırmasına göre PAI değerinin 100 üzerinde olması kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini azaltmaya yardımcı oluyormuş. Uygulamada zaten sizin günlük PAI verilerinizi 100’ün üstünde tutmanızı istiyor ve bunu sağlamak için bileklik üzerinde size günün sonunda rozetler veriyor. Ne kadar hareket ederseniz ve spor yaparsanız o kadar çok ödül kazanıyorsunuz. Önceki modelde yer alan 6 aktivite moduna ek olarak 5 seçenek daha eklemişler. Bunlar yoga, kapalı bisiklet, ip atlama, eliptik ve kürek makinesi olarak geçiyor.
Kaç paraya satın alabiliriz?
Mi Band 5’in fiyatı şu anda Hepsiburada’da 279 TL’ye satılıyor. Yüksek bir fiyata satış yapıyorlar ve Mi Band 4’ün satış fiyatı 179 TL. Yani arada 100 TL’lik bir fark var. Bu fiyatı firmanın çıkış fiyatı olarak belirlediğini düşünürsek, fiyatı 180 TL seviyelerine gerilerse satın almak için ideal bir seçenek olabilir.
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General Mobile GMPods inceleme | Sen bana birini Android?
General Mobile GMPods inceleme videomuzda, firmanın ilk tam kablosuz kulaklığını inceliyoruz. Almalı mıyız? Ne kadar başarılı? Aklınızdaki tüm soruların cevabı videomuzda.
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189 TL’ye General Mobile’ın internet sitesi üzerinde bugünkü tarih olan 13.08.2020 itibarıyla siyah veya beyaz rengini satın alabiliyorsunuz. Kulaklığın paketini açtığınızda karşınıza, tam kablosuz kulaklığı muhafaza etmenize, şarjını doldurmanızı sağlayan ünite, iki adet kulaklık, microusb kablo, küçük ve büyük olmak üzere 2 adet silikon çıkıyor.
Kulaklıkların kutuda kalmalarını sağlayan mıknatıslar oldukça güçlü. Ters çevirip biraz sarssanız dahi kolay kolay düşmüyor. Malzemesi bu fiyat seviyesine göre başarılı tutulmuş. General Mobile GmPods, Bluetooth 5.0 ile cihazlarınız arasındaki iletişimi sağlıyor. Telefonunuzun Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemesine gerek yok. Geriye uyumluluk olduğu için önceki Bluetooth versiyonlarıyla da çalışabiliyor. Bununla birlikte AAC desteğimiz de mevcut.
General Mobile GMPods teknik özellikleri
GMPods’ta 6 mm’lik sürücüler kullanılmış. 200 TL fiyat seviyesine alabileceğiniz kulaklık modellerine baktığımızda Airdots S’de 7.2 mm’lik sürücüleri, Taotronics SoundLiberty 53’te ise yine benzer şekilde 6 mm’lik sürücüleri görmekteyiz. GMPods’un kontrollerini kulaklığın arkasında bulunan yüzeyden sağlıyorsunuz. Bu alan dokunmatik. Çok düzgün çalıştığını söyleyemeyeceğim. Ama kontrol skalasa geniş. Telefonunuza hiç dokunmadan birçok işlevi yerine getirebilirsiniz. Müzik dinlerken veya video izlerken ki kulaklıktan birine, İki kez dokunursanız oynatmayı durduruyor, tekrar aynı işlemi gerçekleştirirseniz devam ettiriyor. İki saniye basılı tutarsanız da ileri veya geri sarabiliyor. Arama geldiği zaman yine aynı şekilde iki kez dokunursanız aramayı yanıtlayabiliyorsunuz. Google Asistan’a direkt kulaklık üzerinden soru sormak isterseniz de sol GmPods’a üç kere dokunuyorsunuz.
Sesi nasıl? Tatmin ediyor mu?
Ses kalitesinden iki aşamada bahsetmek istiyorum. İlk olarak, müzik dinleme deneyimimden bahsedeyim. Ben gündelik hayatta her sabah işe gelirken ve işten çıktığım zaman mutlaka müziğimi açarım. Yoluma öyle devam ederim. Sürücülerin küçük olması, müzikten aldığınız keyfi etkiliyor. Dinlediğiniz müziklerde özellikle çok enstürman kullanılıyorsa ayırt etmek zorlaşıyor. Bu durum müziğe yoğunlaşmanızı etkiliyor. Midleri çok kötü değil. Bassların vurgusu zayıf, tizler ise eğer çok tiz parçalar dinliyorsanız kulağınızı tırmalayabiliyor. Video ve oyunlarda gecikme oranlarımız çok çok düşük. İzlediğiniz videolarda ses ve video senkron problemi olmuyor. İzlediğiniz sunucunun ağız hareketlerinde kaymalar olmuyor. Oyun oynarken özellikle bahsetmem gereken bir detay var. GMPods’ta oyun modumuz var. Oyun moduna geçirdiğimizde, PUBG ile yaptığım testlerde dip sesler kulaklıktan biraz daha fazla alınabiliyor.
Peki almalı mıyız? Bu fiyata daha iyisi var mı?
Bence almamalısınız. Çünkü Google’da küçük bir araştırma ile bulabileceğiniz bir detay, kulaklığın tüm cazibelerini yok edebiliyor. General Mobile aynı Discovery model cep telefonlarında yaptıklarına benzer şekilde, QCY T5’in üretici firması Dongguan Elektronik’e gidip bu kulaklığı kendi şirketleri için üretmelerini istemiş. Kulaklık kutusunun arkasında da, zaten üreticinin belirttiğim şirket olduğu yazıyor. İnternette parça fiyatını dahi alabiliyorsunuz. QCY T5 zaten ülkemizde satılıyor ve Hepsiburada’da 150 TL gibi bir fiyata alınabiliyor. Bildiğim kadarıyla da KVK garanti kapsamında. Şimdi, 39 TL daha verip neden General Mobile alalım. Ben açıkçası QCY varken almam dostlar. Şu an 13 Ağustos’ta çekiyoruz bu videoyu. Fiyatlar değişiklik gösterirse elbette ikisinden birini tercih edebilirsiniz ama çıkış fiyatıyla kesinlikle almanızı tavsiye etmiyorum.
Videoda bahsettiğim ürün adresi: https://hwp.to/3asXcWb
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Cuma Raporu #115: Apple savaşı, Xiaomi bombaları ve dahası
Cuma Raporu #115 videomuzda; Apple savaşı, Xiaomi bombaları ve dahasını hep birlikte konuşuyoruz. Yaptığımız keyifli sohbete sizleri de bekliyoruz.
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Cuma Raporu #115 zaman çizelgesi
0:00 Giriş anonsu.
0:13 Canlı Cuma Raporu hakkında açıklama.
1:20 Huawei Mate Xs tekrar elimizde.
9:15 Fortnite, Android ve iOS uygulama mağazalarından kaldırıldı.
19:35 PUBG Mobile, 90 FPS desteği ABD’de kullanıma sunulacak.
22:30 Xiaomi, Mi 10 Ultra, K30 Ultra ve Mi TV Lux Edition tanıtıldı.
33:50 Galaxy A51 ve A71 modellerine “Üstün Gizlilik Modu”.
36:30 Apple, logosunda armut bulunan uygulamaya dava açtı.
41:30 İstanbul Bilişim internet sitesine BTK tarafından erişim engeli getirildi.
46:50 Oppo Watch ve Enco W51 Türkiye’ye geliyor.
51:10 Çıkış anonsu.
İyi seyirler…
Donanım
BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
Logitech G Pro X incelemesi ile karşınızdayız. Gelmiş geçmiş en iyi Logitech markalı kulaklık konumunda olan G Pro X, oyun meraklıları, yayıncılar ve e-sporcular için özel olarak geliştirildi.
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BLUE MİKROFONLU EFSANE KULAKLIK | Logitech G Pro X incelemesi
G Pro X, üzerinde bulunan iki adet 50 mm’lik sürücüleri ile sanal 7.1 çevresel ses deneyimi sunmayı başarıyor. Oyun için özel olarak geliştirilmiş olsa da müzik ve sinema deneyimlerinde de oldukça tatmin edici konumda olan kulaklık, G HUB ile ekolayzır ayarı da yapmanıza olanak tanıyor.
Özellikle Blue Voice teknolojisiyle geliştirilen mikrofonu sayesinde bambaşka bir deneyim vadeden G Pro X, e-spor organizasyonlarında ve Twitch, YouTube üzerinden yapılabilen yayınlarda bir BLUE mikrofon kullanıyor gibi net ve pürüssüz ses yansıtabiliyor.
Kutu içerisinden çıkan Pro X’e özel DAC ile ses konusunda bir anda çağ atlayan G Pro X modelini 3,5 mm jak ile PC, konsol ve mobil cihazlarda da kullanmak mümkün. Modüler mikrofonunu da dilediğiniz zaman takıp çıkartabilirsiniz.
Genel olarak piyasanın en iyi oyuncu kulaklıklarından biri olan G Pro X, satın alan herkesin fazlasıyla memnun kalacağı kalite hissiyatını hem tasarımıyla hem de ses ve mikrofon kalitesiyle sunmayı başarıyor.