Xiaomi Mi Band 4 Türkiye’de! Xiaomi’nin geçtiğimiz günlerde global lansmanı yapılan yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 4 için Türkiye fiyatı açıklandı.

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Xiaomi’nin yeni akıllı bilekliği Mi Band 4’ün Mi 9T akıllı telefon modeliyle beraber Türkiye lansmanı yapıldı. Renki AMOLED ekranıyla fark yaratacak olan Mi Band 4, Türkiye’de 299 TL’den saıtşa çıkıyor.

Mi Band 4 özellikleri

Sportif aktivitelerinize yardımcı olacak Mi Band 4, 6 eksenli ivmeölçer barındırıyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan Mi Band 4 ile yüzme aktivitelerinizi de rahatlıkla takip edebilirsiniz. 0.95 inç boyutunda ve 120 x 240 piksel çözünürlük sunan renkli AMOLED ekranında artık daha fazla bilgi bulmak da mümkün. 22,1 gram ağırlığındaki cihaz yüzme, koşu, fitness ve bisiklet aktivitelerinde direkt olarak yardımcı olabilecek.

20 güne varan pil ömrünü 135 mAh bataryası ile sağlayan cihaz, Temmuz ayında satışa çıkacak.

Mi Band 4 fiyatı

Globalde 3 farklı model ile gelen Mi Band 4, Türkiye’de sadece standart model ile satışa çıkacak. Temmuz ayında raflardaki yerini alacak cihaz için 25 dolarlık fiyat etiketi Türkiye’de 300 TL olarak yansıtılmış. NFC destekli ya da Avengers versiyonunun ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.