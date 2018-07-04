Xiaomi Mi Band 3 inceleme (VİDEO)

Xiaomi Mi Band 3 inceleme videomuzda, geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni akıllı bilekliğin özelliklerine ve bir önceki modelden farklı olduğu noktalara yakından bakıyoruz.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Xiaomi Mi Band 3 inceleme

Şu anda ülkemizde 200 TL civarında satılan, yurtdışından almak istediğinizde ise 140 TL‘ye bulabildiğiniz Mi Band 3, hem iOS hem de Android akıllı telefonunuzla beraber kullanabileceğiniz bir akıllı bileklik.

Cihaz ilk bakışta önceki modele oranla 2.5D kavisli cam kaplı ekranı ile kendisini sıyırıyor. Bu sefer hem daha büyük hem de daha yüksek çözünürlüklü bir OLED ekrana sahibiz. Ayrıca cihaz IP67 yerine 5 ATM suya dayanıklılık sunuyor. Bağlantı tarafında Bluetooth 4.0 yerine Bluetooth 4.2 teknolojisi kullanılmış. Bu da verimilik ve daha hızlı veri aktarışı sağlıyor. Batarya kapasitesi ise 70 mAh‘ten 110 mAh‘e arttırılmış durumda.

Nabzınızı ölçebilen, adım sayan, yaktığınız kaloriyi gösteren ve uyku istatistiklerinizi tutan Xiaomi Mi Band 3, ayrıca spor yapan insanlar için de bazı özellikler sunuyor. Koşu ve bisiklet gibi aktivitelerinizi kaydedebiliyorsunuz. Bu arada Facebook ve WhatsApp gibi uygulama bildirimlerini de akıllı bileklik ekranında görmek mümkün. Ancak Türkçe karakterlerin “?” olarak çıkması, şu an bileklikle alakalı en can sıkıcı durumların başında geliyor.