Video
Xiaomi Mi AirDots Pro 2: Güncelleme sonrası işler değişti mi?
Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi AirDots 2 modeli için bir video paylaşmıştık. Bu videoda başta ses seviyesinin eksikliği ve tasarım noktasındaki eleştirilerimizi dile getirmiştik. Şimdi ise kulaklığa gelen güncelleme sonrası yaşadığımız deneyimleri paylaşıyoruz. Ayrıca videoda Xiaomi’nin değiştirmesi gerektiğini düşündüğümüz bazı hatalarını da ele aldık.
Uyumlu iOS uygulaması: https://hwp.to/350FJjJ
Uyumlu Android uygulaması: https://hwp.to/32Pfprg
Xiaomi’nin değiştirmesi gereken şeyler!
Xiaomi, özellikle fiyat performans odaklı ürünleriyle çok sevdiğimiz bir marka. Ayrıca şirket artık ciddi şekilde global bir marka konumunda diyebiliriz. Buna rağmen ürünlerinde Çin ve Avrupa için farklı isimlendirmeler kullanmaları, destekli uygulamaların bir süre sadece Çince olması gibi bazı sorunları var.
AirDots 2 modelinin de şu andaki yardımcı uygulaması sadece Çince bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca Android versiyonu Google Play Store’da yok, o yüzden APK olarak indirmeniz gerekiyor. Biz de bu güncellemeyi yapmak için APK olarak indirdik ancak telefonumuzda çalıştıramadık. O nedenle iOS uygulaması üzerinden güncellemeyi gerçekleştirdik.
Xiaomi Mi AirDots 2 Pro güncelleme sonrası nasıl?
İlk videoda bahsettiğimiz ses seviyesinin kısıklığı, güncelleme ile çözülmüş durumda. Ancak şimdi de kulaklığın tasarımı nedeniyle son ses seviyesindeyken, yanınızdaki insanlar şarkıyı rahatlıkla duyabiliyor. Bu da metroda, otobüste vs yanınızdaki insanları rahatsız edebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca ilk videoda sözünü ettiğimiz tasarımsal bazlı sorunlar tabii ki aynı şekilde devam ediyor.
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 9 – Sizin Yorumunuz (Burak Can Oğuz)
Xiaomi Mi 9 telefonuyla Sizin Yorumunuz serimize katılan Burak Can Oğuz, Xiaomi‘nin en güçlü telefonlarından birini HWP ekranlarında anlatıyor.
İlginizi çekebilir; Xiaomi Mi 9 SE – Sizin Yorumunuz (Yücel Karakuş)
İç mimarlık öğrencisi olan Burak, Nexus 4, iPhone 6 deneyimi ardından fiyat/performans olarak hoşuna giden Xiaomi Mi 9 tercih etmiş. Bu videoda ise Burak Can’ın bir buçuk aylık Mi 9 deneyimini dinliyoruz…
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro vs Xiaomi Mi 9T kamera karşılaştırma
Xiaomi’nin en güncel ve en konuşulan iki telefonu olan Redmi Note 8 Pro ile Xiaomi Mi 9T’nin kamera kıyaslaması ile karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; Note 8 Pro incelemesi | Helio G90T 2500 TL’ye değer mi?
64 MP ana kamerası bulunan Note 8 Pro ile 48 MP kameralı Xiaomi Mi 9T arasındaki fotoğraf ve video kıyaslamasını yaptık. Farklı modları farklı ışık koşullarında denediğimiz kıyaslamamızda telefonun kamera farklılıklarını göreceksiniz.
Bu videoların bazıları ise şöyle:
Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA
Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi 8 ailesi (Note 8 Pro, Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A) İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4
Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE
Redmi Note 8 vs. Note 8 Pro kamera karşılaitırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw
İnceleme
BİZİMLE DEĞİLSİN: Xiaomi AirDots Pro 2
Xiaomi AirDots Pro 2 inceleme videomuzda, şirketin yeni tam kablosuz kulaklığına yakından baktık. Özellikle bazı noktalarda ciddi eleştirilerimize maruz kalan kulaklık, belki de bugüne kadar ilk kez ciddi anlamda beğenmediğimiz bir Xiaomi modeli oldu.
Ürün linki: https://hwp.to/2QcWTqm
İndirim kodu: BGHardware11
Xiaomi Airdots Pro 2 – Neleri beğenmedik?
Ürünün tasarımı konusunda bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki sözünü edeceğimiz durum kişiden kişiye göre değişebilir ancak kulaklığın tasarımı nedeniyle, kulağın içinde hareket etmesi konforsuz bir durum yaşatıyor. Hareket eden kulaklık sizi rahatsız ediyor ve sürekli kulaklığı düzeltmek durumunda kalıyorsunuz. Tasarım konusunda sorun yaşadığımız bir diğer konu da dokunmatik kontroller. Ürünün üzerinde fiziksel bir tuş yerine dokunmatik bir kontrol yapısına yer vermiş. Ancak bunun çok kararlı çalışmadığını ve zaman zaman hareketlerimize kulaklığın bir tepki vermediğini deneyimledik.
Ürünü eleştirmemizdeki ana sebep ise maksimum ses seviyesinin yetersiz olması ve ses izolasyon problemi. Örneğin kulaklıkla dışarıda veya metroda müzik dinlerken, ses seviyesi en yüksek seviyede olsa bile dışarının sesini çok fazla duyuyorsunuz. Hatta metro gibi yüksek sesli alanlarda müziğin sesinin bastırıldığına bile şahit olduk.
İlginizi çekebilir: TCL Plex kutusundan çıkıyor
Neleri beğendik?
Kulaklığın mikrofon kalitesi bugüne kadar gördüğümüz tam kablosuz kulaklıklar içerisinde en iyilerinden bir tanesi. İnceleme videosunda gerçekleştirdiğimiz bir telefon konuşmasının kaydını dinleyebilirsiniz.
Xiaomi AirDots Pro 2 modelinin ses seviyesi haricince sunduğu ses performansı başarılı. Cihazın içerisinde 14.2 mm‘lik sürücüler var ve sessiz bir ortamda müzik dinliyorsanız ses kalitesinden memnun kalıyorsunuz. Ayrıca ürünün USB Type-C yuvasını kullanan bir şarj kutusunun olmadı, Bluetooth 5.0 ve HD ses kodeklerini destekliyor olması güzel. Ayrıca kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda sensör yardımıyla sesin otomatik kesiliyor olması da hoş bir detay.