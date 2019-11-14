Xiaomi Mi AirDots Pro 2: Güncelleme sonrası işler değişti mi?

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi AirDots 2 modeli için bir video paylaşmıştık. Bu videoda başta ses seviyesinin eksikliği ve tasarım noktasındaki eleştirilerimizi dile getirmiştik. Şimdi ise kulaklığa gelen güncelleme sonrası yaşadığımız deneyimleri paylaşıyoruz. Ayrıca videoda Xiaomi’nin değiştirmesi gerektiğini düşündüğümüz bazı hatalarını da ele aldık.

Uyumlu iOS uygulaması: https://hwp.to/350FJjJ

Uyumlu Android uygulaması: https://hwp.to/32Pfprg

Xiaomi’nin değiştirmesi gereken şeyler!

Xiaomi, özellikle fiyat performans odaklı ürünleriyle çok sevdiğimiz bir marka. Ayrıca şirket artık ciddi şekilde global bir marka konumunda diyebiliriz. Buna rağmen ürünlerinde Çin ve Avrupa için farklı isimlendirmeler kullanmaları, destekli uygulamaların bir süre sadece Çince olması gibi bazı sorunları var.

AirDots 2 modelinin de şu andaki yardımcı uygulaması sadece Çince bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca Android versiyonu Google Play Store’da yok, o yüzden APK olarak indirmeniz gerekiyor. Biz de bu güncellemeyi yapmak için APK olarak indirdik ancak telefonumuzda çalıştıramadık. O nedenle iOS uygulaması üzerinden güncellemeyi gerçekleştirdik.

Xiaomi Mi AirDots 2 Pro güncelleme sonrası nasıl?

İlk videoda bahsettiğimiz ses seviyesinin kısıklığı, güncelleme ile çözülmüş durumda. Ancak şimdi de kulaklığın tasarımı nedeniyle son ses seviyesindeyken, yanınızdaki insanlar şarkıyı rahatlıkla duyabiliyor. Bu da metroda, otobüste vs yanınızdaki insanları rahatsız edebileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca ilk videoda sözünü ettiğimiz tasarımsal bazlı sorunlar tabii ki aynı şekilde devam ediyor.