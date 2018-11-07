Vimeo holografik yayınların olduğu bir kanal açtı!

Video teknolojisinde sınırları zorlayan bir platform olarak bilinen Vimeo, bu sınırları bir adım daha öteye taşımayı planlıyor.

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Holografik videolar daha da gelişebilir!

Vimeo yakın zamanda sadece holografik içerikler üreten yeni bir kanal açtı. Bu kanalda sadece holografik içerikler yayınlanırken bu içerikleri izlemek için Looking Glass üreticisinin holografik göstergesini almak zorundasınız. Bu cihaz ile gerçek derinlik hissi ve gözlüksüz izleyebileceğiniz 3 boyutlu videolar ortaya çıkacak. Şuanda yayınlanan klipte ürünün demoları yer alıyor. 3 boyutlu grafik veya animasyon üreticileri için iyi bir yenilik olacak gibi görünüyor. Çünkü 3 boyutlu nesneler hologram üzerinde detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar içinde dikkat çekici bir özellik olacağı düşünülüyor.

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Üreticilere kendi holografik videolarını oluşturmaları için bir öğretici sunan Vimeo, bu özelliğin geliştirilebileceğini söylüyor. Ayrıca bu tür videoları izlemeniz için Looking Glass’ın 8,9 inçlik holografik ekranını satın almanız gerekirken bu cihaz Aralık ayında 399 dolar gibi bir fiyatla satışa çıkacak. Ürünün ülkemizde satışı olmadığını da belirtelim.