Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 OC Edition incelemesiyle karşınızdayız. Bu videomuzda özellikle başlangıç seviyesi oyuncu bilgisayarlarının gözdesi olacak ROG Strix GeForce GTX 1650 OC Edition modelinin detaylarına bakıyoruz.

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ROG Strix GeForce GTX 1650 OC Edition modeli hem bütçesini düşünen ancak performanstan da ödün vermek istemeyen oyuncuların odağında olacak. NVIDIA Turing mimarisiyle üretilen ekran kartı, yeni nesil özelliklere de sahip.

GeForce GTX 950’den iki kat, GTX 1050’den ise %70 daha hızlı performansla dikkat çeken kart, wing blade fanlarıyla güçlü bir soğutma sağlıyor. 50 derece sıcaklığa kadar 0 dB ses ile çalışmadan duran GTX 1650 OC Edition, IP5X toza karşı koruma sayesinde uzun süre boyunca sorunsuz çalışma garantisi veriyor.

Yeni nesil oyunlarda Full HD çözünürlükte orta ve yüksek ayarlarda 60 fps üzeri deneyim sunabilen ROG Strix GeForce GTX 1650 OC Edition kartında üzerindeki ROG logosu üzerinden de Aura Sync ile RGB aydınlatma desteği bulunuyor. Dilerseniz bunu arkadaki LED kapatma tuşundan deaktif edebilmeniz de mümkün.

Genel olarak bakıldığında oldukça performanslı olan GTX 1650 OC Edition, bütçesi kısıtlı oyuncuların derdine derman olacak gibi duruyor. Özellikle MMO, CS:GO vb. oyun türlerinde sorunsuz performans sergilemesi takdire şayan.

Asus ROG Strix GeForce GTX 1650 OC Edition oyun test sistemi;