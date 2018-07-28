Xiaomi Mi A2 önizleme: Android One’da iddialı

Xiaomi Mi A2 geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansman ile tanıtılmıştı. Bu lansmanda, cihazın fiyat bilgisi ve satışa sunulacağı pazarlar da açıklanmıştı. Xiaomi, geçtiğimiz yıl Mi A1 modeli ile Android One dünyasına adım attı ve şirket 2018 için güncellenmiş varyasyonları tanıttı. Xiaomi, donanımları elden geçirdi ve arka kamera için önemli güncellemeler yaparak Mi A2’yi daha ilgi çekici bir seçenek haline getirdi.

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Xiaomi Mi A2 nelerle geliyor?

Xiaomi Mi A2, 18:9’luk bir panel etrafında tasarlandı ve 16:9 panele göre daha uzun olan bu ekran, çerçeveleri azaltarak kullanılabilir alanı arttırıyor. Buna rağmen Mi A2’nin hala üstte ve altta büyük boyutlu çerçeveleri var ve Xiaomi daha iyisini yapabilirdi.Xiaomi, bir yıldan fazla süredir arka taraf için benzer bir tasarım estetiği kullanıyor, bu yüzden Mi A2, yeni bir cihaz gibi hissettirmiyor. Arka taraftaki dikey olarak konumlandırılmış çift kamera modülü bir kez daha iPhone X izleri taşıyor.

Tasarım pek yenilik içermese de, 7,3 mm’lik incelik ve hafif eğim ile Mi A2, elinize rahatça sığacak. Telefon inceliği için arka kamera gövde dışında, çıkıntı olarak konumlandırılıyor. Mi A2, dört renk seçeneği ile (altın, siyah, mavi ve rose gold) geliyor ve mavi renk en ilginç seçenek gibi gözüküyor. Tasarım cephesinde pek bir şey değişmemiş olmasına rağmen, Xiaomi donanım tarafında büyük değişikliklere imza attı.

Ekran: 5.99 inç 18: 9 FHD + IPS LCD

5.99 inç 18: 9 FHD + IPS LCD İşlemci: 2.2GHz Snapdragon 660

2.2GHz Snapdragon 660 Ram seçenekleri: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

32 GB / 64 GB / 128 GB Birinci kamera: 12 MP, ƒ / 1,75, 1,25um

12 MP, ƒ / 1,75, 1,25um İkinci kamera: 20 MP, ƒ / 1,75, 1,0um

20 MP, ƒ / 1,75, 1,0um Ön kamera: 20 MP, ƒ / 1,75, 1,0um

20 MP, ƒ / 1,75, 1,0um Batarya: 3000mAh – Quick Charge 4.0

3000mAh – Quick Charge 4.0 Bağlantı seçenekleri: Wi-Fi ac, BT 5.0, USB Type-C

Wi-Fi ac, BT 5.0, USB Type-C Güvenlik: Parmak izi, yüz tanıma

Parmak izi, yüz tanıma Boyutlar: 158,7 x 75,4 x 7,3 mm

158,7 x 75,4 x 7,3 mm Ağırlık: 166g

166g Renk seçenekleri: Siyah, Altın, Mavi, Rose Gold

Siyah, Altın, Mavi, Rose Gold Fiyatlar: 290$, 325$, 410$

Xiaomi Mi A2, Snapdragon 660 işlemcisine ek olarak 6GB RAM ve 128GB depolama alanı seçeneğine sahip. Snapdragon 660 mevcut orta segment işlemcilerinde en iyi yonga setleri arasında bulunuyor. Pixel 2 saf Android akıcılığının 300$ altında tutulabilmiş olması güzel görünüyor. Android One ile gelen saf Android arayüzü, kimine göre sıkıcı olsa da, gerçekten akıcı bir arayüz. Telefon 3000 mAh bataryası ile, bir günü çıkaracak. Mi A1’de bu verilere yakın rakamlar izleyerek, bir günü çıkarıyordu.Tabii ki, bu bilgilerin sizin kullanım senaryonuza göre değişebileceğini ekleyelim.



Geçen sene de olduğu gibi, Mi A2’nin tüm modelleri Quick Charge 3.0‘ı destekliyor. Ancak Xiaomi, Hindistan’da satışa çıkaracak olan varyasyon için sadece Quick Charge 4.0 desteği sunuyor. Mi A2 kutudan normal 5V / 2A şarj cihazı ile çıkıyor bu sebeple QC 3.0 veya QC 4.0 hızlarına erişebilmek için üçüncü marka bir şarj aparatı satın almanız gerek.

Geçen yıla göre önemli güncelleme içeren diğer bir alan ise kamera. Mi A2, arkada çift 12MP + 20MP kameralara sahip. 20MP olan sensör, düşük ışık koşullarında daha net fotoğraflar elde etmek için otomatik lens değişikliği imkanı ile geliyor. 20MP kamera düşük ışık çekimleri sırasında devreye giriyor, ancak sensörler arası geçiş pro modda manuel olarak mümkün.

Bu Xiaomi’nin IMX376 sensörünü ilk defa kullandığı bir cihaz değil. Mi A2, IMX376 sensörü kullanan cihazlar arasında oldukça iddialı gözüküyor. Ön kamera da aynı 20MP IMX376 modülünü kullanıyor ve ayrıca pixel binning sunuyor. Ayrıca düşük ışık senaryolarında otomatik olarak harekete geçen bir ön LED ışığı da var. Xiaomi, ön kamera için portre fotoğraflar çekebilmek ve yüz özelliklerinizi baz alarak güzelleştirici efektler için yapay zeka desteğinden yararlanıyor.

Mi A2’nin Hindistan’da 8 Ağustos’ta satışa çıkması bekleniyor. Xiaomi’nin Mi A2 ile Nokia 7 Plus’a rakip olduğu açıkça gözüküyor. Her iki telefon da neredeyse aynı donanıma sahip ve Android One yazılımını kullanıyor. Nokia 7 Plus’ın 375$ olan fiyatına rakip olarak, Mi A2’yi 275$ fiyatıyla piyasaya sürecek olan Xiaomi, Nokia ile rekabet edecek. Xiaomi, Mi A2 ile Redmi Note 5 serisindeki satış rakamlarını yakalayamayabilir ancak, güzel bir yazılım ve sağlam donanım ile uygun fiyatıyla telefon almayı düşünenler için güzel bir seçenek.