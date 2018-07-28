Xiaomi Mi Mix 3 tasarımı asansörlü kamerasıyla sızdı

Xiaomi Mi Mix 3 asansörlü kamerası ve ağabeyi Mix 2’ye göre azaltılmış çerçeveleri ile geliyor. Xiaomi, Mi Mix 2’yi 2017 Eylül ayında tanıtmıştı. Mi hayranları şimdi Mi Mix 3’ün bu yıl aynı ayda tanıtılabileceğini düşünüyor. Mi Mix 2S bu yılın başlarında, Mi Mix 2’nin yükseltilmiş versiyonu olarak tanıtılmıştı.

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Xiaomi Mi Mix 3 daha ince çerçeveler ve asansörlü kamerayla gelebilir

Önceki Mix cihazların tasarım anlayışından gidecek olacak olan Mi Mix 3, bu yılın getirdiği gelişmiş özellikler ile birlikte daha iyi bir tasarımla gelmesi bekleniyor. Şu ana kadar çıkan tüm Mi Mix serilerinde ön kamera için kalın bir çerçeve bulunuyordu. Bu ön kamerayı alt tarafa koyan Xiaomi, kullanıcılarının selfie çekebilmeleri için telefonu ters çevirmelerini gerektiriyordu. Bu kamera çerçevesi yüzünden ön tarafta simetrik bir tasarım anlayışı hakim değildi.

Söylentiler, Mi Mix 3’ün Vivo NEX gibi asansörlü bir selfie kamerasıyla geleceğinden, ince çerçeveler içereceğine işaret ediyor. Cihazlarına MIUI 10 kurmuş olan bazı kullanıcılar, ROM içindeki bir Xiaomi akıllı telefon görüntüsüne rastladı. Görüntülere göre Mi Mix 3, sol tarafında sanal asistanı etkinleştiren bir tuş bulundurabilir. Bu tasarımda başka bir Xiaomi cihazı olmadığından, cihazın Mi Mix 3 olarak bizlere ulaşması çok muhtemel.

Sanal asistana özel bulundurulan düğmenin dışında, görüntüler cihazın çok ince çerçevelerle geleceğini gösteriyor. Xiaomi, bu sızıntılar ardından MIUI 10 içerisindeki bu görselleri sildi. Görüntülerin hemen silinmesi, sızıntıların tanıtımı yaklaşmakta olan Mi Mix 3’e ait olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Cihazın MIUI 10 ile birlikte gelmesi, tıpkı iPhone X’de kullanılan geri-ana ekrana dönme gibi işlevlerin, birkaç parmak hareketi ile yapılacak olması bekleniyor. Mi Mix 3 bizlere gerçek anlamda bir tam ekran deneyimi sunacak.

Yukarıdaki görselde gözüktüğü gibi, Mi Mix 3 ön kamerası tıpkı Vivo NEX gibi açılır kapanır raylı sisteme sahip olacak. Söylentiler, açılır-kapanır ön kamera modülünün ayrıca selfie fotoğraflar için bir LED flaş barındırdığı yönünde. Sensörler tarafından kullanılan alanı azaltarak daha çok ekran sunmak için Xiaomi, Samsung tarafından COF paketleme teknolojisini kullanabilir. Şirket, daha yüksek ekran/gövde oranı sunmak için çerçeve boyutunu neredeyse 3 mm’ye indirecek. Parmak izi okuyucunun ise ekran altında bulunması bekleniyor.