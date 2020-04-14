Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A2 Lite’a Android 10 tekrar geldi!
Xiaomi Mi A2 Lite’a Android 10 güncellemesi bugün itibarıyla yeniden yayınlandı. Fakat bu güncelleme de tüm Mi A2 Lite kullanıcılarını kapsamıyor maalesef ki. Dikkatli olmanız gereken detaylar var.
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Android One cihazların başına gelen olaylar dur durak bilmiyor. Şimdi de Mi A2 Lite’a gelen güncellemeler kullanıcıların başına bela olması söz konusu hale geldi. Geçtiğimiz Mart ayında kullanıcılara sunulan yeni saf Android arayüzü telefonları teknik tabirle tuğla (brick) ederek kullanılmaz hale getirdi.
Bugünün tarihiyle yayınlanan güncellemede ise şimdilik net bir sıkıntı gözükmüyor. Yine de forumlarda A2’de kullanılan iki farklı ekran panelinden dolayı tedbirli yaklaşılması gerektiği söyleniyor.
Bazı kullanıcılar ise Android 10’un saf versiyonunda bulunan yeni Kamera uygulamasının iyi netleme yapmadığını iddia etmeye başladılar bile. Mi A3’ün başına gelenler düşünüldüğünde Mi A2 Lite, şimdilik ucuz kurtuldu demek yanlış olmaz.
Android 10 güncellemesi ise içerisinde sırasıyla şu değişiklikleri barındıracak;
- Yeni Sistemsel Karanlık Mod
- Gizlilik kontrolleri eklendi.
- Xiaomi FM Radyo tekrar konumlandırıldı.
- Yeni hareketle gezinme seçenekleri dahil edildi.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 & 8 Pro: SD 865, 120Hz ekran tazeleme oranı ve dahası!
OnePlus 8 & 8 Pro modelleri, internet üzerinde gerçekleşen canlı lansman dahilinde tanıtıldı.
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OnePlus’ın yeni akıllısı, karantina koşullarında olduğumuz şu günlerde resmen duyurulmuş oldu. Yapılan lansmanda İngiltere’de tanıtmış oldukları OnePlus 5G modelinin başarısına vurgu yapıldı.
Etkileyici gövde tasarımıyla karşınızda OnePlus 8!
Geçtiğimiz yıl tanıtılan OnePlus 7 ve 7 Pro modelinde benzer tasarım detaylarının olduğunu görmüştük. Şimdi ise 8 ve 8 Pro arasında bazı temel farklılıklar olduğunu fark ediyoruz. OnePlus 8 modeli tasarım itibarıyla daha parlak bir kasaya sahip. Tasarım tarafında telefonu cazip kılan en önemli nokta oldukça hafif bir kasa yapısıyla donatılmış olması. Cihazımız iPhone 11 modeline nazaran çok daha hafif olarak bizi karşılıyor. OnePlus 8 modelinde 8 mm incelik ve 180 gram bir hafiflik bulunuyor. Başarılı dizayn çizgisiyle çervelenen modelimizin ekran tarafında 90Hz tazeleme oranı bulunuyor.
Firmanın baz modelinde, 6.55 inç Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranın kullanıldığını, işlemci kısmında ise Snapdragon 865 işlemicinin tercih edildiğini görüyoruz. Önceki modellerde olduğu gibi ekran kavisli yapıda bizi karşılıyor ve yan çerçeveler de metal olarak konumlandırılıyor. Aynı zamanda işlemci tarafında kullanılan yüksek hızlı modemin Qualcoom X55 olarak tercih edildiğini görüyoruz.
OnePlus 8’in baz modelinde Pro modele nazaran standart telephoto kamera birimi kullanılmış. Yani kamera özelliklerinden biraz kısılmış desek yanlış olmaz. Bu konuda daha üstün kamera özellikleri isteyen kullanıcıların Pro modele yönelecekleri de ortada demek yanlış olmaz.
OnePlus 8’in kamera özellikleri ise şöyle;
- Ön kamera: 16 MP f/2.4
- Arka kamera:
- 48 MP f/1.70 f/1.2.0 sensör boyutu ve OIS desteği
- 16 MP ultra geniş açılı kamera, f/2.2
- 2 MP makro, f/2.4
OxygenOs 10 giydirilmiş Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan cihazımız içerisinde 4.300 mAh’lik yüksek batarya kapasitesi sunuyor.
OnePlus 8 Pro: Gelişmiş kamera donanımı ve mükemmeli hedefleyen tasarım!
Pro modelinde ise standart cihaza oranla çok daha gelişmiş bir kamera donanımı ve akabinde yepyeni bir tasarım çizgisi bulunuyor. Baktığınız zaman OnePlus 8’in gövdesi parlak camdan imhal ediliyorken 8 Pro’nun kasası daha metal görünümlü cam olarak dizayn edilmiş.
Ön tarafta 6.78 inç ekran, baz modelde kullanıldığı şekliyle yine AMOLED olarak tercih edilmiş. Bu panele firma Fluid AMOLED adını veriyor. 10-bit renk gamutuna sahip bu ekran modeli mavi ışığı %40 seviyesinde absorbe edebiliyor. QHD+ çözünürlük kullan 8 Pro 120Hz tazeleme hızı ve 240 Hz örneklem hızını destekliyor.
Hızlı şarj tarafında süprizler yaratan OnePlus 30W hızlı şarj teknolojisini hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanıcılarına sunuyor. 4.500 mAh kapasitesi bulunan 8 Pro modelinin aynı zamanda ters şarj teknolojilerine desteği mevcut.
Kamera tarafında 7T modeline nazaran arka tarafa bir kamera daha eklendiğine şahit oluyoruz. Tüm kamera özellikleri ise şöyle:
- Ana kameramız: Geniş açılı 48 MP (Sony IMX689), OIS ve EIS destekli, Çok Yönlü Otomatik Odak
- Ultra geniş açılı: 48 MP, 119 derece açılı kamera, f/2.2 açıklık
- Telephoto: 8 MP f/2.44, OIS destekli
- Yeni: Renk Filtresi kamera: 5 MP sensör ve f/2.4 açıklık
Artık ön tarafta da iddialı konuma gelen 48 MP’lik kameramız var. Birçok firma ön kameraya önem vermezken OnePlus güçlü bir donanım ile gelmeyi tercih etmiş ayrıca ön tarafta kullanılan kamera deliğinin de entegre edildiği kısım bir hayli küçük.
Bunların dışında suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikası da baz modelden farkla cihazımızda yerini almış durumda. Kağıt üzerinde kamera donanımı Sony sensörlerin etkisiyle oldukça başarılı işler çıkaracaktır. Samsung vari kavisli ekran ve damla çentik kullanılan cihazımız oldukça ilgi görecektir.
OnePlus 8 ve 8 Pro’nun satış fiyatları neler?
Lansmanda verilen bilgilere göre fiyatlar çıkan modellere nazaran biraz yukarıda kalacak. Bugün ön siparişe sunulacak telefonlar çok yakın bir zamanda da herkes için erişebilir olacak. Fiyat bilgileri ise şu şekilde:
OnePlus 8
8GB + 128 GB – 699 Euro
12GB + 256 GB OnePlus 8 – 799 Euro
OnePlus 8 Pro
8GB + 128GB OnePlus 8 Pro – 899 Euro
12GB + 256GB OnePlus 8 Pro – 999 Euro
Akıllı Telefonlar
Honor 30 Pro+ kamera örnekleri ortaya çıktı!
Yarın, Honor 30 ailesinin tanıtılmasını beklerken, bugün ortaya yeni detaylar çıktı. Serinin Honor 30, 30 Pro ve Pro+ isimli üç telefonu bulunacak. Aslında iki farklı telefon bekliyorduk fakat son günlerde ortaya çıkan sızıntılarla serinin üç telefondan oluşacağı kesinleşti.
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Honor 30 Pro+ kamera örnekleri nasıl değerlendirildi?
Honor’un yeni serisinin lansmanına sadece bir gün kalmışken şirketin CEO‘su George Zhao, Pro+ versiyonun yakınlaştırma özelliğinin örneklerini yayınladı. Cihazda 30X’e kadar zoom bulunacak fakat bunun ne kadarı optik, ne kadar hibrit tam olarak bilinmiyor. Paylaşılan görsellerde, Çin şehri Qingdao‘nun resimleri ve farklı yakınlaştırma seçeneklerindeki fotoğrafları paylaşıldı. Ultra geniş açılı, normal ve 30x zoom olmak üzere üç farklı kıyaslayabileceğimiz görsel bulunuyor.
Honor 30 Pro+, Huawei‘nin P40 Pro+’ı gibi 10x optik zoom ile gelebilir. Fakat 30x zoomdaki bazı detay kayıplarına baktığımızda en gerçekçi tahmin 5x optik zoom olacağı yönünde. Şirketin paylaştığı bir başka görüntü ise Doğu Çin Denizi üzerindeki 27 kilometre uzunluğundaki Xihoumen Köprüsü‘nün düşük ışıktaki fotoğrafı oldu. Oldukça zorlu bir senaryo olsa bile cihaz, bu zorluğun üstesinden gelmiş gibi görünüyor. Bir başka sızıntı ise Honor 30 Pro+’ın ön yüzü olduğu iddia edilen bir görsel. Bu görsele göre, cihaz oldukça kavisli ve iki kamera deliği bulunuyor. Bunlardan birinin ToF sensörü olacağı düşünülüyor.
Honor 30 Pro‘nun ortaya çıkan bir mağaza afişinde ise cihazın fiyat bilgisi sızdırıldı. Telefon, 30 Pro+’ın çıkması beklenen fiyat ile aynı fiyatta çıkacak. Bu fiyat, 4,999 CNY(700$/650€) tutarında olacak. Fakat bu cihazın RAM ve depolama alanı miktarı bilinmiyor. Bu yüzden yarınki etkinlikte her şeyin ortaya çıkmasını bekleyeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo A92s, TENAA’da ortaya çıktı!
Oppo A92 serisi, 5G ve 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek. Bugün ise Oppo A92s modeli, TENAA tarafından detaylı özellikleriyle birlikte ortaya çıktı. Listeye göz attığımızda, cihazın dört kameralı ve bir adet LED flaşlı kare kamera düzenini de görebiliyoruz. Bu görseller de TENAA tarafından paylaşıldı.
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Oppo A92s hangi teknik özelliklerle gelecek?
Oppo A92s, CPU taban frekansı olarak 2 GHz frekansa ve sekiz çekirdeğe sahip olan MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile gelecek. Bu yonga setinin dört çekirdeği Cortex-A76, kalan dört tanesi ise Cortex-A55 olacak. Cihazın 6/8/12 olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek.
Oppo A92s, kamera olarak dörtlü bir kamera düzenine sahip. Kamera detaylarına gelicek olursak, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı olması beklenen bir diğer kamera ve iki adet 2 MP çözünürlüğünde işlevleri henüz bilinmeyen kameralar bulunacak. Ön tarafa geldiğimizde ise iki adet kamera deliği olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki 16 MP ana selfie kamerası diğeri ise 2 MP çözünürlüğünde, muhtemelen derinlik algılayıcı sensör olarak karşımıza çıkacak olan yan kamera.
Oppo A92s, 1080p çözünürlüğünde 6.57 inçlik LCD bir panel kullanacak. Ekranın sağ tarafında parmak izi okuyucusu ve güç tuşu bulunurken sol tarafında ise ses açıp kapatma tuşu bulunacak. Cihazın 3.890 mAh pil kapasitesi olacak ve tahminen en az 20W’lık hızlı şarj ile gelecek.